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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать диаспоры

    Нельзя запретить тем же узбекам объединяться в землячества по этническому или культурному принципу; думаю, этого не делают даже этнократии наподобие какой-нибудь Эстонии. Но мы вправе требовать поведенческой ассимиляции, попросту говоря, уважения нашего образа жизни и наших законов.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Пора менять логику отношения к оружию

    СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.

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    В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?

    72 комментария
    23 января 2024, 05:49 • Новости дня

    Австралия ввела санкции против ХАМАС, «Исламского джихада» и «Хезболлы»

    Австралия объявила о введении новых санкциях против ХАМАС, «Исламского джихада» и «Хезболлы»

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Австралии объявили о новых санкциях в отношении 12 человек и трех организаций, связанных с палестинским движением ХАМАС, группировкой «Исламский джихад» и шиитской организацией «Хезболла», заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг.

    «К числу лиц, подпадающих под рестрикции, относятся лидеры ХАМАС, финансовые посредники, лица, обеспечивающие подготовку боевиков-террористов, а также три организации, связанные с финансированием движения», – приводит ТАСС слова Вонг.

    Она отметила, что австралийские санкции совпадают с санкциями США, Великобритании и Евросоюза

    Австралийские санкции включают запрет на въезд на территорию Австралии и заморозку любых активов граждан и организаций, попавших под ограничения, а также запрет на сделки с этими активами и помощь в организации доступа к ним.

    Перед этим Австралия ввела санкции в отношении палестинского движения ХАМАС, группировки «Исламский джихад» и шиитской организации «Хезболлах», также в отношении связанных с ними 17 физических и семи юридических лиц.

    Ранее сообщалось, что Власти Австралии запретили демонстрацию нацистской символики и приветствия на территории всего государства. Нарушителям запрета грозит тюремное заключение на срок до 12 месяцев.

    20 января 2024, 15:26 • Новости дня
    ЕС разработал план из 10 пунктов по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Кристина Цыцура

    Евросоюз разработал план для комплексного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, сообщил портал Euractiv со ссылкой на документ.

    Из документа следует, что настало время подготовиться к всеобъемлющему израильско-палестинскому миру, передает РИА «Новости».

    План состоит из 10 пунктов, шаги позволят прийти к миру в секторе Газа, создать независимое палестинское государство, нормализовать отношения между Израилем и арабским миром, чтобы гарантировать безопасность в регионе.

    Ранее сирийские СМИ сообщили, что Израиль мог атаковать жилой дом в Дамаске.

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    22 января 2024, 03:15 • Новости дня
    Израиль отреагировал на упоминание Захаровой Холокоста в связи с иском о геноциде

    Представитель МИД Израиля счел неуместным использование Россией темы Холокоста в связи с иском ЮАР о геноциде

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль считает неуместным использование Россией темы Холокоста «в современном политическом контексте», заявил официальный представитель израильского МИД Лиор Хаят.

    Дипломат поблагодарил Германию за ее безоговорочную поддержку и ее позицию против необоснованных претензий ЮАР, отметив, что использование дискурса Холокоста в современном политическом контексте представителем МИД России причиняет ущерб жертвам и выжившим в нем, передает ТАСС.

    Ранее Захарова заявила, что решение ФРГ противодействовать иску ЮАР с обвинениями Израиля в геноциде в секторе Газа не удивило Россию. Она отметила, что Берлин оказал Тель-Авиву медвежью услугу, сославшись на «учет истории Германии и преступление против человечности».

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    22 января 2024, 05:08 • Новости дня
    Лавров прибыл в Нью-Йорк на Совбез ООН

    Глава МИД России Лавров прибыл в Нью-Йорк на мероприятия Совбеза ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где намерен принять участие в заседаниях Совбеза ООН по Ближнему Востоку и Украине.

    Борт министра летел из Москвы в США 12 часов 45 минут по северному пути, в облет недружественных стран, передает ТАСС.

    Визит Лаврова продлится с 22 по 24 января, он планирует принять участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициированном Россией заседании по Украине.

    Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар ВСУ по Донецку станет главной темой заседания СБ ООН.

