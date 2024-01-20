И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.31 комментарий
Численность британской армии за десять лет может сократиться на треть
Численность британской армии за ближайшие десять лет может сократиться на треть
Численность Сухопутных сил Великобритании за ближайшие 10 лет может сократиться почти на треть – такие оценки приводит газета The Times.
При сохранении нынешних темпов сокращения численность армии Британии к 2026 году может снизиться до 68 тыс. человек, что меньше личного состава Сил спецназначения Вооруженных сил США, а к 2034 в британской армии может остаться только 52 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на газету.
По данным газеты, союзники Британии уже обращают внимание на неспособность королевства укомплектовать полноценную бригаду, а также отмечают изношенность военной техники.
Отставной американский генерал заявил газете, что возможности британской армии в последние несколько десятилетий сокращались и сегодня «важнейший союзник США» «уже совсем не тот, каким был».
Ранее заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Редфорд заявил, что если Британия не откажется от политики сокращения армии, рискует утратить влияние в Североатлантическом альянсе