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    На Западе заметили изменения в тактике ВСУ
    Польша передумала подавать иск к России из-за авиакатастрофы под Смоленском
    Политолог: Россия раскроет ложь Парижа об участии французских наемников в СВО
    В Совфеде ответили на призыв НАТО готовиться к войне с Россией
    К взорвавшей Татарского Треповой подали иски на 50 млн рублей
    Грузия обвинила Зеленского и Санду во лжи
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    Названы сроки запуска в России полностью беспилотного поезда
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин и сейчас генерирует смуту

    И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мировые элиты превращают правду в дезинформацию

    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Айове победили Трамп, Рамасвами и Россия

    Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.

    3 комментария
    19 января 2024, 14:25

    Российские военные заставили ВСУ снизить активность возле Крынок

    Сальдо: Интенсивность действий ВСУ в районе Крынок снизилась благодаря мерам ВС России

    Российские военные заставили ВСУ снизить активность возле Крынок
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Интенсивность действий Вооруженных сил Украины в районе Крынок Херсонской области уменьшилась благодаря принятым мерам российских военнослужащих, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо со ссылкой на информацию от группировки «Днепр».

    По его словам, из-за мощного огневого воздействия ВС России, а также из-за сложных погодных условий, интенсивность действий ВСУ в районе Крынок значительно снизилась, передает ТАСС. Сальдо добавил, что оставшихся в живых 80 боевиков с правого берега поддерживали с использованием минометов и беспилотников, при этом боеприпасы и свежая живая сила не подвозились.

    Он добавил, что общие потери в личном составе ВСУ за сутки составили до 30 боевиков, российские артиллерия и «Ланцеты» уничтожили два орудия Д-30, миномет, Humvee, две антенны связи и наблюдательный пост.

    Помимо этого, российские силы ПВО и РЭБ обезвредили два квадрокоптера, три FPV-дрона и два тяжелых октакоптера типа «Баба Яга».

    Ранее ПВО уничтожила две ракеты Storm Shadow в Херсонской области.

    18 января 2024, 20:37
    Париж открестился от французских наемников в Харькове

    AFP: МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников

    Париж открестился от французских наемников в Харькове
    @ Xose Bouzas/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Франции назвал «грубой манипуляцией русских» информацию об уничтожении французских наемников в Харькове, сообщило агентство France-Presse.

    Французский МИД утверждает, что у Франции нет наемников на Украине, и где бы то ни было еще. По словам дипломатов, информация об уничтожении десятков французских наемников в Харькове является очередной грубой манипуляцией русских, передает РИА «Новости».

    Ранее посол Франции в России Пьер Леви был вызван в МИД России после уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

    Также сообщалось, что в числе ликвидированных силами России в Харькове иностранных наемников были кураторы «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация), причастные к атаке на Брянскую и Белгородскую области.

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    18 января 2024, 18:45
    Против главы узбекского землячества «Ватандош» Баратова возбуждено дело

    СК возбудил дело против главы межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Баратова

    Против главы узбекского землячества «Ватандош» Баратова возбуждено дело
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело после поста президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщили в СУ СКР.

    В сообщении ведомства говорится, что Баратов подозревается в совершении преступления по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», передает ТАСС.

    Баратов доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

    Председатель СКР Александр Бастрыкин ранее призвал возбудить дело против Баратова, в публикации в соцсетях президент землячества оскорбительно высказался об участниках СВО и также признался, что его задевает термин «русский».

    Ранее генерал МВД Владимир Ворожцов заявил, что оскорблявшие участников СВО высказывания Баратова могли быть сделаны по заказу из-за рубежа, необходимо поставить вопрос о лишении его российского гражданства.

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    18 января 2024, 15:36
    Шойгу потребовал увеличить дальность одной из выпускаемых ракет

    Шойгу потребовал увеличить дальность выпускаемой ГосМКБ «Радуга» ракеты

    Шойгу потребовал увеличить дальность одной из выпускаемых ракет
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу потребовал увеличить дальность одного из изделий, производство которого организовано на предприятии «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка» (ГосМКБ «Радуга»), до 300 километров, сообщили в военном ведомстве.

