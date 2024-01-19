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    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Айове победили Трамп, Рамасвами и Россия

    Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.

    5 комментариев
    19 января 2024, 22:45

    Иран и Пакистан обсудили возможность возвращения послов

    Mehr: Иран и Пакистан обсудили возможность возвращения послов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и министр иностранных дел во временном правительстве Пакистана Джалил Аббас Джилани начали обсуждение вопроса о возвращении послов, пишет Mehr со ссылкой на представителя иранского дипведомства.

    По данным Mehr, стороны провели «очень хороший телефонный разговор», чтобы вернуть отношения на более высокий уровень, передает ТАСС. Собеседник агентства также сообщил, что министры обсудили возвращение послов.

    Во вторник вооруженные силы Ирана ударили по позициям террористической группировки «Джейш аль-Зольм» в Пакистане. После этого Пакистан отозвал своего посла из Тегерана и выслал иранского посла из Исламабада.

    17 января 2024, 19:03
    Востоковед объяснил реакцию Пакистана на удары со стороны Ирана

    Востоковед Сафаров: Пакистан давно игнорировал обеспокоенность Ирана террористическими группировками в приграничной зоне

    Востоковед объяснил реакцию Пакистана на удары со стороны Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Поздняков Евгений

    Пакистан понимает, что серия ударов Ирана по объектам, угрожающим безопасности Исламской республики, затронет и его. Однако обстрелы не будут способствовать ухудшению диалога двух стран, поскольку никто из них не заинтересован в военном конфликте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Раджаб Сафаров. Ранее Иран нанес ракетные удары по территории Пакистана.

    «Иран давно выражал обеспокоенность недостаточным вниманием правительства Пакистана к террористическим группам, расположенным в приграничной зоне двух стран. Между тем данные формирования представляют прямую угрозу для Тегерана. Их деятельность зачастую направлена на провоцирование сепаратистских настроений в Исламской республике», – сказал Раджаб Сафаров, гендиректор Центра изучения современного Ирана.

    «Отмечу, что Иран неоднократно передавал соседнему государству доказательства причастности местных группировок к тем или иным терактам. Однако Исламабад не спешил принимать активные меры. Сейчас же Тегеран решился на ряд ракетных ударов по объектам боевиков. Думаю, что уже после инцидентов в Ираке и Сирии руководство Пакистана понимало, чем все должно закончиться», – отмечает он.

    «Между тем на отношения двух стран это никак не повлияет. Их диалог можно назвать умеренно напряженным. У обеих сторон есть широкий список претензий друг к другу, однако географическая близость диктует плотные торговые связи между Тегераном и Исламабадом. Товарооборот между государствами постепенно растет», – указывает эксперт.

    «Думаю, что Пакистан ограничится формальным выражением недовольства от действий Ирана. Сейчас у этой страны имеются куда более сильные противоречия с Индией и талибами (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Добавлять еще один очаг потенциальной нестабильности было бы крайне неразумно. Парадоксально, но Исламабад заинтересован в хороших отношениях с западным соседом куда больше, чем сам Тегеран», – уточняет собеседник.

    «Тем не менее Иран также не планирует масштабных военных действий против близлежащих стран. Тегеран всего лишь пытается устранить очаги напряженности, потенциально опасные и для других региональных держав. В целом Тегеран заинтересован в сохранении стабильности на Ближнем Востоке», – резюмирует Сафаров.

    Ранее Иран нанес ракетные удары по территории Пакистана. Об этом сообщает издание Tasnim. При атаке также были задействованы и беспилотники. Целями Тегерана стали два штаба террористической группировки «Джейш аль-Зольм», расположенные в приграничной провинции Белуджистан.

    По данным издания, представители этой организации были причастны к штурму полицейского участка в иранском городе Раске, произошедшему в декабре прошлого года. В ходе перестрелки было убито 11 сотрудников силовых структур Исламской республики.

    Кроме того, в ночь на 10 января, сторонники «Джейш аль-Золм» напали на КПП в районе населенного пункта Джангал, расположенного на юго-востоке Ирана. В результате трагедии погиб один полицейский. Данная группировка несет ответственность и за другие теракты в приграничных территориях двух стран.

    Примечательно, что Иран нанес ракетные удары по Пакистану в тот момент, когда в Чабахаре шли очередные переговоры представителей департаментов промышленности Тегерана и Исламабада. Об этом сообщает «Коммерсант». Кроме того, страны запланировали совместные военно-морские учения в водах Персидского и Ормузского проливов.

