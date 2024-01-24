Путин заявил о готовности России содействовать стабилизации в Чаде

Путин: Россия внимательно следит за ситуацией в Чаде

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы внимательно следим и за ситуацией, которая складывается в вашей стране. Вы знаете, что мы с большой тревогой следили за тем, что происходило с точки зрения борьбы с террористическими вылазками, за тем, что произошло с вашим отцом. Мы скорбим», – сказал глава российского государства, выразив соболезнования, передает ТАСС.

Путин также сообщило разработке «солидного пакета документов», который расширит договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества с Чадом.

Он отметил, что отношения двух стран в последние годы развиваются особенно интенсивно. Российский лидер напомнил, что по линии министерства иностранных дел и парламентов продолжаются контакты, а представители Чада принимали участие в саммите Россия – Африка в 2023 году.

В свою очередь Итно назвал свой визит в Москву историческим. «Чад и Россия обладают очень давними отношениями, последний визит президента Чада был в 1968 году, когда президентом Чада был господин Франсуа [Томбалбай]. И мы надеемся, что этот визит позволит нам укрепить наши двусторонние отношения по всем направлениям», – сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия планирует расширять взаимодействие со странами Африки.