    Шойгу, как сообщается в Telegram-канале МО РФ, проверил на предприятии в Московской области ход выполнения гособоронзаказа.

    Генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков доложил, что дальность одного из изделий, производство которого увеличено в соответствии с гособоронзаказом, составляет 250 км. Министр потребовал, чтобы дальность была увеличена до 300 км и более.

    12 января Шойгу отметил успешное применение управляемых модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиационных бомб в ходе спецоперации.

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    18 января 2024, 15:57
    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
    @ Алексей Майшев

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве уточнили, что освободить населенный пункт удалось благодаря успешным действиям Южной группировки войск, передает ТАСС.

    В Минобороны также сообщили, что ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка ДНР.

    В результате уничтожено свыше 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что площадь земель, освобожденных Российской армией, в пять раз превышает площадь, которую занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала специальной военной операции.

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    18 января 2024, 18:53
    Посла Франции вызвали в МИД из-за французских наемников в Харькове

    Посла Франции вызвали в МИД после уничтожения французских наемников в Харькове

    Посла Франции вызвали в МИД из-за французских наемников в Харькове
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посол Франции в России Пьер Леви вызван в МИД России после выявления уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове.

    Среди ликвидированных боевиков были в основном граждане Франции, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

    Ранее сообщалось, что высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

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    19 января 2024, 12:16
    Политолог: Россия раскроет ложь Парижа об участии французских наемников в СВО

    Политолог Корнилов: Российские власти выяснят, как французские наемники попали в зону СВО

    Политолог: Россия раскроет ложь Парижа об участии французских наемников в СВО
    @ Guilhem Vellut/Wikipedia

    Tекст: Евгений Поздняков

    О присутствии французских наемников в зоне СВО не раз писали европейские СМИ. Теперь Париж решил отрицать любые факты участия их граждан в конфликте на Украине. Однако российские дипломаты и парламентарии постараются вывести европейцев на чистую воду. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее стало известно о намерении Госдумы обратиться к парламенту Франции из-за французских наемников в рядах ВСУ.

    «Париж оправдывается, отрицая очевидные факты. Реакцию на события в Харькове можно назвать истеричной. Причем волноваться начали не только французы, но и представители других стран Евросоюза. И, как говорится, нет дыма без огня. Скорее всего, многим западным странам есть что скрывать о своем участии в конфликте», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Интересно, что совсем недавно издание The Times опубликовало интервью с французским наемником с позывным «Берлиоз». То есть о присутствии представителей Парижа в зоне СВО знают даже европейские коллеги. В связи с этим линия тотального отрицания, выбранная администрацией Макрона, кажется совершенно неуместной», – отмечает собеседник.

    «Париж даже не потрудился занять более компромиссную позицию. Ведь там могли бы сказать, мол, французские наемники есть, но власти не имеют к ним никакого отношения. Вместо этого мы слышим откровенную ложь. И я не думаю, что у администрации Макрона не хватит смелости признать свою ошибку», – добавил эксперт.

    «Вместе с тем сейчас важно разобраться, как наемники оказались на Украине и был ли замешан в этом официальный Париж. Думаю, именно этим в ближайшее время займутся наши Министерство иностранных дел и Госдума. Европейских лжецов необходимо ткнуть носом в неопровержимые факты и пресечь ложь на корню», – заключил Корнилов.

    Ранее в Госдуме сообщили о намерении направить обращение Национальному собранию Франции по вопросу участия наемников из этой страны в конфликте вокруг Украины. Об этом в своем Telegram-канале пишет председатель законодательного органа Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что в ходе удара ВС РФ по базе иностранных боевиков в Харькове было уничтожено 60 представителей Франции.

    По его словам, России важно понимать, знает ли официальный Париж о присутствии собственных граждан в зоне СВО. Он также отметил, что в этой европейской стране был введен запрет на деятельность наемников. Рассмотреть обращение к парламенту европейской страны предлагается уже на ближайшем заседании Госдумы.

    В связи со вскрывшимися обстоятельствами посол Франции в Москве был вызван в МИД России. Дипломатическое ведомство, в свою очередь, назвало «грубой манипуляцией русских» информацию об уничтожении боевиков в Харькове. Подчеркивается, что у страны нет воюющих наемников на Украине и где бы то ни было еще. Однако СМИ фактически признали наличие наемников в зоне СВО.

