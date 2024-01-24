Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.2 комментария
Матвиенко предложила переименовать Минтруд
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила переименовать Министерство труда и соцзащиты и сосредоточить его работу на семейной политике.
«Надо по-другому назвать министерство и посмотреть на его функции. Если мы говорим, что семейная политика, семья, демография для нас это важнейшие, ключевые сегодня направления, а вопросами семейной политики занимается пять или шесть министерств, люди не знают, куда обращаться», – заявила Матвиенко в ходе первого пленарного заседания весенней сессии, передает ТАСС.
По словам спикера Совфеда, Минтруд должен сделать упор на вопросы семейной и социальной политики, а вопросы в сфере труда ближе Министерству экономического развития.
Матвиенко добавила, что палата уже предлагала Минтруду переименовать ведомство, но получила отказ. Вице-спикеру Совфеда Инне Святенко дано поручение подготовить новое обращение.