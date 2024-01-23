Лавров посоветовал Байдену прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

Tекст: Алексей Дегтярев

Лавров, отвечая в интервью телеканалу CBS на вопрос о совете для Байдена по разрешению кризиса на Ближнем Востоке, сказал, что там необходимо прекратить боевые действия, передает ТАСС.

Кроме того, американской стороне следует не применять вето, когда предлагается резолюция о гуманитарном прекращении огня, но она уже дважды применила его.

Также российский министр посоветовал США не тянуть с созданием палестинского государства. Лавров отметил, что Россия призывает на допустить вытеснения палестинского народа с его земли и не позволить опустошения этих земель.