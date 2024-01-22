В ДНР рассказали о планах регулирования цен на товары первой необходимости

Зампред правительства ДНР Васильев: Между интересами бизнеса и людьми мы выбираем людей

Tекст: Олег Исайченко

«В регионе много военных и гражданских специалистов, которые, скажем так, могут выдержать ценник, сопоставимый с Москвой. Но восемь лет простые люди здесь держались не для того, чтобы с вхождением в состав России платить за продукты и лекарства втридорога. Поэтому мы сейчас тесно взаимодействуем с местными розничными сетями, оптовиками и производителями по группе социально значимых товаров», – рассказал Владислав Васильев, заместитель председателя правительства ДНР, курирующий промышленность и торговлю.

«Цена на них не должна превышать цены в Ростовской области. И если по крупным сетям у нас меньше вопросов, то отдельные магазины шаговой доступности, пользуясь дефицитом торговых точек в городах, не стесняются задирать цены. Мы с ними или придем к компромиссу, или применим доступные нам более жесткие меры реагирования в рамках закона, начиная со штрафов», – добавил собеседник.

«Кроме того, скорее рано, чем поздно, в регион зайдут крупные российские продовольственные и аптечные сети, оптовики и производители. И если местный бизнес хочет успешно конкурировать с ними, ему нужно принять законы и порядок государственного управления, принятый в Российской Федерации. Мы все здесь для того, чтобы помогать бизнесу развиваться. Но между интересами бизнеса и интересами простых людей мы всегда выберем людей», – подчеркнул Васильев.

Напомним, в конце декабря минувшего года президент Владимир Путин сообщил, что в федеральном бюджете на развитие новых регионов предусмотрено свыше 1 трлн руб. Деньги будут потрачены в том числе на промышленное развитие новых субъектов страны. О том, как именно планируют восстанавливать и развивать промышленность Донбасса, какие меры господдержки будут задействованы и какие проблемы предстоит решить, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал заместитель председателя правительства ДНР, курирующий промышленность и торговлю, Владислав Васильев.