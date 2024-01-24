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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бельгия – лучшая мишень для жестких действий России

    Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Откуда взялась мода на Россию

    Главная причина, по которой мир начал напевать «мой мармеладный, я не права» и восхищаться российскими магазинами – в том, что этому самому миру не удалось сломать нашу страну.

    3 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Хуситы объединили Ближний Восток против Запада

    Йеменские хуситы превратились в очередную линию разлома между Востоком и Западом. Десятки, а может, и сотни тысяч добровольцев из арабских стран могут захотеть поквитаться с Западом за обиды недавнего прошлого в Газе. Удержать их не способен никто.

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    24 января 2024, 12:25 • Новости дня

    Захарова заявила о чрезмерной эксплуатации темы Холокоста

    Захарова: Тема Холокоста перестает быть для многих священной из-за чрезмерной ее эксплуатации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль на фоне конфликта с Палестиной чрезмерно эксплуатирует тему Холокоста, из-за чего она перестает быть сакральной для многих, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, постпред Израиля или другие представители страны в Совбезе постоянно увязывают палестино-израильский конфликт с темой Холокоста.

    Захарова напомнила о словах министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что эксплуатировать тему Холокоста нельзя, наделяя самих себя правом индульгенции на все что угодно, передает радио Sputnik.

    При этом, добавила дипломат, становится страшно, что тема Холокоста для сотен миллионов людей перестает быть сакральной и священной, она перестает в принципе быть исторической темой.

    «Она переходит в разряд исключительной конъюнктуры», – сказала Захарова.

    Ранее Лавров заявил, что Израиль не должен считать, что ему все дозволено из-за ужасов Холокоста.

    Между тем представитель МИД Израиля Лиор Хаят заявил, что Тель-Авив считает неуместным использование Россией темы Холокоста «в современном политическом контексте».

    24 января 2024, 08:18 • Новости дня
    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля Эрдану на заседании СБ ООН по Газе

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу ответил на выпад израильского дипломата Гилада Эрдана в адрес России.

    Эрдан в ходе своего выступления раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе СВО на Украине, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что обвинения в адрес России прозвучали «заученной скороговоркой», а между тем наша страна проводит спецоперацию против нацистского режима в Киеве.

    «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Вместе с тем Лавров призвал «не позволить похоронить» решение ООН о создании Палестинского государства, как это произошло в свое время с Минскими соглашениями, достигнутыми в 2015 году и единогласно одобренными Совбезом ООН. Министр призвал не допустить повторения подобных преступных действий в отношении палестинского народа.

    Иран ранее заявлял, что никогда не поставлял России БПЛА и ракеты для использования на Украине.

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    22 января 2024, 03:15 • Новости дня
    Израиль отреагировал на упоминание Захаровой Холокоста в связи с иском о геноциде

    Представитель МИД Израиля счел неуместным использование Россией темы Холокоста в связи с иском ЮАР о геноциде

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль считает неуместным использование Россией темы Холокоста «в современном политическом контексте», заявил официальный представитель израильского МИД Лиор Хаят.

    Дипломат поблагодарил Германию за ее безоговорочную поддержку и ее позицию против необоснованных претензий ЮАР, отметив, что использование дискурса Холокоста в современном политическом контексте представителем МИД России причиняет ущерб жертвам и выжившим в нем, передает ТАСС.

    Ранее Захарова заявила, что решение ФРГ противодействовать иску ЮАР с обвинениями Израиля в геноциде в секторе Газа не удивило Россию. Она отметила, что Берлин оказал Тель-Авиву медвежью услугу, сославшись на «учет истории Германии и преступление против человечности».

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    22 января 2024, 05:08 • Новости дня
    Лавров прибыл в Нью-Йорк на Совбез ООН

    Глава МИД России Лавров прибыл в Нью-Йорк на мероприятия Совбеза ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где намерен принять участие в заседаниях Совбеза ООН по Ближнему Востоку и Украине.

    Борт министра летел из Москвы в США 12 часов 45 минут по северному пути, в облет недружественных стран, передает ТАСС.

