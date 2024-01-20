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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мировые элиты превращают правду в дезинформацию

    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Айове победили Трамп, Рамасвами и Россия

    Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.

    5 комментариев
    20 января 2024, 04:35

    Численность британской армии за десять лет может сократиться на треть

    Численность британской армии за ближайшие десять лет может сократиться на треть

    Tекст: Денис Тельманов

    Численность Сухопутных сил Великобритании за ближайшие 10 лет может сократиться почти на треть – такие оценки приводит газета The Times.

    При сохранении нынешних темпов сокращения численность армии Британии к 2026 году может снизиться до 68 тыс. человек, что меньше личного состава Сил спецназначения Вооруженных сил США, а к 2034 в британской армии может остаться только 52 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на газету.

    По данным газеты, союзники Британии уже обращают внимание на неспособность королевства укомплектовать полноценную бригаду, а также отмечают изношенность военной техники.

    Отставной американский генерал заявил газете, что возможности британской армии в последние несколько десятилетий сокращались и сегодня «важнейший союзник США» «уже совсем не тот, каким был».

    Ранее заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Редфорд заявил, что если Британия не откажется от политики сокращения армии, рискует утратить влияние в Североатлантическом альянсе

    19 января 2024, 01:04
    Минобороны: 120-км рубежи обороны повысили живучесть российских войск

    Система рубежей обороны глубиной до 120 км повысила живучесть российских войск в пять-шесть раз, заявили в Минобороны России

    Минобороны: 120-км рубежи обороны повысили живучесть российских войск
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Система оборонительных рубежей глубиной до 120 км повысила живучесть войск РФ в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины ВСУ в пять-шесть раз, заявил начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

    По его словам, в течение восьми месяцев было оборудовано более 400 батальонных районов обороны, что является беспрецедентным случаем.

    «Для сравнения приведу пример: линия Маннергейма протяженностью 135 км подготавливалась в течение 10 лет, линия Мажино протяженностью по фронту 400 км – в течение 12 лет», – отметил Ставицкий в интервью газете «Красная звезда», передает ТАСС.

    Он уточнил, что к началу контрнаступления ВСУ было отрыто более 3,6 тыс. км траншей и ходов сообщений, свыше 150 тыс. окопов и укрытий для техники, оборудовано свыше 45 тыс. блиндажей и более 12 тыс. сборных железобетонных сооружений.

    В декабре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска провели масштабную фортификацию рубежей обороны. По его словам, военные строители, инженерные и железнодорожные войска выполнили 82% фортификационных работ на линии соприкосновения.

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    18 января 2024, 15:36
    Шойгу потребовал увеличить дальность одной из выпускаемых ракет

    Шойгу потребовал увеличить дальность выпускаемой ГосМКБ «Радуга» ракеты

    Шойгу потребовал увеличить дальность одной из выпускаемых ракет
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу потребовал увеличить дальность одного из изделий, производство которого организовано на предприятии «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка» (ГосМКБ «Радуга»), до 300 километров, сообщили в военном ведомстве.

    Шойгу, как сообщается в Telegram-канале МО РФ, проверил на предприятии в Московской области ход выполнения гособоронзаказа.

    Генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков доложил, что дальность одного из изделий, производство которого увеличено в соответствии с гособоронзаказом, составляет 250 км. Министр потребовал, чтобы дальность была увеличена до 300 км и более.

    12 января Шойгу отметил успешное применение управляемых модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиационных бомб в ходе спецоперации.

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    17 января 2024, 14:45
    Армию России включили в тройку сильнейших в мире

    Портал Global Firepower включил армию России в тройку сильнейших в мире

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские вооруженные силы в 2024 году займут второе место среди 145 стран, включенных в ежегодный рейтинг, составленный американским порталом Global Firepower.

    В сообщении говорится, что первое место занимает армия США, а третье – Китая, передает Ura.ru.

    Ранее американский журнал U.S. News & World Report составил рейтинг, в котором российские ВС опередили американские по мощи.

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    17 января 2024, 20:50
    Король Британии временно отошел от дел

    Король Британии временно отошел от публичных обязанностей

    Король Британии временно отошел от дел
    @ Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Медицинская процедура в связи с увеличением простаты будет проведена на следующей неделе королю Великобритании Карлу III, он на время перестанет исполнять публичные обязанности, следует из заявления Букингемского дворца.

    В сообщении отмечается, что королю потребовалось лечение в связи с увеличением простаты, отмечается, что новообразование у Карла III доброкачественное, корректирующая процедура будет проведена на следующей неделе, публичные обязанности монарха будут отложены, передает ТАСС.