    Между тем пакистанское министерство иностранных дел осудило действия Исламской республики. В ведомстве подчеркнули, что ракетный удар – это нарушение воздушного пространства страны, которое может повлечь за собой определенные последствия. Отмечается, что в результате обстрела погибли двое детей.

    Позже Пакистан объявил об отзыве своего посла из Ирана. В МИД страны действия Тегерана охарактеризовали как незаконный шаг.

    В то же время глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел встречу в Давосе с временным премьером Пакистана Анваар-уль-Хаком Караком. «Мы были нацелены на иранских террористов на пакистанской территории», – сказал Абдоллахиан. Он также отметил, что поговорил со своим коллегой, министром иностранных дел Пакистана, и заверил его в том, что Иран уважает суверенитет и территориальную целостность Пакистана.

    Ранее Иран нанес 24 удара по объектам в Ираке и Сирии, которые связывают с США и Израилем. Газета ВЗГЛЯД писала, как эксперты оценили последствия атаки Тегерана по иракскому Эрбилю.

    Коментарии (3)
    18 января 2024, 08:17
    Авиация Пакистана входила в воздушное пространство Ирана для нанесения ударов

    Reuters: Пакистанская авиация входила в воздушное пространство Ирана для нанесения ударов

    Авиация Пакистана входила в воздушное пространство Ирана для нанесения ударов
    @ Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Пакистанская авиация входила в воздушное пространство Ирана с целью нанесения ударов по территории исламской республики, сообщают СМИ.

    Источники Reuters сообщили, что после нанесения ударов по «укрытиям террористов» в Иране авиация вернулась обратно, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-служба МИД Пакистана сообщила, что страна утром четверга провела контртеррористическую операцию Marg Bar Sarmachar, в рамках которой в иранской провинции Систан и Белуджистан были нанесены высокоточные удары по «укрытиям террористов». В результате, как сообщалось, были ликвидированы «несколько террористов», передает ТАСС.

    Как заявлял заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алиреза Мархамати, в результате ракетных ударов Пакистана погибли семь человек, которые не являлись гражданами Ирана. Он уточнил, что это были три женщины и четыре ребенка.

    Звуки взрывов, по его словам, прозвучали в 4.30 по местному времени (4.00 мск).

    Во вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) нанес удар по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль», которая расположена в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. После этого Пакистан отозвал своего посла из Тегерана и заявил, что иранский посол не сможет продолжать дипмиссию в Исламабаде.

    Коментарии (11)
    18 января 2024, 21:20
    В Ираке атакована база США

    Al Arabiya: База США в Иракском Курдистане подверглась атаке БПЛА

    В Ираке атакована база США
    @ Michal Fludra/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Американская база рядом с аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане подверглась атаке беспилотника, сообщает телеканал Al Arabiya.

    В сообщении телеканала говорится, что недалеко от аэропорта Эрбиля был слышен взрыв, в консульстве США сработали сирены, передает РИА «Новости». О повреждениях и жертвах не сообщается.

    Ранее Иран нанес 24 удара по объектам в Ираке и Сирии, которые связывают с США и Израилем. Целями Тегерана стали места, где якобы подготавливались теракты против Исламской республики.

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    18 января 2024, 14:20
    Востоковед: Пакистан и Иран балансируют на грани военного конфликта

    Востоковед Багдасаров: Конфликт Пакистана и Ирана может усугубить ситуацию на Ближнем Востоке

    Востоковед: Пакистан и Иран балансируют на грани военного конфликта
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни Пакистан, ни Иран не заинтересованы в начале полномасштабного военного конфликта. Однако между двумя странами развивается крайне напряженная ситуация. Действия оппонентов могут привести к неожиданному всплеску эскалации. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Семен Багдасаров. Ранее пакистанская авиация атаковала объекты на территории Ирана.

    «Ситуация, развивающаяся между Ираном и Пакистаном, выглядит крайне опасной. Исламабад пошел на удары по приграничной провинции Систан и Белуджистан исключительно из необходимости соразмерного ответа на действия Тегерана. Таким образом, оба государства действуют в некотором роде из соображений мести», – сказала Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

    «События развиваются причудливым образом: Иран ударил по объекту террористических формирований белуджей. Расположен он был на территории Пакистана. Отмечу, что Исламабад к данным группировкам также относится негативно. Скорее всего, Тегеран не стал обговаривать обстрел с правительством республики из-за опасения, что боевики покинут обозначенную местность», – отмечает он.

