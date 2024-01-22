В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?37 комментариев
Выживший в крушении самолета Falcon 10 дошел до села в Афганистане
AI: Выживший в крушении самолета Falcon 10 дошел до села в Афганистане и попросил помощи
Один из выживших при падении самолета Falcon 10 в Афганистане добрался до села Педу и попросил о помощи жестами, сообщил телеканал Afghanistan International (AI).
Жители Педу отвели потерпевшего крушение к представителям «Талибана*» (движение признано террористической организацией и запрещено в России), оказалось, что иностранцы, бывшие на борту самолета, также находятся у них, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Afghanistan International.
По данным Telegram-канала Mash, добрался до Педу россиянин Игорь Сывороткин, который является медицинским работником.
Ранее сообщалось, что пилот летевшего в Россию самолета Falcon 10 выжил после авиакатастрофы в Афганистане.
Наземная поисково-спасательная служба обнаружила самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, из шести человек на борту, предварительно, четверо живы.
Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения. Частный самолет осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении ее супруга.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