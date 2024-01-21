Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.10 комментариев
Москвичам пообещали морозное воскресенье
ГМЦ: Переменная облачность и до 12 градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье
Облачная погода, преимущественно без осадков и температура до минус 12 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщили в Гидрометцентре России.
Как говорится в сообщении, днем в Москве будет 10-12 градусов мороза, в ночь на понедельник – до минус 18 градусов, ветер северо-западный, западный 3-8 м/c., атмосферное давление – около 759 мм ртутного столба, передает ТАСС.
Ранее в аэропортах Москвы отменили несколько десятков рейсов из-за морозов.