    «Интересно, что целью авиаударов Пакистана также является борьба с терроризмом. При этом точной информации о том, против какой организации действовал Исламабад, до сих пор нет. Думаю, это стало лишь предлогом для применения ракет по территории Ирана», – подчеркивает собеседник.

    «Ситуация поставила Тегеран в неловкое положение. Сейчас правительство страны также должно ответить на обстрелы со стороны Пакистана. Теоретически это может привести к началу тяжелейшей эскалации. Не исключаю, что два государства находятся на грани вооруженного конфликта», – акцентирует эксперт.

    «Так просто ни Тегеран, ни Исламабад происходящие события не отпустят, хотя никто из них не заинтересован в прямом столкновении друг с другом. Однако региональная обстановка настолько осложнилась, что противоречия могут разгореться в любую минуту. В случае войны Пакистана и Ирана предсказать их сторонников практически невозможно: клубок связей с внешним миром уж очень запутан», – резюмирует Багдасаров.

    Ранее пакистанская авиация атаковала объекты на территории Ирана. Исламабад сообщил, что провел контртеррористическую операцию Marg Bar Sarmachar, в рамках которой в провинциях Систан и Белуджистан были нанесены высокоточные удары по «укрытиям террористов».

    Звук взрывов прозвучал в нескольких районах области Сераван, расположенной на юго-востоке Ирана. О произошедшем сообщил заместитель губернатора провинции по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алиреза Мархамати. По его заверениям, в результате ракетных ударов погибли семь человек, которые не являлись гражданами исламской республики. Он уточнил, что это были три женщины и четыре ребенка. Позднее стало известно, что число жертв авиаударов Пакистана возросло до девяти человек.

    В связи с обострением ситуации между двумя государствами премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал визит на экономический форум в Давосе. Об этом сообщает издание The News International. В Исламабаде он планирует провести экстренное совещание для обсуждения происходящих на границе событий, пишет Daily Pakistan.

    Ранее Иран нанес ракетные удары по территории Пакистана. Об этом сообщает издание Tasnim. При атаке также были задействованы и беспилотники. Целями Тегерана стали два штаба террористической группировки «Джейш аль-Зольм», расположенные в приграничной провинции Белуджистан.

    По данным издания, представители этой организации были причастны к штурму полицейского участка в иранском городе Раске, произошедшему в декабре прошлого года. В ходе перестрелки было убито 11 сотрудников силовых структур исламской республики.

    Кроме того, в ночь на 10 января сторонники «Джейш аль-Золм» напали на КПП в районе населенного пункта Джангал, расположенного на юго-востоке Ирана. В результате трагедии погиб один полицейский. Данная группировка несет ответственность и за другие теракты в приграничных территориях двух стран.

    Напомним, МИД Пакистана заявлял, что страна оставляет за собой право отреагировать на удар иранских ВС по своей территории. В ведомстве также осудили атаку со стороны Тегерана и добавили, что инцидент нанес серьезный ущерб двусторонним связям между странами.

    Коментарии (8)
    16 января 2024, 23:55
    Пакистан предупредил о последствиях удара Ирана по своей территории

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удар иранских вооруженных сил по пакистанской территории может иметь последствия, заявило пакистанское министерство иностранных дел.

    Удар ВС Ирана по территории Пакистана – это нарушение воздушного пространства страны, это может повлечь за собой последствия, заявил пакистанский МИД, передает ТАСС.

    При ударе погибли двое детей, добавили в ведомстве.

    Ранее иранское агентство Tasnim заявило, что иранские военные атаковали два штаба террористической группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана. Удар, согласно этим данным, наносился с помощью беспилотников и ракет.

    Коментарии (2)
    17 января 2024, 16:59
    В Иране опровергли поставки России БПЛА для использования на Украине
    В Иране опровергли поставки России БПЛА для использования на Украине
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран никогда не поставлял России ЮПЛА и ракеты для использования на Украине, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

    По его словам, заявления Киева о том, что против них используются иранские дроны, создают много шума, но Украина не предоставила ни единого доказательства и ни одного подтверждающего документа, передает ТАСС.

    Ранее представитель России в СБ ООН Василий Небензя заявил, что между Россией и Ираном не было сделок, нарушающих резолюцию СБ ООН о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе.

    Напомним, в Белом доме заявили, что Иран якобы может изучать перспективу передачи России баллистических ракет для применения на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева нет данных о том, что Иран поставляет ракеты России.

