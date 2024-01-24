Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.2 комментария
Захарова заявила о чрезмерной эксплуатации темы Холокоста
Захарова: Тема Холокоста перестает быть для многих священной из-за чрезмерной ее эксплуатации
Израиль на фоне конфликта с Палестиной чрезмерно эксплуатирует тему Холокоста, из-за чего она перестает быть сакральной для многих, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, постпред Израиля или другие представители страны в Совбезе постоянно увязывают палестино-израильский конфликт с темой Холокоста.
Захарова напомнила о словах министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что эксплуатировать тему Холокоста нельзя, наделяя самих себя правом индульгенции на все что угодно, передает радио Sputnik.
При этом, добавила дипломат, становится страшно, что тема Холокоста для сотен миллионов людей перестает быть сакральной и священной, она перестает в принципе быть исторической темой.
«Она переходит в разряд исключительной конъюнктуры», – сказала Захарова.
Ранее Лавров заявил, что Израиль не должен считать, что ему все дозволено из-за ужасов Холокоста.
Между тем представитель МИД Израиля Лиор Хаят заявил, что Тель-Авив считает неуместным использование Россией темы Холокоста «в современном политическом контексте».