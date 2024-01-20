Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.2 комментария
Украинский дрон-камикадзе атаковал село в Белгородской области
Гладков: Украинский дрон-камикадзе атаковал село в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона на село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе.
«Окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения. Пострадавших нет», – написал Гладков в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Губернатор добавил, что на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.
Накануне российская ПВО сбила два украинских дрона над Брянской областью.