Британия решила потратить 514 млн долларов на модернизацию ЗРК Sea Viper

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает Reuters, Минобороны Британии заявило, что потратит 405 млн фунтов на модернизацию ЗРК, который сейчас используется Королевским флотом для уничтожения беспилотников хуситов над Красным морем, передает РИА «Новости».

По сообщению агентства, контракт производителям ракетных систем MBDA. Ракеты Sea Viper оснастят новыми боеголовками и программным обеспечением, позволяющим противостоять угрозам баллистических ракет.

Ранее в Минобороны Британии сообщили, что британский эсминец HMS Diamond, находящийся в Красном море, ракетами Sea Viper и корабельными орудиями отразил масштабную атаку беспилотников, запущенных йеменскими мятежниками-хуситами.