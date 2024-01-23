Лавров: Переговоры США с Ближним Востоком оборачиваются вспышками кровопролития

Глава МИД России Сергей Лавров озвучил закономерность между переговорами США с Ближним Востоком и вспышками кровопролития

Tекст: Денис Тельманов

«Каждый виток самонадеянной односторонней политики США на Ближнем Востоке, их сепаратных, челночных переговоров с регионалами, сопровождаемых финансовыми посулами, заканчиваются все более кровавой вспышкой эскалации. Так произошло и на этот раз», – приводит ТАСС слова Лаврова.

По словам главы российского МИДа, Вашингтон последовательно блокирует все международные усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке в рамках Совета Безопасности ООН.

В частности, он напомнил высказывания советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана за неделю до нападения ХАМАС 7 октября, о том, что Ближневосточный регион не был таким спокойным на протяжении двух последних десятилетий. По мнению Лаврова, это высказывание хорошо иллюстрирует «циничную близорукость американского руководства».

Ранее Лавров заявил, что американскому президенту Джо Байдену нужно прекратить боевые действия для разрешения ближневосточного кризиса и не использовать вето, когда в СБ ООН появляется резолюция о гуманитарном прекращении огня.