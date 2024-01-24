  • Новость часаФранция отказалась созывать срочное заседание СБ ООН по сбитому Ил-76
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вашингтонская элита подпортила Трампу победу
    США изучают вопрос вывода войск из Сирии
    Победа украинки в конкурсе «Мисс Япония» возмутила японцев
    Кардиолог объяснил рост числа россиян с высоким холестерином
    Лавров: Киев признался в причастности к крушению Ил-76
    Российские военные продвинулись к западу от Кременной в ЛНР
    Азербайджан приостановил работу своей делегации в ПАСЕ
    Захарова сравнила Зеленского с наркобароном из фильма «Лицо со шрамом»
    Кабмин Венгрии призвал парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

    9 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бельгия – лучшая мишень для жестких действий России

    Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.

    10 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Откуда взялась мода на Россию

    Главная причина, по которой мир начал напевать «мой мармеладный, я не права» и восхищаться российскими магазинами – в том, что этому самому миру не удалось сломать нашу страну.

    7 комментариев
    24 января 2024, 21:48 • Новости дня

    ООН выразила сожаление из-за гибели людей при крушении Ил-76

    ООН выразила сожаление из-за гибели людей при крушении Ил-76 в Белгородской области

    ООН выразила сожаление из-за гибели людей при крушении Ил-76
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация проинформирована о катастрофе российского военно-транспортного самолета Ил-76 и сожалеет о гибели людей в результате крушения.

    «Мы видели сообщения прессы <…>. Мы сожалеем о жертвах [при крушении Ил-76], однако у нас нет никакой дополнительной информации об этом», – сказал Дюжаррик на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москву не волнует, поверит ли ей Запад в ситуации с Ил-76.

    24 января 2024, 08:18 • Новости дня
    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля Эрдану на заседании СБ ООН по Газе

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу ответил на выпад израильского дипломата Гилада Эрдана в адрес России.

    Эрдан в ходе своего выступления раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе СВО на Украине, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что обвинения в адрес России прозвучали «заученной скороговоркой», а между тем наша страна проводит спецоперацию против нацистского режима в Киеве.

    «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Вместе с тем Лавров призвал «не позволить похоронить» решение ООН о создании Палестинского государства, как это произошло в свое время с Минскими соглашениями, достигнутыми в 2015 году и единогласно одобренными Совбезом ООН. Министр призвал не допустить повторения подобных преступных действий в отношении палестинского народа.

    Иран ранее заявлял, что никогда не поставлял России БПЛА и ракеты для использования на Украине.

    Коментарии (64)
    22 января 2024, 13:06 • Новости дня
    Сенатор объяснил реакцию генсека ООН на украинский теракт в Донецке

    Сенатор Долгов: Запад начинает дистанцироваться от преступлений ВСУ

    Сенатор объяснил реакцию генсека ООН на украинский теракт в Донецке
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Гутерриш осудил атаку ВСУ на Донецк, но этого мало. Однако если он найдет в себе мужество раскритиковать действия Киева на заседании Совбеза, это можно будет приветствовать. В целом же Запад все чаще начинает дистанцироваться от преступной деятельности офиса Зеленского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее генсек ООН осудил удар ВСУ по рынку Донецка.

    «Сегодня многим на Западе стало понятно, что Украина не сможет выиграть на поле боя. Поэтому генсек ООН, прежде отмалчивающийся после преступлений ВСУ, осудил удар по Донецку. Думаю, в скором времени мы услышим много таких попыток дистанцирования от деятельности офиса Зеленского», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Но одних заявлений со стороны Гутерриша мало. Вот если ему хватит мужества выступить против украинской делегации на Совбезе ООН, это уже можно было бы приветствовать. Мало осудить атаку, важно послать соответствующие сигналы Зеленскому. Необходима жесткая международная критика преступлений ВСУ», – отмечает он.

    «Кроме того, Гутерриш пока молчит о западном оружии, отправляемом на Украину, а ведь именно оно бьет по мирным городам. Чехи даже не явились на заседание Совбеза после удара по Белгороду. Генсек организации, в свою очередь, никак не осудил Прагу за это. Кроме того, ООН, согласно своим же принципам, должна критиковать поставки вооружений, но этого не происходит», – подчеркнул собеседник.