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    17 января 2024, 01:40
    Иран заявил о встрече главы МИД Абдоллахиана с премьером Пакистана Караком

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан провел встречу в Давосе с временным пакистанским премьером Анваар-уль-Хаком Караком.

    Встреча прошла 16 января, во вторник, заявил иранский МИД, обсуждался ли удар иранских вооруженных сил по пакистанской территории, не сообщается, передает РИА «Новости».

    Абдоллахиан заявил, что кризис из Палестины распространяется по региону, потому исламским странам, включая Иран и Пакистан, нужно приложить больше усилий для прекращения войны.

    Во вторник Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил об ударе беспилотниками и ракетами по базе террористов «Джейш аль-Адль» в пакистанской провинции Белуджистан на границе с Ираном.

    Пакистан заявил, что удар по его территории может повлечь последствия. При ударе погибли двое детей.

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    18 января 2024, 07:13
    Взрывы прогремели в нескольких районах Ирана на границе с Пакистаном

    Mehr: Взрывы прогремели в нескольких районах области Сераван в Иране на границе с Пакистаном

    Tекст: Александра Юдина

    Звуки взрывов прозвучали в нескольких районах области Сераван провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном, заявил замгубернатора провинции по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алиреза Мархамати.

    По его словам, взрывы были слышны в нескольких районах вокруг Серавана, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr.

    Ранее в Пакистане заявили, что оставляют за собой право отреагировать на удар Ирана.

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    18 января 2024, 00:16
    Хуситы в Йемене обстреляли второе судно США в Аденском заливе

    Хуситы в Йемене обстреляли второе на этой неделе судно США в Аденском заливе

    Tекст: Александра Юдина

    Поддерживающее Иран правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаке на еще один корабль США в Аденском заливе после начала бомбардировок их позиций авиацией США и Великобритании.

    Согласно заявлению, военно-морские силы Йемена нанесли удары с использованием противокорабельных ракет по кораблю США в Аденском заливе в ответ на агрессию против территории Йемена, передает РИА «Новости».

    Как на канале «Аль-Масира» отметил представитель хуситов Яхья Сариа, вооруженные силы Йемена будут отвечать на любые атаки против республики.

    В понедельник сообщалось, что не менее четырех танкеров катарской государственной компанией QatarEnergy для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) приостановили движение по маршрутам, пролегающим через Красное море, после ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.

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    18 января 2024, 23:45
    Байден прокомментировал конфликт Ирана и Пакистана

    Президент США Джо Байден заявил, что в Белом доме изучают развитие напряженности между Ираном и Пакистаном

    Байден прокомментировал конфликт Ирана и Пакистана
    @ Ting Shen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден прокомментировал обмен ударами между Ираном и Пакистаном и заявил, что Белый дом «прорабатывает этот вопрос».

    «Как вы можете видеть, Иран не слишком любят в регионе. Как это будет развиваться дальше? Мы прорабатываем это. Я не знаю, как это пойдет дальше», – приводит ТАСС слова Байдена, сказанные в ходе беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Северная Каролина.

    При этом руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Госдеп «обеспокоен эскалацией напряженности в регионе» и призвал все стороны конфликта к сдержанности, однако воздержался от комментария, какую из сторон поддерживает американское правительство, заметив, что Иран давно «финансирует терроризм, нестабильность, сеет раздор на Ближнем Востоке».

    При этом Пакистан входит в число основных союзников США вне НАТО, напомнил Миллер.

    Ранее Генсек ООН призвал Иран и Пакистан к сдержанности, заявив, что крайне обеспокоен недавним обменом ударами между двух стран, повлекшими жертвы с обеих сторон.

    В результате ракетных ударов Пакистана погибли семь человек, которые не являлись гражданами Ирана, среди них три женщины и четыре ребенка. Позднее число жертв авиаударов Пакистана возросло до девяти человек.

    Во вторник Корпус стражей Исламской революции нанес удар по базе террористической группировки «Джейш аль-Зольм», которая расположена в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. После этого Пакистан отозвал своего посла из Тегерана и заявил, что иранский посол не сможет продолжать дипмиссию в Исламабаде.

    Коментарии (0)
    17 января 2024, 21:56
    Пакистан оставил за собой право отреагировать на удар Ирана

    В Пакистане заявили, что оставляют за собой право отреагировать на удар ВС Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Пакистан оставляет за собой право отреагировать на удар иранских ВС по пакистанской территории, заявил министр иностранных дел во временном правительстве Пакистана Джалил Аббас Джилани в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

    Он также выразил осуждение Пакистаном этой атаки. Глава МИД добавил, что инцидент нанес серьезный ущерб двусторонним связям между странами, передает ТАСС.