    Визит Лаврова продлится с 22 по 24 января, он планирует принять участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициированном Россией заседании по Украине.

    Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар ВСУ по Донецку станет главной темой заседания СБ ООН.

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    21 января 2024, 16:13 • Новости дня
    В ООН назвали неприемлемым отказ признать право палестинцев на государство

    Tекст: Валентина Григоренко

    Отказ признавать решение о создании двух государств – Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемы, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

    Гутерреш в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) назвал отказ принять решение о создании двух государств для израильтян и палестинцев и отрицание права на государственность палестинского народа неприемлемыми. По его словам, право палестинского народа на построение собственного государства должно быть признано всеми, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

    Накануне глава министерства энергетики еврейского государства Эли Коэн сообщил, что создание палестинского государства будет «наградой за террор» и создаст постоянную угрозу Израилю.

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    22 января 2024, 06:11 • Новости дня
    ЕС решил заставить Израиль согласиться на создание независимой Палестины

    FT: ЕС планирует надавить на Израиль для урегулирования конфликта в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз определит на заседании министров иностранных дел в Брюсселе последствия для Израиля, если премьер Биньямин Нетаньяху продолжат выступать против создания палестинского государства, сообщила газета Financial Times.

    По данным газеты, Брюссель предложил странам ЕС придумать последствия, которые повлечет за собой участие или неучастие» в разработанном мирном плане о создании независимого палестинского государства и взаимное признание двух стран, передает ТАСС.

    Чиновники заявляют, что срок полномочий Нетаньяху «не будет длиться вечно», если ему «трудно что-то навязать».

    Ранее Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

    Позже генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что отказ признавать решение о создании двух государств – Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемы.

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    21 января 2024, 19:19 • Новости дня
    Саудовская Аравия отказалась нормализовать отношения с Израилем без решения по Палестине

    В Эр-Рияде заявили о неспособности нормализовать отношения с Израилем без решения по Палестине

    Tекст: Ольга Иванова

    Саудовская Аравия не сможет нормализовать свои отношения с Израилем, пока не начнется долгосрочное урегулирование палестинского вопроса, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в интервью телеканалу CNN.

    В ответ на соответствующий вопрос журналиста он подчеркнул, что «это единственный выгодный для нас путь. Министр подчеркнул, что стране нужна стабильность, которая, по его ожиданиям, будет достигнута через решение палестинского вопроса, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

    Позже генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что отказ признавать решение о создании двух государств – Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемы.

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    24 января 2024, 00:10 • Новости дня
    Лавров назвал объемы российский помощи жителям сектора Газа

    Лавров: Россия направила в сектор Газа сотни тонн гуманитарной помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия направила в сектор Газа сотни тонн продовольствия и медикаментов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

    «С целью облегчить страдания жителей сектора Газа Россия, как и ряд других стран, направила сотни тонн продовольствия, медицинских изделий, лекарств», – приводит ТАСС слова Лаврова.

    Он добавил, что российские службы также поддерживают работающих в секторе Газа сотрудников гуманитарных агентств ООН, однако продолжающиеся обстрелы привели к гибели 150 миротворцев – беспрецедентному количеству, по оценкам руководства организации.

    При этом ВОЗ из-за обстрелов только в декабре отменила шесть запланированных гуманитарных миссий в северную часть сектора Газа.

    Ранее сообщалось, что Красный Полумесяц заявил об обстреле Израилем района больницы «Аль-Амаль» в Газе. Израильские беспилотники ведут огонь в районе госпиталя «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, скорая помощь не может эвакуировать раненых во всей провинции.

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    22 января 2024, 01:44 • Новости дня
    ХАМАС признало некоторые ошибки во время атаки на Израиль

    Движение ХАМАС признало, что могло совершить некоторые ошибки во время атаки на Израиль

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС признало, что могло совершить некоторые ошибки во время атаки на Израиль, вызванные развалом израильской системы безопасности и хаосом на границе с сектором Газа.

    Движение опубликовало брошюру «Это наше видение. Для чего операция «Потоп Аль-Аксы», в которой объясняет свою позицию и мотивы атаки на Израиль, передает РИА «Новости».