    «Также печально, что поддержка ВСУ на этом фоне не прекратится. Ведь она не зависит от преступлений ВСУ и информационного фона вокруг них. Многое все еще решает администрация Байдена, которая пока не видит необходимости ограничивать поставки вооружений», – акцентирует сенатор.

    «Но несмотря на все вышесказанное, России необходимо добиваться широкого осуждения военных преступлений ВСУ. Надо созывать заседания Совбеза ООН. Даже если Запад вновь не примет решение в нашу пользу, Москве стоит из раза в раз предъявлять международному сообществу факты государственного терроризма со стороны Украины», – резюмировал Долгов.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил удар ВСУ по Донецку. Он заявил, что атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры запрещены по международному гуманитарному праву, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены.


    Между тем председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с папой Римским сообщил, что понтифик осудил удар ВСУ по рынку Донецка. Глава католической церкви считает, что конфликт зашел в тупик, и призывает к началу мирных переговоров.

    Россия категорически осудила «вероломный удар по гражданскому населению», сообщается на сайте МИД. В ведомстве указали, что «безудержное стремление Запада нанести России «стратегическое поражение» руками украинских марионеток, которых он готов бездумно и безгранично поддерживать, подталкивает киевский режим к все более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления».

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что удар Украины по Донецку будет одной из тем запрошенного Россией на 22 января заседания Совбеза. «Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием Лаврова», – отметил он в своем Telegram-канале.

    Между тем пользователи социальной сети Х (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) обрушились на Владимира Зеленского после его слов о российской агрессии в день, когда ВСУ нанесли удар по Донецку, сообщает РИА «Новости». «А как насчет убитых в Донецке?» – возмутился Anatolii70. «Вы, господин, подлый лжец», – отметил пользователь с ником John Metzner. «Проваливай», – заключила josette caruso.

    Напомним, в результате артиллерийского огня со стороны украинских войск по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка.

    Коментарии (13)
    22 января 2024, 00:04 • Новости дня
    Выживший в крушении самолета Falcon 10 дошел до села в Афганистане

    AI: Выживший в крушении самолета Falcon 10 дошел до села в Афганистане и попросил помощи

    Tекст: Вера Басилая

    Один из выживших при падении самолета Falcon 10 в Афганистане добрался до села Педу и попросил о помощи жестами, сообщил телеканал Afghanistan International (AI).

    Жители Педу отвели потерпевшего крушение к представителям «Талибана» (движение признано террористической организацией и запрещено в России), оказалось, что иностранцы, бывшие на борту самолета, также находятся у них, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Afghanistan International.

    По данным Telegram-канала Mash, добрался до Педу россиянин Игорь Сывороткин, который является медицинским работником.

    Ранее сообщалось, что пилот летевшего в Россию самолета Falcon 10 выжил после авиакатастрофы в Афганистане.

    Наземная поисково-спасательная служба обнаружила самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, из шести человек на борту, предварительно, четверо живы.

    Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения. Частный самолет осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении ее супруга.

    Коментарии (6)
    24 января 2024, 13:08 • Новости дня
    Лукьянов объяснил выпад представителя Израиля в ООН в адрес России

    Политолог Лукьянов: Израиль заявил в ООН о поставках иранского оружия России, чтобы «перевести стрелки»

    Лукьянов объяснил выпад представителя Израиля в ООН в адрес России
    @ UN Bureau/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заседание Совбеза ООН по ближневосточному кризису стало классическим примером публичной политической полемики на высшем международном уровне. Вряд ли это приведет к урегулированию обстановки в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее Турция обвинила Израиль в «серьезных военных преступлениях» в секторе Газа.

    «Прошедшее в ООН заседание по Ближнему Востоку, к сожалению, не окажет какого-либо влияния на ситуацию в регионе», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Дебаты он назвал «классическим примером публичной политической полемики на высшем международном уровне». «Каждая сторона пыталась подчеркнуть то, что является, на их взгляд, первостепенным и важным», – уточнил собеседник.

