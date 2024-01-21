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    Зачем Киеву сказки об «успешном контрнаступлении»
    Суд в Италии разрешил использовать нацистское приветствие на мероприятиях
    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б
    Названы причины провала лунной миссии США
    Сальдо сообщил о возобновлении попыток ВСУ высадиться на левый берег Днепра
    Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе
    Постред России в Вене: Мины по периметру ЗАЭС опасны только для крыс и диверсантов
    Словакия возобновила культурное сотрудничество с Россией и Белоруссией
    Хазанов высказался о способностях Карибидиса и Галустяна
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Оккупация Новгорода продемонстрировала изощренное варварство

    Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин и сейчас генерирует смуту

    И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.

    62 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мировые элиты превращают правду в дезинформацию

    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

    15 комментариев
    21 января 2024, 08:34 • Новости дня

    Москвичам пообещали морозное воскресенье

    ГМЦ: Переменная облачность и до 12 градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, преимущественно без осадков и температура до минус 12 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщили в Гидрометцентре России.

    Как говорится в сообщении, днем в Москве будет 10-12 градусов мороза, в ночь на понедельник – до минус 18 градусов, ветер северо-западный, западный 3-8 м/c., атмосферное давление – около 759 мм ртутного столба, передает ТАСС.

    Ранее в аэропортах Москвы отменили несколько десятков рейсов из-за морозов.

    20 января 2024, 13:19 • Новости дня
    Третье за неделю тело обнаружили на пляже в турецкой Анталье

    Tекст: Кристина Цыцура

    Третье за неделю тело местные жители обнаружили на пляже в турецкой провинции Анталья, сообщает агентство IHA.

    Сотрудники отеля в районе Кадрие обнаружили тело молодой девушки на пляже, сейчас на месте работает полиция. Тело направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти, передает РИА «Новости».

    В четверг обнаружили останки девочки около 10 лет на пляже района Конаклы в Анталье. В среду сотрудники отеля Amelia Beach обнаружили тело без головы и правой руки.

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    20 января 2024, 10:50 • Новости дня
    Кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда, нашли мертвым
    Кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда, нашли мертвым

    Tекст: Кристина Цыцура

    Кота Твикса, которого проводница поезда выбросила на улицу, приняв за бездомного, нашли мертвым, сообщили волонтеры.

    По словам волонтера Ольги Кудряшевой, кота нашли на перекрестке в километре от вокзала, где его выбросили, передает РИА «Новости».

    Напомним, проводник РЖД выбросила из поезда кота одного из пассажиров, который ехал в Петербург. Женщина приняла его за бездомное животное. Депутат Госдумы Владимир Бурматов потребовал от РЖД провести разъяснительную работу с персоналом после инцидента.

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    20 января 2024, 11:16 • Новости дня
    Украинские власти назвали свое контрнаступление «успешным»

    Глава офиса президента Украины назвал контрнаступление ВСУ успешным

    Украинские власти назвали свое контрнаступление «успешным»
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что ВСУ провели в 2023 году «довольно успешное» контрнаступление с учетом имевшихся у Киева возможностей. Об этом он заявил в интервью испанской газете El Mundo.

    «Ожидания должны соответствовать возможностям. А с учетом предоставленных возможностей контрнаступление прошло достаточно успешно», – сказал он.

    По словам Ермака, Украина все еще возлагает большие надежды на помощь со стороны США и Европы, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины полностью провалилось.

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    21 января 2024, 00:14 • Новости дня
    Хазанов высказался о способностях Карибидиса и Галустяна

    Хазанов назвал Карибидиса и Галустяна талантливыми людьми, которым нужен хороший режиссер

    Tекст: Вера Басилая

    Известный российский актер и телеведущий Геннадий Хазанов высказал свое мнение по поводу молодых российских юмористов Михаила Галустяна и Демиса Карибидиса.

    Хазанов заявил, что очень редко, «почти никогда» у него вызывает улыбку выступления молодых юмористов. При этом он назвал Карибидиса очень одаренным и интересным исполнителем, с яркой индивидуальностью, а Галустяна талантливым человеком, передает НТВ.

    Артист считает, что «не нашелся режиссер Данелия или Рязанов», художник, который бы мог трансформировать дарование Галустяна во что-то крупное.

    Ранее Михаил Галустян в ходе презентации жилого комплекса в Ереване сообщил, что получил армянское гражданство.

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    20 января 2024, 17:44 • Новости дня
    Суд в Италии разрешил использовать нацистское приветствие на мероприятиях
    Суд в Италии разрешил использовать нацистское приветствие на мероприятиях
    @ Cecilia Fabiano/ La Presse/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд Италии разрешил использовать на памятных мероприятиях римское приветствие, которое также применялось в фашистской Германии.

