  • Новость часаВысокоточным оружием поражены объекты производства ракет на Украине
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    Европейцы из-за Украины осознали собственную слабость
    Эксперт объяснил отказ Польши от иска к России по крушению Ту-154 под Смоленском
    Медведев пошутил про войну за Аляску
    Минобороны сообщило о подвиге танкового батальона
    Высокоточным оружием поражены объекты производства ракет на Украине
    Во Франции призвали скорее уничтожить «адский» Евросоюз
    Пушилин сказал, как далеко ВСУ от Донецка
    Госдума одобрила запрет на увольнение одиноких родителей детей до 16 лет
    Путин дал старт строительству энергоблока № 4 первой АЭС в Египте
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Под чей барабан должны ходить философы

    Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Китай игнорирует Украину

    Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.

    4 комментария
    Александр Носович Александр Носович Так работает тумблер украинской идентичности

    Идентичность – это, наверное, главный вопрос в нынешнем конфликте. Весь этот исторический регион – Украина, Прибалтика, Беларусь, Молдова – это территории подвижной, плавающей идентичности.

    7 комментариев
    23 января 2024, 13:54 • Новости дня

    Главы МИД ЕС договорились о налоге на прибыль от замороженных активов России

    Bloomberg: Главы МИД ЕС поддержали введение налога на прибыль от замороженных активов России

    Tекст: Ольга Никитина

    Министры иностранных дел стран – членов Евросоюза дали политическое согласие на введение налога на прибыль от замороженных российских активов, сообщили американские СМИ.

    Источники Bloomberg заявили, что данное предложение еще будет обсуждаться представителями стран ЕС в конце недели, передает ТАСС.

    Сообщалось также, что Россия решила подготовить судебный иск для того, чтобы США или Европа не смогли конфисковать замороженные активы Центробанка в размере 300 млрд долларов в пользу Украины.

    22 января 2024, 16:56 • Новости дня
    Боррель сформулировал выводы Европы из-за провала контрнаступления ВСУ

    Боррель заявил, что контрнаступление ВСУ не принесло нужных результатов

    Боррель сформулировал выводы Европы из-за провала контрнаступления ВСУ
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Контрнаступление украинских войск не дало желаемых результатов, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье для испанской прессы.

    Начали появляться высказывания о примирении двух сторон, и слышны голоса, утверждающие, что победа киевского режима невозможна, а поддержка Запада не продлится долго, написал Боррель в статье для El Pais, передает ТАСС.

    Он добавил, что не согласен с такими мыслями, но указал, что контрнаступление ВСУ в 2023 году не принесло желаемых результатов. Евросоюзу следует удвоить усилия в тех областях, где уже есть результат, а также нужно возродить оборонную промышленность в ЕС. Промышленность не готова к тому, с чем столкнулась Европа, это показал конфликт на Украине.

    Нужно значительно нарастить производственные мощности на Украине. Расходы на оборону уже выросли на 40% по сравнению с историческим минимумом в 2014 году, но рост, по словам Борреля, недостаточный. Он подчеркнул, что ЕС нужно «выиграть эту гонку» против России.

    Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял об успешном контрнаступлении ВСУ в прошлом году.

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    22 января 2024, 07:47 • Новости дня
    Евросоюз придумал план помощи Украине в обход вето Венгрии

    WSJ: В ЕС создадут фонд в 20 млрд евро для помощи Украине в обход вето Венгрии

    Евросоюз придумал план помощи Украине в обход вето Венгрии
    @ Jean Marc Quinet/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз разработал план, по которому европейские страны в ближайшие четыре года могут предоставить Украине военную поддержку более чем на 20 млрд евро, пишет газета Wall Street Journal.

    Согласно проекту документа, который появился в результате тайных обсуждений стран ЕС, предлагается создать специальный военный фонд Украины, который включит около 6,5 млрд евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира, он будет выделять до 5 млрд евро в год с 2024 по 2027 год, передает РИА «Новости».

