Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.0 комментариев
Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области
Минобороны: Подавленный средствами РЭБ беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Минобороны подавили беспилотник ВСУ в Брянской области, при уничтожении дрон сбросил боеприпас на нефтебазу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В своем Telegram-канале Богомаз сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаковать территорию города Клинцы, где уничтоженный средствами РЭБ беспилотник сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы.
Уточняется, что есть возгорание резервуаров в обваловании. Пострадавших нет.
Минувшей ночью российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области.