    Лукьянов выделил выступления представителей нескольких стран. «Сергей Лавров озвучил позицию Москвы по палестино-израильскому конфликту. Он осудил США за поддержку коллективного наказания палестинцев в Газе, а также выступил за создание палестинского государства. Это отвечает в том числе интересам арабского мира, взаимодействие с которым важно для нашей страны», – отметил он.

    Также политолог указал на выступление представителя Израиля. «Тель-Авиву было важно «перевести стрелки» и показать, что злом являются палестинцы и симпатизирующие им страны», – продолжил Лукьянов, напомнив выпад израильского дипломата Гилада Эрдана. Тот в ходе своего выступления раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе СВО на Украине.

    Также собеседник не обошел стороной позицию Китая. «КНР выступает за мир, за решение существующих разногласий путем переговоров. При этом вмешиваться в ситуацию Пекин не хочет и не готов», – рассказал собеседник, назвав позицию страны общегуманитарной.

    «Нельзя не упомянуть и Турцию. Глава МИД Хакан Фидан обвинил Израиль в серьезных военных преступлениях в секторе Газа, а также заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности. «Президент Эрдоган – самый сокрушительный критик Нетаньяху. Любопытно, что при этом торговля двух стран растет», – указал Лукьянов.

    «Мы также видим, что арабские страны – и прежде всего соседи Израиля – проводят чрезвычайно осторожную линию, а некоторые из них, как мне кажется, рассчитывают после урегулирования кризиса вернуться к прежним моделям взаимодействия с Тель-Авивом», – резюмировал он.

    Ранее в ООН состоялось заседание Совета Безопасности по кризису на Ближнем Востоке. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан выразил мнение, что основным препятствием к прекращению огня в секторе Газа является деятельность движения ХАМАС. Он утверждает, что Израиль проводит оборонительную операцию.

    Дипломат также потребовал от ООН бороться с «раковой опухолью» в лице Ирана. По его словам, Тегеран якобы снабжает оружием Россию, а та использует его на Украине. Сергей Лавров в ответ сообщил, что «некоторые делегации» «заученно» обвиняют Россию «скороговоркой». «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – высказался он.

    Глава российского МИД в ходе своего выступления подчеркнул, что насильственное переселение жителей сектора Газа недопустимо ни при каких обстоятельствах. По мнению Лаврова, США не позволяют Совбезу «дать адекватный ответ» на происходящее в анклаве. Например, ранее «США и их союзники» заблокировали резолюцию с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня. «Это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев», – сказал министр.

    Лавров считает, что надо ответить на вопрос с государством для палестинцев и не откладывать его «в очередной раз до лучших времен». Какой будет новая страна и кто ей будет управлять – пусть решает сам палестинский народ, ведь на Западе и «называют это демократией». При этом министр верит, что палестинцы «проявят стратегическую мудрость» и не погрязнут в междоусобицах.

    Дипломат сравнил решение ООН о создании независимой Палестины с Минскими соглашениями по Украине: «Подчеркну принципиальный момент. Мы не имеем права позволить «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства, как были «похоронены» единогласно одобренные Совбезом ООН Минские договоренности 2015 года».

    Коментарии (7)
    24 января 2024, 20:33 • Новости дня
    Лавров: Киев признался в причастности к крушению Ил-76
    Лавров: Киев признался в причастности к крушению Ил-76
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев подтвердил свою причастность к крушению российского самолета Ил-76, а когда стало известно, что на борту были украинские военнопленные, стал заметать эти публикации под ковер, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров указал, что сразу после авиакатастрофы в украинских СМИ появились сообщения об очередной победе «доблестных вооруженных сил Украины», однако после выяснения обстоятельств позиция в украинской прессе резко изменилась, передает ТАСС.

    «Но как только стало известно, что это был рейс, перевозивший военнопленных для обмена, <…> сразу же украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения о своих «победах» и пытается придумать какие-то другие объяснения», – заявил министр.

    Ранее Россия запросила заседание СБ ООН по сбитому Украиной Ил-76.

