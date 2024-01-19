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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв От иллюзии братства Болгарии пора избавиться

    Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.

    33 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Давос – развлечение и война в одном пакете

    США и Европа стремительно настраивают все доступные им инструменты на защиту собственных особых позиций в мировых делах. Военная функция Давоса становится не менее важной, чем традиционная развлекательно-коммерческая.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Свобода давно не там, где ее ищут

    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    22 комментария
    19 января 2024, 01:56

    Взрывы снарядов под Рязанью в 2020 году привели к ущербу в более 21 млрд рублей

    Ущерб от взрывов снарядов на складе под Рязанью в 2020 году составил более 21 млрд рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны России оценило ущерб от пожара и взрывов артиллерийских боеприпасов в 2020 году на складе под Рязанью более чем в 21 млрд рублей.

    Эту сумму российское военное ведомство попросило взыскать с бывшего командира воинской части Алексея Кожевникова, которого суд приговорил к четырем годам условно за халатность, повлекшую пожар в арсенале.

    Рязанский гарнизонный военный суд удовлетворил иск Минобороны к Кожевникову частично, взыскав с офицера запаса 4 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда. 

    При этом суд отказал в удовлетворении гражданских исков двух потерпевших на общую сумму около 3 млн 850 тысяч рублей.

    Ранее сообщалось, что экс-командир части под Рязанью получил четыре года условно по делу о взрывах снарядов в 2020 году. Суд признал Кожевникова виновным в халатности.

    Склад боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области загорелся 7 октября 2020 года, огонь на территорию хранения снарядов перешел с загоревшейся травы.

    После того, как штатные военные базы не справились с пожаром, Минобороны стянуло к месту ЧП 194 единицы спецтехники. В тушении были задействованы более 650 военных, от огня пострадали 13 человек. В районе пожара был введен режим чрезвычайной ситуации, который сняли только через сутки.

    С утра 8 октября в целях тушения пожара на арсенале боеприпасов в Рязанской области совершили 12 вылетов самолеты Ил-76 Военно-космических сил, более 200 сбросов воды произвели вертолеты Ми-8 и Ми-26. В общей сложности сброшено на очаги возгорания в районе ЧС более 1,4 тыс. тонн воды.



    18 января 2024, 15:36
    Шойгу потребовал увеличить дальность одной из выпускаемых ракет

    Шойгу потребовал увеличить дальность выпускаемой ГосМКБ «Радуга» ракеты

    Шойгу потребовал увеличить дальность одной из выпускаемых ракет
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу потребовал увеличить дальность одного из изделий, производство которого организовано на предприятии «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка» (ГосМКБ «Радуга»), до 300 километров, сообщили в военном ведомстве.

    Шойгу, как сообщается в Telegram-канале МО РФ, проверил на предприятии в Московской области ход выполнения гособоронзаказа.

    Генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков доложил, что дальность одного из изделий, производство которого увеличено в соответствии с гособоронзаказом, составляет 250 км. Министр потребовал, чтобы дальность была увеличена до 300 км и более.

    12 января Шойгу отметил успешное применение управляемых модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиационных бомб в ходе спецоперации.

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    16 января 2024, 08:18
    ВС России начали использовать дроны-бомбардировщики «Инферно»

    «Рустехдрон»: ВС России ведут ковровые бомбардировки позиций ВСУ с дронов «Инферно»

    ВС России начали использовать дроны-бомбардировщики «Инферно»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России в зоне СВО приступили к ковровым бомбардировкам украинских позиций с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков «Инферно», рассказали в компании-разработчике «Рустехдрон».

    Как сообщил представитель компании, дрон «Инферно» оснащен девятью слотами для сброса гранат, а в ходе выполнения боевой задачи аппарат пролетает над украинскими окопами и сериями по три сбрасывает гранаты, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что такая работа является своеобразным аналогом ковровых бомбардировок в большой авиации. По словам представителя компании, «Инферно» также может эффективно бомбить легкобронированную технику, он несет четыре килограмма боевой нагрузки, в которую могут входить гранаты ГП-25 и ВОГ-17 и специально изготовленные заводские боеприпасы.

    Представитель компании добавил, что дрону нет необходимости зависать над окопами, он бросает бомбы в движении, что резко повышает выживаемость беспилотников, радиус действия БПЛА составляет пять километров.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны нарастит поставки наиболее востребованных образцов вооружения, в частности, будет формировать серийную линейку беспилотников (БПЛА) различных классов.

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    17 января 2024, 14:45
    Армию России включили в тройку сильнейших в мире

    Портал Global Firepower включил армию России в тройку сильнейших в мире

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские вооруженные силы в 2024 году займут второе место среди 145 стран, включенных в ежегодный рейтинг, составленный американским порталом Global Firepower.

