В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?16 комментариев
Пилот самолета Falcon оказался среди выживших после авиакатастрофы в Афганистане
Пилот летевшего в Россию самолета Falcon 10 выжил после авиакатастрофы в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство транспорта и авиации.
Телеканал со ссылкой на министерство транспорта и авиации Афганистана сообщает, что был найден пилот, он сообщил министерству, что после крушения самолета выжили четыре человека, включая его самого, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что наземная поисково-спасательная служба обнаружила самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, из шести человек на борту, предварительно, четверо живы.
Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения. Частный самолет осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении ее супруга.