    Итальянский суд завершил пересмотр дела, связанного со скандалом 2016 года, когда несколько участников памятной акции использовали нацистское приветствие, и постановил, что вскидывание правой руки разрешено, если это действие не нацелено на восстановление фашистской партии, сообщил телеканал RAI, передает РБК.

    «Очевидно, что фашистское приветствие является оскорблением индивидуальных чувств, но оно становится преступлением, когда оно создает конкретную угрозу общественному порядку», – приводит Il Fatto Quotidiano слова прокурора Пьетро Гаэта.

    Отмечается, что суд постановил не считать использование такого приветствия в частном порядке или на памятных мероприятиях как угрозу.

    В России пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики влечет административную ответственность, а при неоднократном совершении правонарушения – уголовную.

    Ранее министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН) и ее атрибутику и символику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских.

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    20 января 2024, 17:30 • Новости дня
    Сальдо сообщил о возобновлении попыток ВСУ высадиться на левый берег Днепра
    Сальдо сообщил о возобновлении попыток ВСУ высадиться на левый берег Днепра
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военнослужащие после таяния льда на Днепре возобновили попытки высадиться на левый берег.

    Ссылаясь на группировку «Днепр», Сальдо в своем Telegram-канале написал, что из-за таяния льда ВСУ возобновили попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками на левый берег Днепра, передает ТАСС.

    Губернатор Херсонской области отметил, что за прошедшие сутки на линии боевого соприкосновения в пределах региона ВСУ не вели активных действий, сосредоточившись на удержании своих позиций в районе Крынок.

    Ранее сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 320 военных.

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    20 января 2024, 12:38 • Новости дня
    Захарова заявила, что Запад отошел от лозунга о нанесении России «стратегического поражения»
    Захарова заявила, что Запад отошел от лозунга о нанесении России «стратегического поражения»
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны перестали использовать лозунг о «стратегическом поражении» России, осознав его безуспешность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, теперь девиз Запада звучит, как «Не дадим России победить», написала она в Telegram-канале.

    Представитель МИД добавила, что сейчас пиарщики на Западе думают, как сформулировать стратегию следующего этапа.

    Ранее Захарова призвала мировое сообщество требовать от США выплаты долгов.

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    20 января 2024, 15:14 • Новости дня
    Во Франции потребовали прекратить побуждать наемников воевать на Украине

    Французский политик призвал прекратить побуждать людей воевать на Украине в качестве наемников

    Во Франции потребовали прекратить побуждать наемников воевать на Украине
    @ Elmar Gubisch/Imago/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимо прекратить пропаганду, призывающую людей участвовать в боевых действиях на Украине в качестве наемников, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик подчеркнул, что Франция должна навести порядок и не ввязываться в конфликт на Украине, а также прекратить пропаганду наемничества, передает ТАСС.

    «Срочно необходим мир», – заявил Филиппо.

    Ранее министр ВС Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна не может запретить своим гражданам воевать на Украине.

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    20 января 2024, 16:41 • Новости дня
    Юбилейный концерт Лолиты отменили в Новосибирске
    Юбилейный концерт Лолиты отменили в Новосибирске
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Концерт, посвященный 60-летию певицы Лолиты Милявской, должен был пройти в Доме ученых Сибирского отделения РАН, но его отменили.

    Мероприятие было запланировано на 31 марта 2024 года. Зрителей уведомили, что билеты подлежат возврату, передает РИА «Новости».

    О причинах отмены концерта не сообщается. Министерство культуры региона заявило, что не является организатором, поэтому прокомментировать отмену не может.

    Ранее концерт Лолиты отменили в Омске.

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    20 января 2024, 12:59 • Новости дня
    В Бердянске обнаружили польско-украинский центр антироссийской пропаганды

    Tекст: Кристина Цыцура

    Полиция выявила в Бердянске работу польско-украинского центра, который занимался антироссийской пропагандой до начала СВО, сообщили в полиции Запорожской области.

    Полиция установила, что польское просветительское общество «Возрождение» под руководством Льва Сухомлинова растлевало своих несовершеннолетних участников, а также совместно с боевиками из «Азова» и «Правого сектора» (запрещены на территории России – прим. ВЗГЛЯД) проводили идеологическую обработку, передает ТАСС.

    Сейчас Сухомлинов проводит онлайн-семинары, но уже из Польши.

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    20 января 2024, 18:37 • Новости дня
    В Гори обновили памятник Сталину
    В Гори обновили памятник Сталину

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    В родном грузинском городе советского генерального секретаря Иосифа Сталина Гори обновили памятник политику. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Монумент обновили в ходе реновации Парка культуры и отдыха, сообщил телеканал «Мтавари».

    Местные неправительственные организации требуют демонтировать этот памятник, подобно тому, как в 2010 году при экс-президенте Михаиле Саакашвили под покровом ночи в центре Гори был снят самый известный монумент вождя, установленный на его родине еще в 1952 году.

    «Активисты также требуют переименовать центральный проспект Гори, который до сих пор носит имя Сталина», – отметила телекомпания.

    В Грузии несколько лет назад приняли «Хартию свободы», которой в том числе запрещена советская символика. Местная оппозиция обвиняет власти в том, что те «возрождают культ Сталину».

    Власти Гори пока не комментировали реабилитацию памятника.

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    21 января 2024, 00:25 • Новости дня
    Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах

    Глава Wildberries Бакальчук прокомментировала спустя неделю пожар на складе в Шушарах

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук поблагодарила за поддержку в связи с пожаром на складе в Шушарах в Петербурге и заявила, что компания работает над реконструкцией логистики.

    Ролик с ее обращением опубликовала пресс-служба Wildberries в Telegram. Бакальчук назвала случившееся «огромным испытанием» как для себя, так и для компании и поблагодарила партнеров, продавцов и клиентов за поддержку.

    По ее словам, сотрудники компании работают над восстановлением логистической инфраструктуры для выполнения всех обязательств.

    Напомним, в поселке Шушары в Петербурге на складе Wildberries произошел пожар. Возгорание было локализовано на площади 70 тыс. кв. метров. Ущерб от пожара оценили в 10-11 млрд рублей.

    Позже выяснилось, что сгоревший в Петербурге склад работал без разрешения Госстройнадзора, после пожара возбудили уголовное дело. Сотрудник сгоревшего в Шушарах склада Wildberries признался в поджоге.

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    20 января 2024, 09:45 • Новости дня
    Посол России пообещал ответные меры на возможное размещение военных США в Дании

    Посол России в Копенгагене пообещал ответные меры на возможное размещение военных США в Дании

    Посол России пообещал ответные меры на возможное размещение военных США в Дании
    @ Andreas Beil/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва определится с военно-техническими мерами в ответ на возможное размещение американских военных в Дании после оценки всех угроз, заявил в интервью посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

    Он отметил, что в рамках соглашения Вашингтона и Копенгагена американские силы смогут постоянно присутствовать на территории Дании, что создаст новые вызовы для безопасности России в районе Балтийского моря, передает РИА «Новости».

    Посол назвал соглашение осознанным курсом на «дальнейшую деградацию военно-политической обстановки в регионе под лозунгами сдерживания и устрашения России».

    Россия будет учитывать эти враждебные действия в своем военном планировании и определит необходимые ответные меры военно-технического характера.

    Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщала, что в рамках оборонного соглашения с США американские военные и оборудование смогут быть размещены на датской территории.

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    20 января 2024, 15:08 • Новости дня
    Захарова: Контрнаступление ВСУ было успешным только для России
    Захарова: Контрнаступление ВСУ было успешным только для России
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на высказывание главы офиса президента Украины Андрея Ермака об «успехе» украинского контрнаступления.

    В своем Telegram-канале дипломат указала Ермаку, что контрнаступление было успешным не для Киева, а для России, передает ТАСС.

    «Он забыл добавить «для России», – написала Захарова.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ВСУ провели в прошлом году «довольно успешное» контрнаступление с учетом имевшихся у Киева возможностей.

    Коментарии (13)
    21 января 2024, 02:59 • Новости дня
    Актер из «Чикатило» Алексей Сдобнов был найден мертвым в машине

    Актер из «Чикатило» и «Склифосовский» Алексей Сдобнов был найден мертвым в машине

    Tекст: Вера Басилая

    Скончался российский актер кино, сериалов и артист озвучания Алексей Сдобнов, ему было 57 лет, сообщила продюсер и кастинг-директор Наталия Бочарова.

    Продюсер сообщила, что артист «Алексей не доехал домой» и умер в машине еще в ночь с 12 на 13 января, прощание прошло в Люберцах, пишет «Российская газета».

    Бывшая супруга актера Виктория Маргелова сообщила, что артист страдал от проблем с сердцем, отмечает РЕН ТВ.

    Алексей Сдобнов окончил Московский государственный институт культуры. Снимался в фильмах: «Гостиница «Россия», «След», «Полицейский с Рублевки», «Склифосовский», «Кольская сверхглубокая», «Беспринципные», «Чикатило. Финальный сезон».

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