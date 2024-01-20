Численность британской армии за десять лет может сократиться на треть

Численность британской армии за ближайшие десять лет может сократиться на треть

Tекст: Денис Тельманов

При сохранении нынешних темпов сокращения численность армии Британии к 2026 году может снизиться до 68 тыс. человек, что меньше личного состава Сил спецназначения Вооруженных сил США, а к 2034 в британской армии может остаться только 52 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на газету.

По данным газеты, союзники Британии уже обращают внимание на неспособность королевства укомплектовать полноценную бригаду, а также отмечают изношенность военной техники.

Отставной американский генерал заявил газете, что возможности британской армии в последние несколько десятилетий сокращались и сегодня «важнейший союзник США» «уже совсем не тот, каким был».

Ранее заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Редфорд заявил, что если Британия не откажется от политики сокращения армии, рискует утратить влияние в Североатлантическом альянсе