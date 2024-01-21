Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали на Камчатке

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении говорится, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 124 километрах от Петропавловска-Камчатского. Отмечается, что очаг залегал на глубине 44 километра под морским дном. В филиале Геофизической службы РАН уточнили, что в краевой столице толчки ощущались силой три балла, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что у курильских берегов зарегистрированы два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,8.