    Ранее стало известно о том, что супруга старшего сына короля Великобритании, принца Уэльского Уильяма, 42-летняя принцесса Уэльская Кейт перенесла 16 января операцию на брюшной полости и не сможет исполнять свои обязанности вплоть до конца марта.

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    18 января 2024, 23:21
    Украина начала подготовку к мобилизации осужденных

    Минюст Украины заявил о подготовке изменений в законы для мобилизации осужденных

    Украина начала подготовку к мобилизации осужденных
    @ Ty ONeil/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство юстиции Украины подготовило законодательные изменения, которые позволят осужденным вступить в ряды вооруженных сил страны, сообщила заместитель главы ведомства Елена Высоцкая.

    «Сегодняшняя действующая норма законодательства не позволяет осужденным присоединиться к рядам... Мы наработали законодательные изменения и подали их в комитет», – приводит заявление Высоцкой ТАСС .

    Она добавила, что речь идет не только о тех, кто отбывает наказание сейчас, но и о тех, кто были осуждены ранее и уже вышли на свободу.

    При этом она назвала предложения мобилизовать осужденных «очень дискуссионными».

    При этом замглавы Минюста Украины заявила, что законопроект о новых правилах мобилизации будет принят в январе или феврале 2024 года.

    Ранее замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова заявила, что украинское правительство передаст в Раду новую редакцию резонансного законопроекта о правилах мобилизации в ближайшие несколько недель.

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    17 января 2024, 14:41
    Замминистра науки Британии перепутал Солнце с Марсом
    Замминистра науки Британии перепутал Солнце с Марсом
    @ nasa.gov

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заместитель министра науки, инноваций и технологий Британии Эндрю Гриффит, который отвечает за космические проекты в стране, во время визита в лондонский Музей науки перепутал Солнце с Марсом, а Юпитер – с Сатурном, пишет издание House.

    Гриффит обратил внимание на подвешенную в Музее науки сферу, которая меняет вид от планеты к планете, и заявил: «А это у нас Марс!». Но оказалось, что это было Солнце, передает РИА «Новости».

    Далее чиновник снова сказал: «Вот это – Сатурн!», когда планета меняется. Сотрудник вмешивается: «Нет-нет, это Юпитер», – говорится в статье.

    Позже Гриффит заявил, что пока только учится работать на новой должности, и добавил, что он не является «энциклопедией».

    Ранее замминистра назвал Британию «великой космической державой», чьи исследования и инновации необходимы для реализации проектов по колонизации Марса.

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    19 января 2024, 04:35
    В России разработали «костюм-невидимку» от тепловизоров

    В России разработали маскировочный «костюм-невидимку», размывающий силуэт военных в тепловизоре

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские специалисты завершают разработку маскировочного костюма, в котором силуэт бойца размывается при наблюдении через тепловизор, что защитит российских военных от ночных атак с применением беспилотников.

    «Это полностью российская технология, основанная на покрытии тканей определенным составом – наше ноу-хау, его детали не раскрываются. Принцип действия заключается в экранировании температуры окружающей среды от объекта», – рассказали ТАСС в компании HiderX, которая ведет разработку костюма.

    Разработчики отметили, что работу над изделием планируется завершить до конца января. При этом масса маскировочного костюма составляет всего 350 грамм, а сам он помещается в карман.

    Ранее ОАК запатентовала дезинформационно-искажающую окраску для легкого тактического самолета Су-75 Checkmate. Маскировка предназначена для усложнения визуального распознавания типа самолета и прогнозирования его возможных маневров при кратковременном наблюдении, а также для усложнения поиска и отслеживания самолета на фоне различных подстилающих поверхностей и облачного неба.

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    17 января 2024, 08:23
    Названа цель проводимого ЕС аудита поставок вооружений Киеву

    Эксперт Грациани: Аудит поставок вооружений Киеву ставит целью давление на страны-«отказники»

    Tекст: Ольга Никитина

    Аудит, проводимый Брюсселем в отношении поставленных киевскому режиму вооружений, может быть направлен на оказание давления на сопротивляющиеся страны, такие как Венгрия и Словакия, а также на выяснение имеющихся у каждой из стран запасов, заявил президент итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

    Грациани заявил РИА «Новости», что такая информация позволила бы получить данные не только о фактических поставках, но и о типе вооружений.

    Кроме того, он считает, что такой аудит может быть связан с разгорающимся в Европе экономическим кризисом, поскольку не все страны «могут вносить свой вклад». Так, в Германии и Франции, допустил Грациани, могут утвердиться партии евроскептиков, которые предпочтут пересмотреть вопрос отправки оружия киевскому режиму.

