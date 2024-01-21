Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах

Глава Wildberries Бакальчук прокомментировала спустя неделю пожар на складе в Шушарах

Tекст: Вера Басилая

Ролик с ее обращением опубликовала пресс-служба Wildberries в Telegram. Бакальчук назвала случившееся «огромным испытанием» как для себя, так и для компании и поблагодарила партнеров, продавцов и клиентов за поддержку.

По ее словам, сотрудники компании работают над восстановлением логистической инфраструктуры для выполнения всех обязательств.

Напомним, в поселке Шушары в Петербурге на складе Wildberries произошел пожар. Возгорание было локализовано на площади 70 тыс. кв. метров. Ущерб от пожара оценили в 10-11 млрд рублей.

Позже выяснилось, что сгоревший в Петербурге склад работал без разрешения Госстройнадзора, после пожара возбудили уголовное дело. Сотрудник сгоревшего в Шушарах склада Wildberries признался в поджоге.