    Так, бывший военный летчик Ксавьер Тайтельман отрицает уничтожение 60 граждан Франции российской армией, сообщает телеканал TF1. Он утверждает, что лично связался с пятью группами выходцев из этой европейской страны, находящимися в зоне СВО. «Пострадавших, погибших из-за бомбежек среди них нет», – отметил он. Более того, накануне The Times писала о бойце французского иностранного легиона, воюющего за Украину.

    Военный журналист и историк Лоран Брайар отмечает, что Франция в 2022 году пыталась убедить своих служащих с определенными специальностями увольняться из армии и уезжать в зону СВО с высокими зарплатами, сообщает Telegram-канал RT. По его данным, помимо наемников, Париж отправлял на Украину «солдат-невидимок», которые не присутствуют на поле боя.

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    19 января 2024, 11:10
    Российский боец рассказал о новой тактике против поставленного Западом оружия ВСУ

    Российский боец с позывным «Снейк»: ВСУ кардинально изменили тактику

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы нашли надежное средство против поставленных украинским националистам Западом кассетных боеприпасов, на которые ВСУ возлагали большие надежды, рассказал российский боец с позывным «Снейк» с Купянского направления.

    Снейк рассказал РИА «Новости», что «кассетами» ВСУ «активно сыпали» до середины осени, а сейчас этот вид боеприпасов украинская сторона применяет гораздо реже.

    Дело в том, что против этого оружия нашли надежное средство, объяснил военный. «Просто делаешь перекрытие в один слой бревен и 30 сантиметров песка. Этого хватает», – уточнил Снейк.

    Раньше украинские боевики использовали кассетные боеприпасы при подготовке штурмов, а теперь только для обороны, добавил военный.

    Американские СМИ писали ранее, что применение Украиной на поле боя кассетных боеприпасов от США стало менее эффективным.

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    19 января 2024, 09:49
    Из-за поджога дома участника СВО в Подмосковье заведено дело

    Заведено уголовное дело из-за поджога дома участника СВО в Подмосковье

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по информации из соцсетей о поджоге дома участника спецоперации в подмосковной Истре, сообщили в главке ведомства по региону.

    В Telegram-канале СК указано, что возбуждено уголовное дело по факту умышленного поджога дома участника спецоперации и иных противоправных действиях, совершенных в отношении его семьи.

    Известно, что в январе этого года дом военнослужащего, который расположен в городском округе Истра, намеренно подожгли. В результате пожара никто не пострадал.

    В декабре прошлого года полицейские задержали 21-летнего мужчину, который подозревается в совершении поджога двери Музея истории СВО в Саратове.

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    19 января 2024, 08:24
    ВСУ понесли потери из-за «дружественного огня» под Часовым Яром

    Марочко рассказал о потерях ВСУ из-за «дружественного огня» под Часовым Яром

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское военные потеряли в людях и технике из-за «дружественного огня» под городом Часов Яр в Артемовском районе ДНР, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, реактивной артиллерией были обстрелян район Богдановки, украинские войска понесли потерях в людях и технике, передает РИА «Новости».

    Марочко отметил, что был уничтожен опорный пункт с личным составом – противник потерял мотострелковое отделение с штатным вооружением.

    Ранее расчеты реактивных система залпового огня «Град» костромских десантников уничтожили живую силу ВСУ на передовых позициях в районе Артемовска.

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    19 января 2024, 11:04
    Выманившего на себя дрон-камикадзе уральского бойца предложили представить к госнаграде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизованный из Челябинской области, который выманил на себя дрон-камикадзе и увернулся от него, спасая командира и товарищей, может быть представлен в госнаграде, следует из материалов, опубликованных пресс-службой правительства региона.

    Ранее широкое распространение получило видео, на котором мобилизованный военнослужащий стреляет в дрон-камикадзе, летевший в сторону его сослуживцев, а затем уворачивается от него, передает ТАСС.

    Как сказано в опубликованных материалах, мобилизованному из Челябинской области с позывным «Бабай» 46 лет. Командир предложил представить его к государственной награде.

    Уточняется, что в этом бою Бабай также сбил из автомата два других украинских дрона.

