В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?57 комментариев
Главу риелторской компании из России задержали в Индии за ввоз спутникового телефона
Гендиректор российской инвестиционно-риелторской компании Est-a-Tet Кайдо Каарма задержан в международном аэропорту индийского Тривандрума за наличие спутникового телефона, ввоз которого без разрешения индийских властей запрещен, сообщил директор Русского дома, почетный консул России в Тривандруме Ратиш Наир.
По его словам, бизнесмена задержали за спутниковый телефон, других обвинений в его адрес нет. Наир добавил, что задержанный уже выпущен под залог, суд будет решать вопрос о его наказании, передает ТАСС.
По данным индийских правоохранительных органов, россиянин был задержан в воскресенье, 51-летний Каарма из города Истра Московской области не имел разрешения властей Индии на владение спутниковым телефоном.
Ранее сотрудники российской таможни на Курилах изъяли у японских туристов спутниковые телефоны, поскольку они не были задекларированы и отсутствовало разрешение на их ввоз.