    Ранее Financial Times сообщила, что Брюссель начал аудит вооружений, переданных странами Евросоюза Украине, в связи с заявлениями о том, что некоторые из них не смогли выполнить обязательства по поставкам оружия Киеву.

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    19 января 2024, 01:56
    Подсчитан ущерб от взрывов снарядов под Рязанью в 2020 году

    Ущерб от взрывов снарядов на складе под Рязанью в 2020 году составил более 21 млрд рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны оценило ущерб от пожара и взрывов артиллерийских боеприпасов в 2020 году на складе под Рязанью более чем в 21 млрд рублей.

    Эту сумму российское военное ведомство попросило взыскать с бывшего командира воинской части Алексея Кожевникова, которого суд приговорил к четырем годам условно за халатность, повлекшую пожар в арсенале.

    Рязанский гарнизонный военный суд удовлетворил иск Минобороны к Кожевникову частично, взыскав с офицера запаса 4 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда. 

    При этом суд отказал в удовлетворении гражданских исков двух потерпевших на общую сумму около 3 млн 850 тысяч рублей.

    Ранее сообщалось, что экс-командир части под Рязанью получил четыре года условно по делу о взрывах снарядов в 2020 году. Суд признал Кожевникова виновным в халатности.

    Склад боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области загорелся 7 октября 2020 года, огонь на территорию хранения снарядов перешел с загоревшейся травы.

    После того, как штатные военные базы не справились с пожаром, Минобороны стянуло к месту ЧП 194 единицы спецтехники. В тушении были задействованы более 650 военных, от огня пострадали 13 человек. В районе пожара был введен режим чрезвычайной ситуации, который сняли только через сутки.

    С утра 8 октября в целях тушения пожара на арсенале боеприпасов в Рязанской области совершили 12 вылетов самолеты Ил-76 Военно-космических сил, более 200 сбросов воды произвели вертолеты Ми-8 и Ми-26. В общей сложности сброшено на очаги возгорания в районе ЧС более 1,4 тыс. тонн воды.



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    19 января 2024, 00:08
    По делу о взрывах снарядов в 2020 году вынесен условный приговор

    Экс-командир части под Рязанью получил четыре года условно по делу о взрывах снарядов в 2020 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Рязанский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командира воинской части, расположенной возле поселка Желтухино в Рязанской области, Алексея Кожевникова к четырем годам колонии условно.

    Суд признал Кожевникова виновным в халатности, которая в 2020 году привела к пожару и взрывам на складе артиллерийских боеприпасов, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

    «Наазначенное Кожевникову наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком три года, в течение которых он должен своим поведением доказать свое исправление», – говорится в приговоре судьи Дмитрия Охременко.

    Отмечается, что за этапе следствия Кожевникову вменялось злоупотребление должностными полномочиями (ст. 286 УК России), за которое могли назначить 10 лет лишения свободы.

    Склад боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области загорелся 7 октября 2020 года, огонь на территорию хранения снарядов перешел с загоревшейся травы. После того, как штатные военные базы не справились с пожаром, Минобороны стянуло к месту ЧП 194 единицы спецтехники. В тушении были задействованы более 650 военных, от огня пострадали 13 человек. В районе пожара был введен режим чрезвычайной ситуации, который сняли только через сутки.

    С утра 8 октября в целях тушения пожара на арсенале боеприпасов в Рязанской области совершили 12 вылетов самолеты Ил-76 Военно-космических сил, более 200 сбросов воды произвели вертолеты Ми-8 и Ми-26. В общей сложности сброшено на очаги возгорания в районе ЧС более 1,4 тыс. тонн воды.

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    17 января 2024, 08:53
    Улучшенный кассетный боеприпас для установки минных полей разработали в России

    Улучшенный кассетный боеприпас для установки минных полей при помощи РСЗО разработали в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кассетный боеприпас для дистанционной установки противотанковых мин при помощи РСЗО разработали в России, проведены его полигонные испытания, следует из описания изобретения к патенту.

    Как говорится в документе, изобретение позволит повысить эффективность дистанционного минирования с использованием РСЗО за счет установки минных полей из противотанковых мин на местности за короткий промежуток времени и на больших дальностях, передает ТАСС.

    В патенте указано, что на заявляемый кассетный блок разработана техническая документация и проведены полигонные испытания в головных частях реактивных снарядов.

    Разработчики уточняют, что изобретение относится к кассетным блокам для дистанционного минирования местности противотанковыми кумулятивными минами.

    Ранее в России разработали противопехотную мину нелетального действия повышенной эффективности.