    Как следует из брошюры, во время проведения операции произошли ошибки, вызванные быстрым развалом израильской системы безопасности и военной структуры, а также хаосом, возникшим в приграничных районах с Газой. О каких именно ошибках идет речь, в публикации не указано.

    Ранее Израиль отверг требования палестинского движения ХАМАС о прекращении военных действий в обмен на возвращение заложников.

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    21 января 2024, 20:34 • Новости дня
    Нетаньяху: Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении боев в обмен на заложников

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль отвергает требования палестинского движения ХАМАС о прекращении военных действий в обмен на возвращение заложников, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, сообщает Times of Israel.

    Он заявил, что Израиль вернул 110 заложников и намерен вернуть всех. По словам Нетаньяху, он работает над этим круглосуточно, передает РИА «Новости».

    По словам премьера, ХАМАС в обмен на освобождение заложников требует прекращения военных действий и вывода израильских войск из Газы.

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сравнил деятельность премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе с преступлениями Гитлера.

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    23 января 2024, 19:31 • Новости дня
    Лавров посоветовал Байдену прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американскому президенту Джо Байдену нужно прекратить боевые действия для разрешения ближневосточного кризиса и не использовать вето, когда в СБ ООН появляется резолюция о гуманитарном прекращении огня, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров, отвечая в интервью телеканалу CBS на вопрос о совете для Байдена по разрешению кризиса на Ближнем Востоке, сказал, что там необходимо прекратить боевые действия, передает ТАСС.

    Кроме того, американской стороне следует не применять вето, когда предлагается резолюция о гуманитарном прекращении огня, но она уже дважды применила его.

    Также российский министр посоветовал США не тянуть с созданием палестинского государства. Лавров отметил, что Россия призывает не допустить вытеснения палестинского народа с его земли и не позволить опустошения этих земель.

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    24 января 2024, 01:18 • Новости дня
    Представитель Израиля назвал Иран «раковой опухолью» Ближнего Востока

    Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал Иран «раковой опухолью» и потребовал от международного сообщества бороться с ним

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан на открытых дебатах по Ближнему Востоку назвав Иран «раковой опухолью» для региона.

    «Ближний Восток страдает от рака, и до сегодняшнего дня Совет Безопасности ООН лишь обсуждал прием аспирина. Рак не лечат аспирином. Пришло время этому Совету устранить корни этого рака, а не только его побочные следствия», – заявил Эрдан, передает ТАСС.

    По словам израильского дипломата, в секторе Газа Израиль ведет «оборонительную операцию» против радикального палестинского движения ХАМАС, которое на 90% финансирует, по его словам, «режим аятолл», а заседание Совбеза ООН по поводу ситуации в секторе Газа является «вершиной абсурда».

    «Это тот же режим, который снабжает «Хезболла» высокоточными ракетами и поставляет хуситам баллистические ракеты. И все это делается с целью сеять хаос и нестабильность на Ближнем Востоке», – заявил представитель Израиля.

    По его словам, «иранскими щупальцами террора» были затронуты все страны на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак, Сирию и Пакистан.

    Эрдан заявил, что Иран вооружал Народный фронт за освобождение Сагия-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступавший против Марокко, организовал масштабную кибератаку против Албании и якобы поставлял оружие для использования в зоне боевых действий на Украине.

    Также он сравнил главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна с «гитлеровским министром», который участвует «в серьезном обсуждении того, как защищать евреев во время Холокоста».

    «Если Совет продолжит фокусироваться только на оказании помощи Газе, что поистине важно, и будет игнорировать коренную угрозу для Ближнего Востока и мира – иранскую угрозу, то нас ждет очень темное, радикальное, шиитское будущее», – заявил постпред Израиля в ООН.

    Ранее сообщалось, что число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,5 тыс. получили ранения.

