И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.30 комментариев
Президент Венесуэлы обвинил ультраправую оппозицию в подготовке госпереворота
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил ультраправую оппозицию в подготовке госпереворота
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил ультраправую оппозицию в терроризме и подготовке государственного переворота в преддверии президентских выборов, запланированных на вторую половину текущего года.
«Венесуэла вступает в период президентских выборов, и наемная ультраправая оппозиция,... паразитическая оппозиция вступает не в избирательный процесс, а в войну, чтобы нанести вред народу... Они готовятся к войне, к террористическим атакам», – приводит ТАСС заявление Мадуро в телефонном обращении к трудящимся штата Боливар.
По словам президента, ультраправая оппозиция готовится предпринять «попытки переворота», спровоцировать протесты, беспорядки, совершить диверсии в системе электроснабжения и коммунальных служб.
«Мы должны находиться в боевой готовности, как боксер с обеими руками, готовыми к бою», – отметил Мадуро под одобрительные крики участников многотысячного митинга трудящихся.
Также в связи с попытками правой оппозиции дестабилизировать обстановку в Венесуэле Мадуро 18 января дал указание ввести в действие план по обеспечению безопасности и поддержанию мира под названием «Боливарианская ярость». Он поручил министру обороны Владимиру Падрино Лопесу «проявлять максимальную бдительность» перед угрозами «внутренней и внешней агрессии», отмечает ТАСС.
Ранее Мадуро заявил, что в 2023 году было предотвращено четыре госпереворота и попытки убийства главы государства, министра обороны и других руководителей страны.