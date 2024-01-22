Объявлено о разработке стратегии демографической и семейной политики России до 2030 года

«Основополагающим документом на ближайшие годы, который нам предстоит разработать всем вместе, является стратегия демографической и семейной политики. Обсуждение этого документа не может ограничиться только экспертным сообществом. Мы также будем привлекать субъекты Российской Федерации и вас, уважаемые многодетные семьи, и всех заинтересованных граждан, воспитывающих детей», – отметил глава Минтруда России Антон Котяков, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



Кроме того, при разработке стратегии, по словам министра, будут учитываться уже реализованные меры, лучшие корпоративные практики, программы по улучшению жилищных, трудовых условий для родителей, воспитывающих детей.

«В нашей стране 24,5 млн семей, в которых воспитывается 30 миллионов детей. И что очень важно, за последние пять лет количество третьих и последующий детей, несмотря на все демографические сложности, в наших семьях растет. Возросло оно за последние пять лет более чем на 11%, а количество многодетных семей, где воспитывается три и более ребенка, составило 2,3 млн. Количество рожденных детей возросло на 30%, а на 27% возросло количество семей, где три и более ребенка. Это очень хороший показатель, но хочу вам сказать, этого недостаточно. Мы должны постараться, чтобы таких семей у нас было больше, и чтобы мы делали все возможное, чтобы семьям в нашей большой стране жилось комфортно», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что при реализации проектов в Год семьи необходимо учесть предложения самих представителей семей, какие меры поддержки им было бы важно получить. «Недавно завершившийся Год педагога и наставника и Год семьи – два взаимосвязанных года. Сначала ребенка воспитывают мама, папа, дедушки и бабушки. Потом он идет в школу, в его жизни появляются первые учителя, классный руководитель. Школа – это тоже семья. Поэтому в рамках Года семьи мы будем делать все для того, чтобы поддержать семьи, школы и педагогов», – сказал Кравцов.

По словам министра культуры Ольги Любимовой, Год семьи в культуре обещает быть насыщенным. «Уже в третий раз в столице пройдет Международный детский культурный форум, в Коломне проведем Всероссийский фестиваль семейного творчества «Семья России», а в Москве и Суздале состоится форум-фестиваль «Вера. Надежда. Любовь». Мы готовим множество ярких мероприятий: по всей стране музеи представят новые выставочные проекты, кинотеатры покажут новые семейные картины, а на сценах театров состоятся премьеры более 400 детских спектаклей. И конечно, наши коллективы будут приезжать с гастролями во все регионы страны», – сказала Любимова.