    WSJ пишет, что деньги из фонда будут использоваться для компенсации тем странам ЕС, которые окажут помощь Украине в ближайшие четыре года, остальные средства пойдут на подготовку украинских военных в ЕС. По данным издания, в 2024 году компенсация за военную помощь Киеву может составить приблизительно 7,5 млрд евро.

    Предполагается, что такой проект поможет небольшим европейским странам объединить свои ресурсы в совместных закупках для оказания «большой помощи Украине» и облегчит для европейцев сотрудничество с Киевом в вопросе выделения ресурсов. Кроме того, структура нового фонда позволит избегать траншей, которые регулярно блокируются Венгрией.

    Ранее страны Евросоюза не смогли согласовать годовой бюджет в размере 5 млрд евро для нового фонда оказания военной помощи Киеву.

    Депутат Европарламента Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, назвал Украину бездонной бочкой.

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    23 января 2024, 12:00 • Новости дня
    В Европе заявили о панике из-за давления ВС России на Украину

    Weapons and Strategy: В Европе паникуют из-за давления российских военных на Украину

    Tекст: Александра Юдина

    В Европе паникуют из-за отсутствия у ВСУ возможностей противостоять давлению российских военнослужащих, заявил в статье для Weapons and Strategy экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

    В материале указано, что европейские и американские союзники президента Владимира Зеленского, которые заявляют, что хотят предоставить ему военную и финансовую помощь, все же сами понимают, что Украина не может противостоять российскому военному давлению, передает РИА «Новости».

    «Поэтому Европа сейчас в панике, а Вашингтон разрабатывает новую стратегию», – подчеркнуто в материале.

    Эксперт заметил, что в странах ЕС боятся победы Москвы в конфликте на Украине, именно поэтому представители государств – членов НАТО чаще говорят о необходимости усиления альянса.

    Ранее в Сети появились сообщения о том, что по объектам на территории Украины во вторник нанесен массированный ракетный удар.

    Сообщается о взрывах в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.

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    23 января 2024, 11:39 • Новости дня
    Во Франции призвали скорее уничтожить «адский» Евросоюз

    Политик Филиппо: Европе следует уничтожить Евросоюз

    Во Франции призвали скорее уничтожить «адский» Евросоюз
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейский союз является «адской системой», которую следует быстрее разрушить, пока она не уничтожила Европу, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) прокомментировал предложение экспертов внедрить в ЕС «налог на углерод сельскохозяйственного происхождения». В разгар «сельскохозяйственного бунта» фермерам это «понравится», с иронией отметил он.

    Филиппо заявил, что ЕС как система стремится уничтожить национальное сельское хозяйство во Франции. «Давайте быстрее разрушим ЕС, прежде чем он уничтожит нас», – приводит его слова RT.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как фермеры стали новой угрозой для европейских властей.

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    23 января 2024, 12:24 • Новости дня
    Политолог: Склоки Парижа и Берлина еще больше затруднят помощь Украине

    Политолог Бордачев: Ссоры в ЕС могут еще больше сократить военные поставки Украине

    Политолог: Склоки Парижа и Берлина еще больше затруднят помощь Украине
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Франция и Германия поссорились из-за объемов помощи офису Зеленского, чтобы обратить на себя внимание США. Европейцы показывают, что не могут действовать вместе и хотят от Вашингтона возобновления поддержки Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине.

    «Ссора Франции и Германии обусловлена в первую очередь промедлением в оказании военной помощи Украине со стороны американцев. Европейцы как бы демонстрируют Вашингтону свою неспособность действовать сообща», – сказал Тимофей Бордачев, политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Это своего рода сигнал – Штаты должны играть лидирующую роль в помощи офису Зеленского. Однако я не думаю, что к этой ссоре подключатся еще какие-то страны. Британцы идут своим путем и делают все согласно собственным планам. Больше ни у кого в Европе нет столько ресурсов для Украины. Например, та же Польша в основном передает американское вооружение», – подчеркивает собеседник.

