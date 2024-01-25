Правящая партия Грузии предупредила об опасности «украинизации» страны

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

В интервью телекомпании «Имеди» он сказал, что «единственное, что смогут сделать «националы», это довести Грузию до такого состояния, в котором находится сейчас Украина».

«Общественность (на выборах в парламент осенью 2024 года) должна реально оценить, что ей нужно – «партия войны» или мир и экономическое развитие», – сказал глава правящей партии.

«Теоретически представить победу оппозиции – это сценарий апокалипсиса», – заявил Ираклий Кобахидзе.

«В этом случае она будет вводить санкции (против России), отправлять на Украину добровольцев, использовать жесткую риторику и так далее», – сказал председатель «Грузинской мечты».

При этом он сообщил, что, согласно последним данным, рейтинг его партии составляет 55–59%, а это может дать по итогам выборов в 150-местный парламент конституционное большинство.