Главы МИД ЕС договорились о налоге на прибыль от замороженных активов России

Боррель сформулировал выводы Европы из-за провала контрнаступления ВСУ

Боррель заявил, что контрнаступление ВСУ не принесло нужных результатов

Tекст: Алексей Дегтярев

Начали появляться высказывания о примирении двух сторон, и слышны голоса, утверждающие, что победа киевского режима невозможна, а поддержка Запада не продлится долго, написал Боррель в статье для El Pais, передает ТАСС.

Он добавил, что не согласен с такими мыслями, но указал, что контрнаступление ВСУ в 2023 году не принесло желаемых результатов. Евросоюзу следует удвоить усилия в тех областях, где уже есть результат, а также нужно возродить оборонную промышленность в ЕС. Промышленность не готова к тому, с чем столкнулась Европа, это показал конфликт на Украине.

Нужно значительно нарастить производственные мощности на Украине. Расходы на оборону уже выросли на 40% по сравнению с историческим минимумом в 2014 году, но рост, по словам Борреля, недостаточный. Он подчеркнул, что ЕС нужно «выиграть эту гонку» против России.

Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял об успешном контрнаступлении ВСУ в прошлом году.