Австралия ввела санкции против ХАМАС, «Исламского джихада» и «Хезболлы»

Австралия объявила о введении новых санкциях против ХАМАС, «Исламского джихада» и «Хезболлы»

Tекст: Денис Тельманов

«К числу лиц, подпадающих под рестрикции, относятся лидеры ХАМАС, финансовые посредники, лица, обеспечивающие подготовку боевиков-террористов, а также три организации, связанные с финансированием движения», – приводит ТАСС слова Вонг.

Она отметила, что австралийские санкции совпадают с санкциями США, Великобритании и Евросоюза

Австралийские санкции включают запрет на въезд на территорию Австралии и заморозку любых активов граждан и организаций, попавших под ограничения, а также запрет на сделки с этими активами и помощь в организации доступа к ним.



Перед этим Австралия ввела санкции в отношении палестинского движения ХАМАС, группировки «Исламский джихад» и шиитской организации «Хезболлах», также в отношении связанных с ними 17 физических и семи юридических лиц.

Ранее сообщалось, что Власти Австралии запретили демонстрацию нацистской символики и приветствия на территории всего государства. Нарушителям запрета грозит тюремное заключение на срок до 12 месяцев.