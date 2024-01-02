В Одессе начали рассылать сообщения с призывом вступать в ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Издание опубликовало сообщение с призывом вступить в ряды ВСУ, в котором говорится, что это необходимо для защиты страны, передает РИА «Новости».

Ранее глава Николаевской областной администрации Виталий Ким предложил мобилизовать не 500 тыс. украинцев, а всю страну.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг слова Зеленского о запросе на мобилизацию 500 тыс. человек.