    «Вопрос поддержки Киева и так не очень устойчив, и эти склоки не добавляют ему стабильности. Уже сейчас помощь офису Зеленского снизились по сравнению с тем, что было в конце 2022 и начале 2023 года. Ссоры, в свою очередь, могут еще больше сократить поставки», – резюмировал Бордачев.

    Франция резко отреагировала на упреки со стороны Германии в недостаточной помощи Украине. В статье Suddeutsche Zeitung говорится, что канцлер ФРГ Олаф Шольц относится к группе европейских лидеров, которые в последнее время призывают нарастить военные поставки вооруженным силам Украины. Он «читал нотации своим коллегам в ЕС в манере, которая была очень необычной для него лично и для правил вежливости, действующих в союзе».

    Сообщается, что Шольц открыто требовал, чтобы страны ЕС следовали примеру Берлина, который принял решение об удвоении военной помощи Украине в этом году до 8 млрд евро. При этом его призыв был обращен к Италии, Испании и, «прежде всего», Франции.

    Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, как отмечает немецкое издание, «желчно» отреагировал на подобные упреки. Говоря об исследовании, проведенном Кильским институтом мировой экономики, согласно которому Париж оказывает меньше помощи Украине, чем Польша, Великобритания, Германия, страны Северной Европы и Прибалтика, французский министр заявил, что там «смешали все в кучу».

    Разрыв между «порой напыщенной проукраинской риторикой» Парижа и вкладом Франции, «измеряемым в евро», «все же значителен», пишет Suddeutsche Zeitung. Неназванный евродипломат заявил изданию, что Германия в 2024 году пообещала Киеву 8 млрд евро, Нидерланды – 2,5 млрд евро, а от Франции «ничего подобного не слышали».

    Данные ссоры происходят на фоне отсутствия договоренностей в Сенате США относительно выделению помощи Украине. «По-прежнему надеемся, но сделка еще не достигнута. Существует ряд вопросов, по которым нет согласия», – отметил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер.

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    22 января 2024, 11:34 • Новости дня
    Историки сказали, какая зарубежная недвижимость может попасть под указ Путина

    РБК: Под указ Путина может попасть часть побережья Ниццы, здания в Иерусалиме и заводы

    Tекст: Ольга Никитина

    Под президентский указ о поиске российской государственной собственности за границей может попасть «половина побережья Ниццы», здания в Иерусалиме и производственные объекты – фабрики, заводы, судоверфи, пишут СМИ со ссылкой на историков.

    Как рассказал РБК кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России новейшего времени РГГУ Александр Крушельницкий, России в XIX–XX веках принадлежала существенная часть побережья Ниццы. Речь, по его словам, идет прежде всего об объектах недвижимости, которая приобреталась в собственность лиц, принадлежащих к императорской фамилии.

    Это были особняки, замки и земельные участки, но не только: приобретались также лесные охотничьи угодья, участки с особо красивыми панорамными видами. Был даже единичный случай, когда в Париже покупали городской сквер, отметил Крушельницкий.

    Кроме того, приобретались также и производственные объекты: целиком или частично – рудники, заводы, фабрики, мастерские, судоверфи. Крупные счета подданными Российской империи размещались в банках Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии, судьба большинства из которых оказалась «весьма сомнительна», подчеркнул историк.

    Некоторое имущество Российской империи и СССР, как объяснил историк, научный сотрудник Института российской истории РАН, генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, впоследствии оказалось не переведено в собственность Российской Федерации. Так, по его словам, много подобных объектов есть в Иерусалиме.

    Крушельницкий напомнил также о судьбе другого актива – «тех самых денег партии коммунистической», а именно «зарубежной части секретного золотовалютного фонда КПСС, который начал формироваться не позднее середины 1918 года». Эта тема муссировалась в начале 90-х, но примерно в 1993 году упоминания об этом исчезли из прессы, отметил историк.

    Президент Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому Россия выделит средства на поиск, оформление и юридическую защиту своей зарубежной недвижимости, в том числе времен СССР и Российской империи.