    Ранее дрон-камикадзе ВСУ влетел в реанимобиль медиков в ДНР.

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    18 января 2024, 16:18
    ВС России уничтожили две ракеты «Точка-У» и 18 снарядов HIMARS и Vampire

    ПВО России за сутки сбила две ракеты «Точка-У» и 18 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire

    ВС России уничтожили две ракеты «Точка-У» и 18 снарядов HIMARS и Vampire
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Средствами противовоздушной обороны России в течение суток сбиты две тактические ракеты «Точка-У», управляемая авиабомба JDAM производства США, а также 18 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе в районах населенных пунктов Таволжанка, Купянск, Мирное Харьковской области, Белогоровка, Сватово, Лисичанск Луганской народной республики, Верхнеторецкое, Пески, Майорск Донецкой народной республики, Пшеничное, Любимовка Запорожской области, Новая Каховка, Чонгар и Чаплинка Херсонской области.

    На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск отражено шесть атак штурмовых групп 32-й, 60-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики. Противник потерял до 155 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля и САУ «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении потери противника составили более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, САУ «Гвоздика», гаубица М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы.

    На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Противник потерял более 130 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

    На Запорожском направлении потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, три автомобиля и две гаубицы Д-20 и Д-30.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ противник потерял до 65 военнослужащих, три танка и пять автомобилей.

    Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике.

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    18 января 2024, 17:48
    ОУН и ее атрибутика внесены в перечень нацистских организаций

    Минюст России внес ОУН и ее атрибутику в перечень нацистских организаций

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН) и ее атрибутику и символику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских, следует из распоряжения ведомства.

    В Минюсте уточнили, что к символике ОУН относится приветствие «Слава Украине» – ответ «героям слава» и утвержденная эмблема в виде стилизованного золотого трезубца, средний элемент которого выполнен в форме обоюдоострого меча, а также организационная эмблема – черный равносторонний треугольник подставкой вверх, следует из документа Минюста, передает ТАСС.

    Также говорится, что ОУН и ее атрибутика включены в список организаций, сотрудничающих с группами, организациями, движениями или лицами, отрицающими факты и выводы, установленные приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, вынесенными в период Второй мировой войны.

    За пропаганду либо публичное демонстрирование атрибутики или символики фашистских организаций установлена административная ответственность: штраф для граждан  – от 1000 до 2000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц – штраф от 1000 до 4000 рублей, для юридических лиц – штраф в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

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    19 января 2024, 09:45
    Российские военные по линии соприкосновения установили 1,5 млн «зубов дракона»

    Около 1,5 млн «зубов дракона» установили российские военные по всей линии соприкосновения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные инженеры в ходе спецоперации возвели глубокоэшелонированную систему оборонительных рубежей, одних только противотанковых «зубов дракона» установлено около 1,5 млн штук, сообщил каналу «Звезда» начальник Военно-инженерной академии им. Карбышева генерал-майор Андрей Круглов.

    По его словам, по всей линии боевого соприкосновения были установлены 1,5 млн штук невзрывных заграждений, называемых «зубы дракона», передает ТАСС.

    Круглов добавил, что военные инженеры подготовили систему оборонительных рубежей с минными полями, траншеями, укрытиями, из-за чего противник не смог взломать российскую оборону и был вынужден идти на «мясные штурмы».

    Напомним, в начале ноября главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик.

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    18 января 2024, 15:35
    Главы регионов провели встречи с семьями участников СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Главы российских регионов встретились с семьями бойцов, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, и обсудили, какие меры помощи и поддержки им необходимы.

    Так, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что встретился с матерями и женами участников спецоперации. В ходе мероприятия, по его словам, обсуждалась возможность того, чтобы дети участников СВО пользовались бесплатным проездом в пригородных поездах круглый год, в том числе и в летние каникулы. Этот вопрос Беглов пообещал обсудить с руководством РЖД и Ленобласти.

    Губернатор Смоленской области Василий Анохин в свою очередь провел встречу с участниками СВО и их женами, где обсуждали работу регионального филиала фонда «Защитники Отечества», созданного по поручению президента России. «Созданы все условия для того, чтобы каждый обратившийся оперативно получил всю необходимую помощь. Сотрудники филиала ежедневно на связи с бойцами и их близкими», – отметил глава региона.