    Коментарии (5)
    24 января 2024, 20:15 • Новости дня
    Россия запросила заседание СБ ООН по сбитому Украиной Ил-76
    Россия запросила заседание СБ ООН по сбитому Украиной Ил-76
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона запросила срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за сбитого киевским режимом Ил-76, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Заседание Совбеза запрошено на 15.00 по нью-йоркскому времени (23.00 мск), сказал Лавров, передает ТАСС. Российская сторона рассчитывает, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязательства и назначит заседание как можно скорее.

    Лавров напомнил о ситуации 2022 года, когда после инсценировки в Буче британское председательство три дня отказывалось созывать заседание, заявив, что не хотел бы повторения такого сценария.

    Глава МИД добавил, что атака на Ил-76 на территории Белгородской области – это очередной пример использования Киевом террористических методов.

    Ранее генштаб украинской армии косвенно признал, что ВСУ сбили российский Ил-76 с украинскими военнопленными.

    Коментарии (11)
    22 января 2024, 05:08 • Новости дня
    Лавров прибыл в Нью-Йорк на Совбез ООН

    Глава МИД России Лавров прибыл в Нью-Йорк на мероприятия Совбеза ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где намерен принять участие в заседаниях Совбеза ООН по Ближнему Востоку и Украине.

    Борт министра летел из Москвы в США 12 часов 45 минут по северному пути, в облет недружественных стран, передает ТАСС.

    Визит Лаврова продлится с 22 по 24 января, он планирует принять участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициированном Россией заседании по Украине.

    Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар ВСУ по Донецку станет главной темой заседания СБ ООН.

    Коментарии (5)
    22 января 2024, 00:43 • Новости дня
    Бастрыкин запросил доклад о расследовании авиакатастрофы в Афганистане

    Глава СКР Бастрыкин запросил доклад о расследовании авиакатастрофы в Афганистане

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю западного межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу доложить о расследовании уголовного дела по факту крушения в Афганистане летевшего в Россию самолета Falcon 10.

    В сообщении ведомства в Telegram-канале говорится, что Бастрыкин ждет от Выменца доклада о расследования дела по крушению самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту.

    Наземная поисково-спасательная служба обнаружила самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, из шести человек на борту, предварительно, четверо живы.

    Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения. Частный самолет осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении ее супруга.

    Коментарии (0)
    22 января 2024, 19:12 • Новости дня
    Лавров: Россия начинала СВО не против Украины, а против преступного режима в Киеве

    Лавров: Россия начинала СВО не против народа Украины, а против преступного режима в Киеве

    Лавров: Россия начинала СВО не против Украины, а против преступного режима в Киеве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия начинала специальную военную операцию не против Украины, а против зарвавшегося преступного режима в Киеве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.

    По его словам, Россия была вынуждена «начать военную операцию против зарвавшегося от ощущения своей безнаказанности преступного режима, не пожелавшего, несмотря на наши многочисленные, многолетние усилия, отказаться от войны против своих же граждан на юге и юго-востоке Украины и от политики тотальной дискриминации русскоязычных украинцев, которых в этой стране по-прежнему большинство», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в запрошенном Россией заседании Совета Безопасности.

    Коментарии (0)
    22 января 2024, 19:28 • Новости дня
    Лавров: Киев вооружениями Запада методично бьет по гражданским объектам России

    Tекст: Ольга Иванова

    Киевский режим поставляемыми Западом вооружениями методично, безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам в России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании СБ ООН.

    По словам Лаврова, «торговцев смертью» не смущает, что их оружием «методично, безжалостно и преднамеренно, сознательно бьют по сугубо гражданским объектам», передает ТАСС.

    Он также указал на то, что большая часть стран – членов ЕС продолжают выполнять приказы США, поставляя оружие Киеву.

    ВСУ нанесли утром 21 января артиллерийский удар по рынку на западе Донецка. Погибли 27 человек, 25 получили ранения.

    Коментарии (0)
    24 января 2024, 01:18 • Новости дня
    Представитель Израиля назвал Иран «раковой опухолью» Ближнего Востока

    Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал Иран «раковой опухолью» и потребовал от международного сообщества бороться с ним

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан на открытых дебатах по Ближнему Востоку назвав Иран «раковой опухолью» для региона.