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    22 января 2024, 09:02 • Новости дня
    ЕК собралась разрешить ряду стран ограничивать импорт украинской с/х продукции

    ЕК: Граничащим с Украиной странам разрешат ограничивать импорт сельхозтоваров оттуда

    Tекст: Ольга Никитина

    Польше и другим странам – членам Евросоюза, которые граничат с Украиной, будут предоставлены дополнительные гарантии, одним из способов будет право вводить ограничения на импорт украинской сельхозпродукции, заявил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

    Домбровскис в интервью британской газете The Financial Times сообщил, что соответствующие предложения планируется обнародовать на этой неделе. Скорее всего, как сообщил еврокомиссар, меры будут включать возможность защиты отдельных государств от последствий беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины, передает ТАСС.

    В прошлом году Польша, Венгрия и Словакия ограничивали импорт украинского зерна. Кроме того, в Польше звучат призывы запретить ввоз сахара с Украины.

    Газета ВЗГЛЯД также писала о проблемах на европейском рынке, возникших из-за поставок курятины с Украины.

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    23 января 2024, 08:30 • Новости дня
    Владельцы белорусских госбондов направили Минску уведомление о дефолте

    Ряд владельцев белорусских госбондов направил Минску уведомление о дефолте

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд инвесторов (восемь физических лиц и пять компаний) 18 января направили на имя главы Минфина Белоруссии Юрия Селиверстова уведомление о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций, следует из документа.

    Речь идет об облигациях Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031, инициативная группа владеет бумагами этих выпусков на общую сумму 178 млн долларов, передает РБК.

    В данный момент инвесторы рассматривают возможность обращения в Лондонский международный третейский суд (LCIA) с иском о взыскании с Белоруссии выплат по еврооблигациям.

    Напомним, в 2022 году бонды России и Белоруссии были исключены из 11 индексов S&P DJI.

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    22 января 2024, 12:28 • Новости дня
    Москва пообещала ответ на 13-й пакет санкций ЕС

    МИД: Ответные меры на 13-й пакет санкций ЕС последуют

    Tекст: Ольга Никитина

    Москва проработает ответные меры на 13-й пакет санкций, который в отношении России могут ввести страны Евросоюза, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

    По словам Грушко, Россия исходит из того, что санкционное давление со стороны Запада будет продолжаться, передает ТАСС.

    На прошлой неделе американские СМИ писали, что Европейский союз начал обсуждать новый пакет антироссийских санкций, их планируется принять к 24 февраля.

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    22 января 2024, 23:18 • Новости дня
    Польша показала рекорды помощи Украине

    Польша поставила Украине рекордные объемы военной помощи, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский

    Tекст: Денис Тельманов

    Польша является рекордсменом по объему выделенной Украине помощи в процентах от ВВП, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

    «Польша, если считать военную, финансовую помощь и помощь беженцам пропорционально объему ВВП, похоже, находится на первом месте», – приводит ТАСС заявление польского министра.

    Сикорский добавил, что выступает за то, чтобы большая часть помощи Украине поступала через Европейский фонд мира, который, по его словам, де-факто является оборонным бюджетом ЕС.

    «Нам нужно финансирование миссий ЕС, в основном в странах — соседях Европы, нам нужно увеличить производство техники и боеприпасов, и нам нужно поддержать Украину. Фонд служит этим трем целям», — подчеркнул министр.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании СБ ООН заявил, что киевский режим поставляемыми Западом вооружениями «методично, безжалостно и преднамеренно» бьет по сугубо гражданским объектам в России, а «торговцев смертью» это не смущает.

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    22 января 2024, 06:11 • Новости дня
    ЕС решил заставить Израиль согласиться на создание независимой Палестины

    FT: ЕС планирует надавить на Израиль для урегулирования конфликта в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз определит на заседании министров иностранных дел в Брюсселе последствия для Израиля, если премьер Биньямин Нетаньяху продолжат выступать против создания палестинского государства, сообщила газета Financial Times.

    По данным газеты, Брюссель предложил странам ЕС придумать последствия, которые повлечет за собой участие или неучастие» в разработанном мирном плане о создании независимого палестинского государства и взаимное признание двух стран, передает ТАСС.

    Чиновники заявляют, что срок полномочий Нетаньяху «не будет длиться вечно», если ему «трудно что-то навязать».

    Ранее Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

    Позже генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что отказ признавать решение о создании двух государств – Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемы.

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    22 января 2024, 14:29 • Новости дня
    Стало известно о долге ЕС в 7 млрд евро перед дававшими оружие Киеву странами

    Стало известно о долге ЕС более чем в 7 млрд евро перед дававшими оружие Киеву странами

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз накопил 7,16 млрд евро долга перед странами-членами, передававшими оружие Киеву, сообщает газета Pais со ссылкой на документ Европейской службы внешних связей.

    Поясняется, что долг связан с созданием нового Фонда помощи Украине. Источник издания указал, что задержки с возвратом средств государствам-членам могут помешать поставкам через эту систему, передает РИА «Новости».

    Этот фонд подразумевает, что возмещение расходов государствам ЕС должно осуществляться на «более строгих» условиях, чем те, которые действуют в настоящее время. Предполагается, что в качестве единственной методики оценки будет учет цены переданных Киеву запасов вооружения, а не того, во сколько обходится стране пополнение арсенала.

    Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз разработал план, по которому европейские страны в ближайшие четыре года могут предоставить Украине военную поддержку более чем на 20 млрд евро.

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    22 января 2024, 10:41 • Новости дня
    Венгрия выступила против выделения Украине 5 млрд евро военной помощи

    Министр Сийярто: Венгрия возражает против предоставления Украине военной помощи на 5 млрд евро

    Tекст: Ольга Никитина

    Венгрия выступает против выделения Украине военной помощи из Европейского фонда мира в течение нескольких лет на сумму 5 млрд евро, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.

    В преддверии совещания со своими коллегами из стран Евросоюза в столице Бельгии Сийярто в соцсетях сообщил, что по данному вопросу ожидаются жесткие дебаты. Он отметил, что инициативу о выделении Украине 5 млрд евро на долгие годы вперед продвигает партия войны в Брюсселе, передает ТАСС.

    Американские СМИ писали ранее, что Евросоюз разработал план, по которому европейские страны в ближайшие четыре года могут предоставить Украине военную поддержку более чем на 20 млрд евро. Причем осуществлять это Брюссель сможет в обход позиции Венгрии.

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    22 января 2024, 10:45 • Новости дня
    Боррель призвал к «решению на основе двух государств» на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе призвал к созданию палестинского государства и его сосуществованию с Израилем.

    «Я не буду больше говорить про мирный процесс, только про решение на основе двух государств», – приводит его слова ТАСС.

    Как писали ранее британские СМИ, Евросоюз определит на заседании министров иностранных дел в Брюсселе последствия для Израиля, если премьер Биньямин Нетаньяху продолжит выступать против создания палестинского государства.

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    23 января 2024, 10:37 • Новости дня
    Politico: ЕС может включить алюминиевую продукцию в новый санкционный список

    Politico: ЕС может включить алюминиевую продукцию в новый антироссийский санкционный список

    Tекст: Александра Юдина

    Алюминиевая продукция из России может быть включена в 13-й пакет антироссийских санкций ЕС, пишет газета Politico.

    По информации источников, представители ЕС намерены задействовать санкции против российской энергетики, с учетом того, что стоимость электроэнергии составляет 40% производственных затрат при выплавке алюминия, передает ТАСС.

    По данным промышленной ассоциации European Aluminium, предыдущие санкции ограничили импорт алюминия из России только на 15%.

    Как заметил анонимный европейский дипломат, представители ЕС скоро начнут обсуждать детали, которые могут перерасти в полный запрет на ввоз металла из России.

    Ранее российский экономист заверил, что зависимость Европы от российской стали будет сохраняться годами.

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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