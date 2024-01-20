Украинский дрон-камикадзе атаковал село в Белгородской области

Китай выступил с обращением к хуситам

Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин: Хуситам необходимо прекратить нападения в Красном море

Tекст: Валентина Григоренко

Как указала Мао Нин, Китай призывает прекратить угрозы против гражданских судов для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу глобальных цепочек производства, поставок и международный торговый порядок, передает Lenta.Ru со ссылкой на Tagesschau.

По ее словам, главным приоритетом является прекращение конфликта в Газе, поскольку из-за него боевые действия распространяются на весь регион Ближнего Востока.

Накануне датская логистическая корпорация AP Moller-Maersk предупредила клиентов о возможных нарушениях в глобальной сети перевозок из-за обострения ситуации в Красном море.

Ранее движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаке на еще один корабль США в Аденском заливе после начала бомбардировок их позиций авиацией США и Великобритании.