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    19 января 2024, 03:53
    «Росэлектроника» поставила более 100 противодроновых комплексов «Серп»

    «Росэлектроника» поставила за год более 100 комплексов «Серп» для защиты объектов от БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Холдинг Ростеха «Росэлектроника» за 2023 год произвел и поставил более 100 антидроновых комплексов серии «Серп», которые эксплуатируются на объектах топливно-энергетического комплекса и предприятиях военно-промышленного комплекса России.

    «Изделия эффективно решают задачи по защите от беспилотников различных территорий», – приводит ТАСС слова генерального директора НИИ «Вектор», разрабатывающего комплексы «Серп», Сергея Скорых.

    По его словам, «Вектор» реализует еще ряд крупных проектов по установке противодронового оборудования на промышленных производствах и крупных деловых центрах.

    По данным агентства, линейка устройств «Серп» способна обеспечить защиту территории от беспилотников в радиусе до 5 км и может эффективно бороться с роем дронов.

    «Серпы» подавляют каналы управления беспилотниками и нарушают работу бортового приемника сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). В результате оператор дрона теряет возможность управлять полетом, а сам беспилотник не получает информацию о своем положении в пространстве и не может выполнять полетное задание.

    Угол обзора «Серпа» можно регулировать по секторам в 90 градусов с независимыми режимами работы, что позволяет не препятствовать работе собственных беспилотников.

    Ранее сообщалось, что «Росэлектроника» создала антидроновый комплекс «Чистюля». Устройство представляет собой кейс 34 х 28 х 17 см весом порядка 8 кг с возможностью дистанционного управления для защиты военных от попадания в них противником.

    «Чистюля» подавляет каналы управления летательных аппаратов в радиусе до 1 км, а кроме того, блокирует передачу фото- и видеоданных с БПЛА.

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    19 января 2024, 07:44
    Костромские десантники из РСЗО «Град» уничтожили военных ВСУ в районе Артемовска

    Костромские десантники из РСЗО «Град» уничтожили военных ВСУ на передовых позициях в районе Артемовска

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчеты реактивных система залпового огня «Град» костромских десантников уничтожили живую силу ВСУ на передовых позициях в районе Артемовска, сообщает Минобороны России.

    «Уничтожено около взвода украинских военнослужащих. Выжившие боевики спешно оставили свои позиции», – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале российского военного ведомства.

    Отмечается, что расчет «Града» выдвинулся в район обнаруженного опорного пункта ВСУ, занял огневую позицию и нанес удар по цели.

    Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении.

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    19 января 2024, 04:07
    Конгресс США потребовал от министра обороны Остина выступить на слушаниях

    Конгресс США потребовал от шефа Пентагона Ллойда Остина выступить на слушаниях по его госпитализации

    Tекст: Денис Тельманов

    Требование к министру оборону явиться на слушания 14 февраля для дачи показаний относительно обстоятельств его госпитализации озвучил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс.

    «Ваша неготовность дать честные ответы в полном объеме свидетельствует о необходимости провести 14 февраля 2024 года слушания комитета, на которых комитет рассчитывает выслушать ваши прямые свидетельства относительно решения утаить информацию от президента, Конгресса и американского народа», – говорится в заявлении Роджерса, передает ТАСС.

    По словам законодателя, Конгресс «обязан разобраться, что произошло и кто принял решение предотвратить раскрытие данных о местонахождении министра». Кроме того, Роджерс заявил, что его беспокоит отсутствие ответа на вопрос, поручал ли Остин своим подчиненным не информировать президента Соединенных Штатов Джо Байдена о своей госпитализации.

    «К сожалению, это убеждает меня в том, что эта информация скрывается от Конгресса», – заключил председатель комитета.

    Ранее сообщалось, что министра обороны США Остина выписали из больницы. При этом в заявлении Пентагона указывается Остин по-прежнему восстанавливается и некоторое время будет исполнять свои обязанности дистанционно.

    Напомним, у Остина выявили рак простаты и инфекцию мочевыводящих путей. На протяжении нескольких дней Пентагон скрывал факт его госпитализации.


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    17 января 2024, 10:41
    ЧФ провел учения по уничтожению мин в акватории Черного моря

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи Черноморского флота (ЧФ) провели учения по уничтожению мин на маршрутах торгового судоходства в акватории Черного моря, сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

    Как говорится в сообщении, экипажи кораблей противоминной обороны ЧФ отработали действия по уничтожению мин в акватории Черного моря, передает ТАСС.

    Там добавили, что в условиях реальной минной опасности, тральные силы флота выполнили разведывательный поиск мин на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря.

    В ведомстве уточнили, что экипажи отработали тактику по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами и в разное время суток

    Ранее корабли Черноморского флота выполнили стрельбы в акватории Черного моря.

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