Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, экспертных подтверждений изменений микроклимата на Азовском побережье после исчезновения Каховского водохранилища еще нет, однако в херсонском Приазовье были замечены необычные природные явления: в частности, произошло увеличение популяции медуз*, наблюдаются частые и особо сильные ветра, а также колебания уровня и изменение солености Азовского моря, передает ТАСС.

Сальдо добавил, что ученым еще предстоит ответить, «связаны ли эти явления с катастрофой на Каховской ГЭС ... после исследования накопленного эмпирического опыта».

Он также сообщил, что в оценку ущерба от разрушения Каховской ГЭС местные власти провлодят вместе с федеральными, причем их оценки совпадают.

Напомним, 15 июня Рогов сообщил, что после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование.