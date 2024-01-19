На выставке «Россия» стартовал семейный форум «Родные – Любимые»

Tекст: Валерия Городецкая

Форум начался с концерта под открытым небом. Исполнители Стас Море, ST, Жан Милимеров, Алексей Гоман, Хор Первых и семьи – участники форума передали друг другу на сцене символическую нить преемственности поколений, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В спецпрограмме форума приняли участие более тысячи человек – многодетные семьи, приемные семьи, профессиональные династии, семьи из новых регионов и национальных республик, а также семьи ветеранов СВО и героев России.

«Форум «Родные – Любимые», который мы запустили сегодня, станет стартовым событием Года семьи в России, пространством для диалога поколений, совместного творчества детей и взрослых. Он позволит представить достижения регионов нашей страны через призму достижений семей, семейных традиций и ценностей», – отметил председатель правления Движения первых Григорий Гуров.



В рамках форума семьям предстоит поучаствовать в конкурсных программах, где представители всех поколений смогут продемонстрировать свои навыки, знания и таланты. Кроме того, запланированы мастер-классы, интерактивные лекции и просветительская программа от российского общества «Знание». Участников ожидает серия просветительских мероприятий, в которых опытом поколений поделятся представители известных семей и профессиональных династий. Форум продлится до 23 января включительно.

22 января заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и руководители профильных министерств и ведомств представят свои проекты на Год семьи, которые были разработаны на основе поручения президента России Владимира Путина.

Организаторами форума выступают Движение Первых, Росмолодежь, Минтруд России, Российское общество «Знание» и АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» при поддержке Минпросвещения России, Министерства науки и высшего образования России, Минкультуры России, Минспорта России, Минздрава России и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России). Партнёры мероприятия – Сбер, ОАО «Российские железные дороги», госкорпорации Росатом и Роскосмос, Лукойл, Газпром, VK и другие компании.