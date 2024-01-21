Ленин просил Сталина, с которым его связывали именно личные отношения, и которого он знал как едва ли не единственного в партии человека, чуждого женственной душевности, достать ему тот же яд. Это было именно личное обращение, мужчины к мужчине.0 комментариев
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали на Камчатке
Землетрясение магнитудой 5,0 и силой три балла зарегистрировали на восточном побережье Камчатки, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
В сообщении говорится, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 124 километрах от Петропавловска-Камчатского. Отмечается, что очаг залегал на глубине 44 километра под морским дном. В филиале Геофизической службы РАН уточнили, что в краевой столице толчки ощущались силой три балла, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что у курильских берегов зарегистрированы два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,8.