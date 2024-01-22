Главу риелторской компании из России задержали в Индии за ввоз спутникового телефона

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, бизнесмена задержали за спутниковый телефон, других обвинений в его адрес нет. Наир добавил, что задержанный уже выпущен под залог, суд будет решать вопрос о его наказании, передает ТАСС.

По данным индийских правоохранительных органов, россиянин был задержан в воскресенье, 51-летний Каарма из города Истра Московской области не имел разрешения властей Индии на владение спутниковым телефоном.

Ранее сотрудники российской таможни на Курилах изъяли у японских туристов спутниковые телефоны, поскольку они не были задекларированы и отсутствовало разрешение на их ввоз.