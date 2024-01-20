Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.2 комментария
В ХАМАС заявили, что не ведут переговоры с движением ФАТХ
Представители движения ХАМАС заявили, что не ведут переговоры с движением ФАТХ, но готово к диалогу, заявил заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
Абу Марзук заявил, что движение готово вести палестинские дела путем консенсуса и диалога, но без каких-либо условий, передает РИА «Новости».
Ранее газета Wall Street Journal писала, что ХАМАС и ФАТХ обсуждают будущее сектора Газа и Западного берега после завершения конфликта.
Президент Палестины и лидер ФАТХ Махмуд Аббас в декабре поручил восстановить контакты с ХАМАС.