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    23 января 2024, 17:12 • Новости дня
    ХАМАС отказалось освобождать заложников в обмен на прекращение боев в Газе

    AP: ХАМАС отказалось освобождать заложников в обмен на прекращение боев в Газе

    ХАМАС отказалось освобождать заложников в обмен на прекращение боев в Газе
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС не приняло предложение израильской стороны, подразумевающее прекращение боевых действий в Газе при условии освобождения всех заложников, сообщает Associated Press (AP).

    Как пишет AP со ссылкой на неназванного высокопоставленного египетского чиновника, ХАМАС отказалось освобождать заложников без прекращения израильского наступления в Газе и вывода армии еврейского государства из анклава, передает ТАСС.

    Собеседник агентства подчеркнул, что Каир и Доха ведут работу над «многоступенчатым предложением» и прилагают усилия к преодолению разногласий между сторонами.

    Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении боев в обмен на заложников.

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    23 января 2024, 23:57 • Новости дня
    Лавров: Переговоры США с Ближним Востоком оборачиваются вспышками кровопролития

    Глава МИД России Сергей Лавров озвучил закономерность между переговорами США с Ближним Востоком и вспышками кровопролития

    Лавров: Переговоры США с Ближним Востоком оборачиваются вспышками кровопролития
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Сепаратные переговоры США с представителями Ближневосточного региона оборачиваются вспышками кровопролития, хаявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

    «Каждый виток самонадеянной односторонней политики США на Ближнем Востоке, их сепаратных, челночных переговоров с регионалами, сопровождаемых финансовыми посулами, заканчиваются все более кровавой вспышкой эскалации. Так произошло и на этот раз», – приводит ТАСС слова Лаврова.

    По словам главы российского МИДа, Вашингтон последовательно блокирует все международные усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке в рамках Совета Безопасности ООН.

    В частности, он напомнил высказывания советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана за неделю до нападения ХАМАС 7 октября, о том, что Ближневосточный регион не был таким спокойным на протяжении двух последних десятилетий. По мнению Лаврова, это высказывание хорошо иллюстрирует «циничную близорукость американского руководства».

    Ранее Лавров заявил, что американскому президенту Джо Байдену нужно прекратить боевые действия для разрешения ближневосточного кризиса и не использовать вето, когда в СБ ООН появляется резолюция о гуманитарном прекращении огня.

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    22 января 2024, 10:45 • Новости дня
    Боррель призвал к «решению на основе двух государств» на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе призвал к созданию палестинского государства и его сосуществованию с Израилем.

    «Я не буду больше говорить про мирный процесс, только про решение на основе двух государств», – приводит его слова ТАСС.

    Как писали ранее британские СМИ, Евросоюз определит на заседании министров иностранных дел в Брюсселе последствия для Израиля, если премьер Биньямин Нетаньяху продолжит выступать против создания палестинского государства.

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    23 января 2024, 05:49 • Новости дня
    Австралия ввела санкции против ХАМАС, «Исламского джихада» и «Хезболлы»

    Австралия объявила о введении новых санкций против ХАМАС, «Исламского джихада» и «Хезболлы»

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Австралии объявили о новых санкциях в отношении 12 человек и трех организаций, связанных с палестинским движением ХАМАС, группировкой «Исламский джихад» и шиитской организацией «Хезболла», заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг.

    «К числу лиц, подпадающих под рестрикции, относятся лидеры ХАМАС, финансовые посредники, лица, обеспечивающие подготовку боевиков-террористов, а также три организации, связанные с финансированием движения», – приводит ТАСС слова Вонг.

    Она отметила, что австралийские санкции совпадают с санкциями США, Великобритании и Евросоюза.

    Австралийские санкции включают запрет на въезд на территорию Австралии и заморозку любых активов граждан и организаций, попавших под ограничения, а также запрет на сделки с этими активами и помощь в организации доступа к ним.

    Перед этим Австралия ввела санкции в отношении палестинского движения ХАМАС, группировки «Исламский джихад» и шиитской организации «Хезболла», также в отношении связанных с ними 17 физических и семи юридических лиц.

    Ранее сообщалось, что власти Австралии запретили демонстрацию нацистской символики и приветствия на территории всего государства. Нарушителям запрета грозит тюремное заключение на срок до 12 месяцев.

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      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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