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Психолог рассказал, как по почерку понять характер человека
Психолог Деулин рассказал, как по почерку понять характер человека
Почерк человека может указать на качества его личности, о характере могут говорить размер букв, направление текста и сила нажима на ручку, рассказал декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин.
Чем больше буква, чем больше шрифт, тем более высокая самооценка у человека, это можно увязать и с подписью, если она крупная, то считается, что человек уверен в себе, сказал Деулин в беседе с «Газетой.Ru».
Если в тексте много читаемых букв, то, вероятнее всего, у человека общительный характер. Также это может указывать на то, что у человека нет оснований скрывать что-либо или лгать.
Направленный вверх текст говорит о том, что человек жизнерадостен, оптимистичен и готов к достижению своих целей. Если почерк уменьшается, то это может говорить о том, что человек – пессимист, у него может быть депрессия и слабоволие.
О скупости, жадности и эгоизме может говорить очень мелкий почерк, а прерывистый почерк говорит о непредсказуемости. Украшение подписи завитушками и крючками может свидетельствовать о театральности, хвастливости и в некоторых случаях – об истероидном типе личности.
Излишний нажим может говорить о раздражительности, тревоге и агрессивности. Перечеркивание штрихами подписи может указывать на неуверенность, излишнюю самокритику и самоедство.
Также Деулин отметил, что есть отдельные признаки, позволяющие определить пол пишущего человека. Для мужчин характерен «беззаботный, уверенный, торопливый, неравномерный, некрасивый и размашистый» почерк. Также они часто пишут с сильным нажимом, используют острые углы.
У женщин же почерк более чистый, аккуратный, определенный, преобладают маленькие линии без нажима, а буквы – более округлые.
При этом есть разные методы, определяющие половую принадлежность по почерку. При этом они выявляют психологическую сущность человека с нормотипичными феминными или маскулинными признаками.
Деулин указал, что графологию нельзя отвергать как метод, поскольку закономерности между чертами характера и почерком существуют. Вероятно, не все положения этой области находят научное подтверждение, но это не означает, что закономерность отсутствует.
Для того чтобы метод не сводился к «гаданию по буквам», нужны дополнительные современные научные исследования, но в этой области есть проблемы с количеством и качеством таких работ.