    «Ближний Восток страдает от рака, и до сегодняшнего дня Совет Безопасности ООН лишь обсуждал прием аспирина. Рак не лечат аспирином. Пришло время этому Совету устранить корни этого рака, а не только его побочные следствия», – заявил Эрдан, передает ТАСС.

    По словам израильского дипломата, в секторе Газа Израиль ведет «оборонительную операцию» против радикального палестинского движения ХАМАС, которое на 90% финансирует, по его словам, «режим аятолл», а заседание Совбеза ООН по поводу ситуации в секторе Газа является «вершиной абсурда».

    «Это тот же режим, который снабжает «Хезболла» высокоточными ракетами и поставляет хуситам баллистические ракеты. И все это делается с целью сеять хаос и нестабильность на Ближнем Востоке», – заявил представитель Израиля.

    По его словам, «иранскими щупальцами террора» были затронуты все страны на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак, Сирию и Пакистан.

    Эрдан заявил, что Иран вооружал Народный фронт за освобождение Сагия-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступавший против Марокко, организовал масштабную кибератаку против Албании и якобы поставлял оружие для использования в зоне боевых действий на Украине.

    Также он сравнил главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна с «гитлеровским министром», который участвует «в серьезном обсуждении того, как защищать евреев во время Холокоста».

    «Если Совет продолжит фокусироваться только на оказании помощи Газе, что поистине важно, и будет игнорировать коренную угрозу для Ближнего Востока и мира – иранскую угрозу, то нас ждет очень темное, радикальное, шиитское будущее», – заявил постпред Израиля в ООН.

    Ранее сообщалось, что число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,5 тыс. получили ранения.

    Коментарии (5)
    24 января 2024, 20:59 • Новости дня
    Лавров: Россию не волнует, поверит ли ей Запад в ситуации с Ил-76

    Лавров: Россию не волнует, поверит ли ей международное сообщество в ситуации с Ил-76

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международное сообщество давно доказало свою дискредитирующую позицию, поэтому Россию не волнует, поверит ли оно ей в ситуации с Ил-76, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Совершенно не переживаю, что международное сообщество может не поверить, как я уже сказал, международное сообщество в лице западных представителей и средств массовой информации уже доказало свою в общем-то дискредитирующую позицию», – сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Би-би-си, передает ТАСС.

    Он также напомнил, что после инцидента в Буче против России были введены дополнительные санкции, при этом какие-либо доказательства ее виновности в случившемся до сих пор не предоставлены.

    Ранее Лавров заявил, что Киев подтвердил свою причастность к крушению российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, а после выяснения обстоятельств стал заметать эти публикации под ковер.

    Коментарии (0)
    22 января 2024, 18:17 • Новости дня
    Лавров прибыл в ООН для участия в заседании Совета Безопасности

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в запрошенном Россией заседании Совета Безопасности.

    Как сообщает ТАСС, одной из центральных тем встречи будет удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку. На встрече будут также обсуждаться западные поставки вооружений Киеву.

    Визит Лаврова продлится с 22 по 24 января, он планирует принять участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициированном Россией заседании по Украине.

    Коментарии (0)
    23 января 2024, 13:28 • Новости дня
    Медведев указал на сбои в работе ООН

    Медведев: Надо укреплять ООН, хотя в ряде случаев она дает сбои

    Tекст: Ольга Никитина

    ООН, несмотря на имеющиеся в ряде случаев сбои в работе организации, является основной международной структурой, необходимо ее укреплять, заявил замглавы Совета Безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    Медведев напомнил, что ряд стран, в том числе и Россия, подвергаются санкциям, которые не основаны на международном праве, а являются «произвольными решениями других государств». Подобные рестрикции, подчеркнул он, являются ударом по международному праву, передает ТАСС.

    «Мы должны делать все для ее (ООН – прим. ВЗГЛЯД) укрепления, при том что эта структура в ряде случаев дает сбои и далеко не всегда решает задачи, которые ей были вверены», – сказал Медведев на круглом столе с представителями политических партий стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

    Он напомнил, что Россия является страной – основательницей ООН и постоянным членом Совета Безопасности ООН.

