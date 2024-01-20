В ХАМАС заявили, что не ведут переговоры с движением ФАТХ

Лавров: Израиль не должен думать, что ему все дозволено из-за ужасов Холокоста

Tекст: Ольга Никитина

«Израильтянам нельзя даже создавать впечатление, что, поскольку они страдали во Вторую мировую, им все можно сегодня», – приводит его слова ТАСС.

Лавров подчеркнул, что нападение на мирных граждан, участников фестиваля в Израиле, было неприемлемым и гнусным. Он напомнил, что Россия сразу же осудила произошедшее.

В заявлениях ряда израильских чиновников, включая командующих армией, министра обороны и ряда других министров, звучали утверждения, что палестинцы якобы «не люди, а животные», отметил Лавров. Он сравнил это с заявлениями бывшего украинского руководства, в частности, экс-премьера Украины Арсения Яценюка, который говорил, что в Донбассе «живут нелюди». Также он напомнил о словах Зеленского о том, что жители Донбасса – «не люди, а существа». «Всякие там ярмаки, кулебы, подоляки говорили, что русню нужно физически истреблять. Это жуткая аналогия», – подчеркнул Лавров.

Лавров также отметил, что, как понимают на Западе, без процесса создания палестинского государства ситуацию на Ближнем Востоке будет очень сложно урегулировать.

Между тем президент еврейского государств Ицхак Герцог, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе, заявил, что Израиль небезразличен к страданиям палестинцев, проживающих в секторе Газа, однако силовому сценарию устранения радикального палестинского движения ХАМАС альтернативы нет.

Ранее глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявлял, что возросла вероятность начала войны на севере Израиля в ближайшее время.