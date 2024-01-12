СМИ: Россия оспорит конфискацию замороженных активов через суд

Bloomberg: Россия подготовит судебный иск для защиты активов от конфискации Западом

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет Bloomberg, российские чиновники на условиях анонимности поделились информацией о том, что Банк России сейчас близок к заключению соглашения с международными юридическими фирмами о представлении интересов страны в случае судебного разбирательства. По данным источников, власти РФ заказали экспертные заключения, которые анализируют соответствующее зарубежное законодательство и прецеденты, передает «Коммерсант».

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия действительно может оспорить такое решение в суде. По его словам, конфискация активов повлечет за собой «очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто принимает такие решения».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ощутил результата от использования замороженных активов России.

Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден и его администрация не против передачи Украине замороженных активов России. В США заявили, что пока не приняли решения по замороженным российским активам.