    Также Медведев отметил, что Россия уделяет большое внимание углублению кооперации с государствами Юго-Восточной Азии и более 30 лет является надежным и предсказуемым партнером АСЕАН.

    Напомним, ранее Москва выступала с критикой работы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, а также требовала от него запустить арбитраж против США, которые злоупотребляют своим положением страны, принимающей центральные органы организации.

    Коментарии (0)
    24 января 2024, 03:20 • Новости дня
    Глава МИД Ирана заявил о неэффективности Совбеза ООН из-за поддержки Израиля США

    Глава МИД Ирана заявил о неспособности Совбеза ООН остановить конфликт в секторе Газа из-за поддержки Израиля США

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по Ближнему Востоку, заявил, что Совбез не может выполнить свои гуманитарные и политические функции из-за позиции США в палестино-израильском конфликте и поддержке Израиля.

    «Соединенные Штаты, поддерживая израильский режим и его преступления, сделали так, что этот орган не может выполнить свои функции и обязательства, положив конец геноциду и добившись прекращения огня в секторе Газа», – приводит слова министра ТАСС.

    Он отметил, что действия США по поддержке Израиля привели к расширению конфликта на весь ближневосточный регион – в частности, атаки йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» на коммерческие суда является прямым следствием войны в секторе Газа.

    «Вместо того, чтобы призывать других к проявлению сдержанности, США должны заставить израильский режим прекратить войну», – заявил Абдоллахиян.

    Ранее постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал Иран «раковой опухолью» Ближнего Востока и обвинил его в финансировании ХАМАС и других радикальных движений.

    При этом число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,5 тыс. получили ранения.

    Коментарии (0)
    Главное
    Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией
    МИД пообещал установить всех причастных к теракту с Ил-76 украинских чиновников
    В Латвии назвали сроки строительства «линии обороны» против России
    Патриарх Кирилл выступил против празднования в РФ Дня святого Валентина
    Дизайнер Лебедев заступился за высадившую из поезда кота проводницу
    Взорвавшую соцсети рекламу шаурмы в Бобруйске обвинили в плагиате
    Жена Карпина сообщила о предстоящем переезде в Эстонию

    Чем России грозят проблемы судоходства в Красном море

    Судоходство в Красном море сокращается из-за страха попасть под удары хуситов. Дорожают фрахтование судов и страховка. Что будет, если судам, которые перевозят российскую нефть, тоже придется отказаться от прямого маршрута в Красном море и пойти в обход Африки через мыс Доброй Надежды? И почему Саудовская Аравия не будет выдавливать российскую нефть в Азии? Подробности

    Перейти в раздел

    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия ответит ВСУ на теракт в Донецке

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку в Донецке, погибли 25 человек. Россия призвала международное сообщество осудить теракт и пообещала поднять эту тему в Совбезе ООН. Для предотвращения ударов по Донецку необходимо отодвинуть противника подальше на запад. Российские силы взяли мощный опорный пункт ВСУ на бывшей базе отдыха «Царская охота», а также, по некоторым данным, вошли в Авдеевку. Почему закрепление в Авдеевке имеет важное значение для безопасности Донецка и какова будет здесь тактика российских сил? Подробности

    Перейти в раздел

    Евроскептики становятся главной силой оппозиции в ЕС

    Представители «Альтернативы для Германии» и французской фракции «Патриоты» допустили выход обеих стран из ЕС. Данные заявления сделаны на фоне резкого роста одобрения евроскептицизма и продолжающегося экономического спада объединения. Действительно ли Берлин и Париж могут покинуть Евросоюз? И нужно ли России сохранение этой организации в будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина уничтожает своих пленных

      Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

    • Когда Германия выйдет из ЕС

      Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель высказалась за проведение в Германии референдума о выходе из ЕС по британскому образцу. Это может произойти в том случае, если «Альтернатива» придет к власти, в чем лично Вайдель не сомневается и даже называет сроки возможной победы.

    • Покушение Зеленского на русские земли

      Указ Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ» в Совбезе России назвали «ходом, вызванным провалом на фронте». В чем смысл этого хода? И как его нужно воспринимать – как дешевый пиар или как серьезную угрозу?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

    Перейти в раздел

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............