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    20 января 2024, 21:10 • Новости дня
    Израильский министр назвал создание суверенной Палестины угрозой Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Создание палестинского государства будет «наградой за террор» и создаст постоянную угрозу Израилю, считает глава министерства энергетики еврейского государства Эли Коэн.

    Коэн категорически отверг возможность создания суверенной Палестины, заявив, что создание палестинского государства – «это награда за терроризм и опасность для государства Израиль», передает ТАСС.

    «Это будет поощрять убийства евреев и оказывать поддержку иранской оси зла», – написал министр в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России).

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

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    21 января 2024, 16:13 • Новости дня
    В ООН назвали неприемлемым отказ признать право палестинцев на государство

    Tекст: Валентина Григоренко

    Отказ признавать решение о создании двух государств – Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемы, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

    Гутерреш в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) назвал отказ принять решение о создании двух государств для израильтян и палестинцев и отрицание права на государственность палестинского народа неприемлемыми. По его словам, право палестинского народа на построение собственного государства должно быть признано всеми, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

    Накануне глава министерства энергетики еврейского государства Эли Коэн сообщил, что создание палестинского государства будет «наградой за террор» и создаст постоянную угрозу Израилю.

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    20 января 2024, 11:24 • Новости дня
    СМИ Сирии сообщили, что Израиль мог атаковать жилой дом в Дамаске

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израиль, вероятно, атаковал жилой дом в столице Сирии, сообщает госагентство SANA.

    Агентство уточняет, что пострадал жилой дом в районе Аль-Мезза Дамаска. В СМИ предположили, что это произошло «в результате израильской агрессии», передает РИА «Новости».

    Ранее сирийские СМИ сообщили, что в субботу утром в Дамаске были слышны взрывы.

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    20 января 2024, 12:11 • Новости дня
    СМИ: При обстреле Дамаска погиб член КСИР Ирана

    Tекст: Кристина Цыцура

    Член Корпуса стражей исламской революции погиб в результате удара Израиля по Дамаску, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник регионального просирийского объединения.

    Сообщается, что другие люди получили ранения в результате удара, передает РИА «Новости».

    По данным агентства, многоэтажное здание использовалось иранскими советниками, поддерживающими правительство Сирии. После удара оно было полностью разрушено.

    Ранее сообщалось об ударе по жилому дому в столице Сирии.

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    22 января 2024, 06:11 • Новости дня
    ЕС решил заставить Израиль согласиться на создание независимой Палестины

    FT: ЕС планирует надавить на Израиль для урегулирования конфликта в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз определит на заседании министров иностранных дел в Брюсселе последствия для Израиля, если премьер Биньямин Нетаньяху продолжат выступать против создания палестинского государства, сообщила газета Financial Times.

    По данным газеты, Брюссель предложил странам ЕС придумать последствия, которые повлечет за собой участие или неучастие» в разработанном мирном плане о создании независимого палестинского государства и взаимное признание двух стран, передает ТАСС.

    Чиновники заявляют, что срок полномочий Нетаньяху «не будет длиться вечно», если ему «трудно что-то навязать».

    Ранее Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

    Позже генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что отказ признавать решение о создании двух государств – Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемы.

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    21 января 2024, 19:19 • Новости дня
    Саудовская Аравия отказалась нормализовать отношения с Израилем без решения по Палестине

    В Эр-Рияде заявили о неспособности нормализовать отношения с Израилем без решения по Палестине

    Tекст: Ольга Иванова

    Саудовская Аравия не сможет нормализовать свои отношения с Израилем, пока не начнется долгосрочное урегулирование палестинского вопроса, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в интервью телеканалу CNN.

    В ответ на соответствующий вопрос журналиста он подчеркнул, что «это единственный выгодный для нас путь. Министр подчеркнул, что стране нужна стабильность, которая, по его ожиданиям, будет достигнута через решение палестинского вопроса, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

    Позже генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что отказ признавать решение о создании двух государств – Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемы.

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    20 января 2024, 17:53 • Новости дня
    В ХАМАС заявили, что не ведут переговоры с движением ФАТХ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представители движения ХАМАС заявили, что не ведут переговоры с движением ФАТХ, но готово к диалогу, заявил заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

    Абу Марзук заявил, что движение готово вести палестинские дела путем консенсуса и диалога, но без каких-либо условий, передает РИА «Новости».