    Глава Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что пообщался с семьей Семеновых, которая участвовала в рождественской встрече с президентом Владимиром Путиным. Он напомнил, что Ксения и ее сын Руслан – семья Героя России Дмитрия Семенова, погибшего в ходе СВО 28 мая 2022 года.

    «Я уже не раз встречался с семьей Семеновых. Ксения является заместителем руководителя по общественным проектам филиала фонда «Защитники Отечества» по Тамбовской области и проводит большую волонтерскую работу. Собирает и отправляет в госпитали и бойцам на фронт необходимые вещи, технику, оборудование. Сын Руслан активно помогает Ксении. Например, он плетет сети и передает их в зону СВО», – отметил Егоров.

    Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что встретился с женами и родителями бойцов СВО в поселке Сусанино. «Губернатор дал поручение главе района активнее вовлекать семьи сусанинцев, участвующих в СВО, в работу клубов выходного дня. Под личный контроль Сергей Ситников взял ряд просьб и обращений», – говорится в заявлении по итогам встречи.

    Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов рассказал о встрече с семьями погибших участников СВО, которая состоялась в региональном отделении фонда «Защитники Отечества». «В ходе встречи обсудили проблемы, с которыми сталкиваются семьи погибших участников СВО. Все озвученные на встрече вопросы взяты на личный контроль и будут решены в ближайшее время. По ряду вопросов буду обращаться в федеральные органы власти», – заверил Темрезов.

    Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщил, что в ходе поездки в поселок Яблоновский побывал в семьях погибших участников СВО и тех, кто сейчас выполняет свой воинский долг, защищая Отечество.

    «Уже не первый раз встречаюсь с родителями старшего лейтенанта Валерия Ивановича Заволянского, посмертно награжденного званием Героя Российской Федерации. (…) Также республика гордится Артемом Станиславовичем Сергеевым, погибшим в ходе специальной военной операции в Херсонской области. Он не отступил в неравном бою с превосходящими силами противника и погиб, выполняя свой воинский долг до последних минут жизни. Жена Артема с дочкой сейчас живут в поселке Яблоновском», – отметил Кумпилов, добавив, что все семьи бойцов из Адыгеи могут рассчитывать на поддержку в решении бытовых, социальных и иных вопросов.

    В свою очередь губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал, что в ходе встречи с семьями военнослужащих обсуждались вопросы доставки личных грузов в зону проведения СВО, транспортное обслуживание военных и их семей, обеспечение семей в селах дровами. «Решим все задачи. У жен есть идея организовать открытую фотовыставку о семьях наших героев. В Год семьи, объявленный президентом Владимиром Путиным, обязательно все организуем», – пообещал глава региона.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что встретился с членами семей погибших военных, матерью мелитопольца Игоря Васильевича Твердого и сестрой Василия Сергеевича Олещука, уроженца села Мостовое Токмакского района. «Матери, жены, дети наших героев не должны оставаться один на один со своим горем. Это горе наше общее, как и борьба за наше будущее. Обговорили помощь, которая необходима семьям, и увековечивание памяти героев, обязательно рассмотрим вопрос присвоения имен павших воинов улицам или школам», – написал он.

    Напомним, президент Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО военных.

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    19 января 2024, 10:43
    Выплаты по госстрахованию решили назначить еще не родившимся детям бойцов СВО

    Турчак: Еще не родившихся детей бойцов СВО включат в список выплат по госстрахованию

    Tекст: Ольга Никитина

    Члены рабочей группы по вопросам спецоперации (СВО) внесли на рассмотрение Госдумы поправки, включающие в список получателей выплат по госстрахованию еще не родившихся детей бойцов, погибших в ходе СВО, сообщил глава рабочей группы Андрей Турчак.

    Он уточнил в своем Telegram-канале, что речь идет о случаях, когда у погибшего бойца осталась беременная жена.

    Кроме того, предполагается, что выплаты должны быть распределены в течение 15 дней после получения необходимых документов, добавил Турчак.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что проблемы с выплатами участникам спецоперации еще существуют, все бойцы должны иметь равные соцгарантии.

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