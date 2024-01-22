AI: Выживший в крушении самолета Falcon 10 дошел до села в Афганистане и попросил помощи

Tекст: Вера Басилая

Жители Педу отвели потерпевшего крушение к представителям «Талибана*» (движение признано террористической организацией и запрещено в России), оказалось, что иностранцы, бывшие на борту самолета, также находятся у них, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Afghanistan International.

По данным Telegram-канала Mash, добрался до Педу россиянин Игорь Сывороткин, который является медицинским работником.

Ранее сообщалось, что пилот летевшего в Россию самолета Falcon 10 выжил после авиакатастрофы в Афганистане.

Наземная поисково-спасательная служба обнаружила самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, из шести человек на борту, предварительно, четверо живы.

Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения. Частный самолет осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении ее супруга.