    Ранее иранское агентство Tasnim заявило, что иранские военные атаковали два штаба террористической группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана. Удар, согласно этим данным, наносился с помощью беспилотников и ракет.

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    19 января 2024, 02:17
    США собрались возобновить активную дипломатию с Ираном по ядерной программе

    Tекст: Денис Тельманов

    США надеются возобновить активную дипломатию по ядерной программе Ирана в ближайшие месяцы или годы, заявил специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.

    «Мы надеемся, что по мере завершения кризиса в ближайшие месяцы или годы мы сможем вести более продуктивное и всестороннее взаимодействие по ядерной программе Ирана», – приводит ТАСС слова представителя Белого дома.

    Вадди подчеркнул, что сейчас США сосредоточены на том, чтобы предотвратить «дальнейшие провокации» и «не допустить появления у Ирана ядерного оружия».

    Представитель Белого дома отметил, что в условиях обострения палестино-израильского конфликта Вашингтону очень трудно сосредоточиться на «активности Ирана, связанной с его ядерной программой».

    «Нам сейчас крайне сложно поддерживать уровень дипломатического взаимодействия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД — прим. ТАСС) по иранской ядерной программе, который наблюдался на раннем этапе работы этой администрации», – признал Вадди.

    Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе заявил, что Иран никогда не поставлял России БПЛА и ракеты для использования на Украине, а заявления Киева о том, что против них используются иранские дроны, бездоказательны.

    Представитель России в СБ ООН Василий Небензя в декабре 2023 года заявлял, что между Россией и Ираном не было сделок, нарушающих резолюцию СБ ООН о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе.

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    19 января 2024, 13:06
    В Белоруссии заявили о переходе конфликта между Западом и Востоком в горячую фазу

    В Минобороны Белоруссии заявили о переходе конфликта между Западом и Востоком в горячую фазу

    Tекст: Александра Юдина

    Военно-политическая обстановка и политико-силовая конфигурация в Европе радикально изменились – противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

    По его словам, происходящее противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу, военно-политическая обстановка и политико-силовая конфигурация в Европе радикально изменились, передает ТАСС.

    Президент США Джо Байден тем временем заявил, что ситуация в секторе Газа, где Израиль бомбит объекты движения ХАМАС, что привело к гибели 24 тыс. человек, далека от урегулирования.

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    18 января 2024, 22:41
    Генсек ООН призвал Иран и Пакистан к сдержанности

    Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Иран и Пакистан к сдержанности

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом к Ирану и Пакистану проявлять сдержанность во избежание дальнейшего обострения ситуации.

    «Генеральный секретарь крайне обеспокоен недавним обменом ударами между Ираном и Пакистаном, которые, как сообщается, повлекли жертвы с обеих сторон. Он настоятельно призывает обе страны проявлять максимальную сдержанность во избежание дальнейшей эскалации», – проводит ТАСС заявление официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика.

    Гутерриш отметил, что все проблемы в сфере безопасности между Ираном и Пакистаном должны решаться «мирными средствами, путем диалога и сотрудничества» в соответствии «с принципами суверенитета, территориальной целостности и добрососедских отношений».

    Ранее в пакистанских силах безопасности заявили, что Вооруженные силы Пакистана находятся в состоянии чрезвычайно высокой боеготовности и дадут решительный ответ на любые «авантюры» Ирана.

    МИД Пакистана объявил о проведенной антитеррористической операции.

    В результате ракетных ударов Пакистана погибли семь человек, которые не являлись гражданами Ирана, среди них три женщины и четыре ребенка. Позднее число жертв авиаударов Пакистана возросло до девяти человек.

    Во вторник Корпус стражей Исламской революции нанес удар по базе террористической группировки «Джейш аль-Зольм», которая расположена в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. После этого Пакистан отозвал своего посла из Тегерана и заявил, что иранский посол не сможет продолжать дипмиссию в Исламабаде.


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    17 января 2024, 13:50
    Песков: Дата возможной встречи Путина с президентом Ирана пока не определена

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Окончательная дата встречи президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси пока не определена, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока точных дат нет», – сказал он, говоря о планах встречи, передает ТАСС.

    Напомним, президент Ирана Раиси приехал в Москву на встречу с Путиным в декабре прошлого года. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество. Президент России пообещал посетить Иран.

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