    Ранее газета Wall Street Journal писала, что ХАМАС и ФАТХ обсуждают будущее сектора Газа и Западного берега после завершения конфликта.

    Президент Палестины и лидер ФАТХ Махмуд Аббас в декабре поручил восстановить контакты с ХАМАС.

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    21 января 2024, 08:15 • Новости дня
    WSJ: Израиль уничтожил менее трети боевиков ХАМАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские войска за более чем 100 дней операции в секторе Газа уничтожили не более 30% боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на подсчеты американской разведки.

    По ее сведениям, Израиль ликвидировал до 30% боевиков ХАМАС и эти цифры «пока далеки от целей Израиля». До начала конфликта американская разведка оценивала число боевиков ХАМАС в количестве до 30 тыс. человек, передает ТАСС.

    Газета отмечает также, что у ХАМАС «все еще есть достаточно боеприпасов для продолжения нанесения ударов по Израилю и израильским войскам в Газе на протяжении нескольких месяцев».

    Ранее Израиль начал интенсивные обстрелы городов на Западном берегу Иордана.

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    20 января 2024, 15:47 • Новости дня
    В результате израильских обстрелов лагеря беженцев в Газе погибли 20 человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    При ракетных обстрелах со стороны Израиля лагерей палестинских беженцев Аль-Бурейдж и Аль-Магази, а также района Аль-Масдар в центральной части сектора Газа погибли по меньшей мере 20 человек, сообщил телеканал Al Mayadeen.

    СМИ уточняет, что бойцы группировок палестинского сопротивления ведут бои с подразделениями израильской армии в Газе. Военные продвигаются Тель-эль-Хава и Шейх-Аджлин на юго-западе города, передает ТАСС.

    Столкновения с применением оружия происходят на восточной окраине лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа.

    Также катарский телеканал Al Jazeera сообщает о шибели четырех человек в результате израильского удара по лагерю палестинских беженцев Нусейрат.

    Ранее сообщалось, что жертвами ударов Израиля по городу Хан-Юнис стали четыре человека.

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    22 января 2024, 01:44 • Новости дня
    ХАМАС признало некоторые ошибки во время атаки на Израиль

    Движение ХАМАС признало, что могло совершить некоторые ошибки во время атаки на Израиль

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС признало, что могло совершить некоторые ошибки во время атаки на Израиль, вызванные развалом израильской системы безопасности и хаосом на границе с сектором Газа.

    Движение опубликовало брошюру «Это наше видение. Для чего операция «Потоп Аль-Аксы», в которой объясняет свою позицию и мотивы атаки на Израиль, передает РИА «Новости».

    Как следует из брошюры, во время проведения операции произошли ошибки, вызванные быстрым развалом израильской системы безопасности и военной структуры, а также хаосом, возникшим в приграничных районах с Газой. О каких именно ошибках идет речь, в публикации не указано.

    Ранее Израиль отверг требования палестинского движения ХАМАС о прекращении военных действий в обмен на возвращение заложников.

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    21 января 2024, 20:34 • Новости дня
    Нетаньяху: Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении боев в обмен на заложников

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль отвергает требования палестинского движения ХАМАС о прекращении военных действий в обмен на возвращение заложников, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, сообщает Times of Israel.

    Он заявил, что Израиль вернул 110 заложников и намерен вернуть всех. По словам Нетаньяху, он работает над этим круглосуточно, передает РИА «Новости».

    По словам премьера, ХАМАС в обмен на освобождение заложников требует прекращения военных действий и вывода израильских войск из Газы.

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сравнил деятельность премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе с преступлениями Гитлера.

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    21 января 2024, 01:16 • Новости дня
    Турция обсудила с ХАМАС освобождение заложников

    Источник: Глава МИД Турции Фидан обсудил с лидером ХАМАС Ханией освобождение заложников

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией и обсудил освобождение заложников, сообщил турецкий дипломатический источник.

    Уточняется, что во время встречи также обсуждалось прекращение огня, увеличение поставок гуманитарной помощи, урегулирование кризиса по принципу «двух государств», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сравнил деятельность премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе с преступлениями Гитлера.


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