    В сообщении говорится, что первое место занимает армия США, а третье – Китая, передает Ura.ru.

    Ранее американский журнал U.S. News & World Report составил рейтинг, в котором российские ВС опередили американские по мощи.

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    17 января 2024, 05:10
    В России для армии создали новый ручной пулемет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские оружейники разработали новый ручной пулемет с калибром 5,45 мм в интересах Вооруженных сил России, вскоре он выйдет на государственные испытания, сообщил источник в ОПК.

    Пулемет разработан крупным российским производителем вооружения, он полностью готов, сейчас он выходит на госиспытания, сказал собеседник ТАСС.

    По его словам, кроме калибра 5,45 мм планируются экспортные версии под калибры 7,62 мм и 5,56 мм.

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    16 января 2024, 04:34
    Девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж

    Губернатор Александр Гусев сообщил, что при атаке украинских БПЛА на Воронеж ранения получила девочка 2013 года рождения

    Девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Девочка 2013 года рождения, проживающая на улице Тепличной, получила травмы во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронеж, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    «У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    По его словам, в квартиру, где проживает девочка, попали фрагменты сбитого БПЛА.

    Губернатор добавил, что утром попросит врачей навестить семью пострадавшей и убедиться, что других последствий для ее здоровья нет.

    Кроме того, он сообщил, что продолжается поквартирный обход.

    Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА.

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    16 января 2024, 13:52
    Эксперт назвал преимущества нового дрона «Инферно» в зоне СВО

    Эксперт Федутинов: Новый беспилотник «Инферно» может поражать как живую силу, так и технику

    Эксперт назвал преимущества нового дрона «Инферно» в зоне СВО
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Новый российский БПЛА «Инферно» обладает рядом преимуществ, например, меньшая уязвимость к противодронным средствам, многоразовость и возможность несения нескольких боеприпасов. Этот беспилотник способен поражать живую силу и технику противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал специалист по БПЛА Денис Федутинов. Ранее Российская армия использовала «Инферно» для бомбардировки позиций ВСУ.

    «Судя по тому, что дрон оснащен гранатами ВОГ-17 и ГП-25, которые могут быть размещены в девяти слотах для сброса, основной целью для аппарата является живая сила противника, находящаяся как в движении, так и на боевых позициях – в открытых окопах или траншеях», – сказал Денис Федутинов, специалист по БПЛА.

    «Вместе с тем можно предположить, что в качестве поражающего элемента будут использоваться и модификации с боеприпасами осколочно-фугасного и кумулятивного действия большего калибра, предназначенных для поражения полевых укреплений и транспортных средств, включая бронетехнику», – отметил собеседник.

    «Первое преимущество аппарата – меньшая подверженность воздействию типовых портативных противодроновых средств. Это связано с тем, что беспилотник относится к категории FPV-дронов, которыми бойцы управляют от первого лица. При этом чаще всего используется аналоговый канал связи», – поясняет он.

    «Второе преимущество – «Инферно» не является барражирующим боеприпасом и может использовать многократно. Наконец, третий плюс – дрон способен нести не один боеприпас, а несколько, в том числе производя их сброс сериями по несколько единиц, что позволяет увеличить вероятность поражения целей», – подчеркивает эксперт.

    «В момент зависания беспилотника над позицией противника для сброса боеприпасов он представляет собой более легкую цель для поражения стрелковым вооружением. Если разработчикам удалось реализовать систему, анализирующую пространственное положение БПЛА и цели, направление и скорость движения аппарата, а также, в идеале, учитывать и атмосферное влияние, то это позитивно скажется на выживаемости», – акцентирует он.

    «Думаю, было бы идеально, если бы технические новинки, подобные этой, получили возможность апробации на нескольких направлениях, где условия применения разнятся. Это позволило бы в сжатый временной период получить наиболее полную обратную связь от пользователей со всеми позитивными оценками и замечаниями для последующей доработки», – резюмировал Федутинов.

    Ранее ВС России в зоне СВО приступили к ковровым бомбардировкам украинских позиций с помощью специальных беспилотников «Инферно». Об этом рассказали в компании-разработчике БПЛА «Рустехдрон».

    Как сообщил представитель компании, дрон «Инферно» оснащен девятью слотами для сброса гранат, а в ходе выполнения боевой задачи аппарат пролетает над окопами противника и сериями сбрасывает по три боеприпаса. Он добавил, что такая работа является своеобразным аналогом ковровых бомбардировок в большой авиации.

    БПЛА может эффективно поражать пехоту и даже легкобронированную технику противника, так как несет четыре килограмма боевой нагрузки, в которую могут входить гранаты ГП-25 и ВОГ-17 и специально изготовленные заводские боеприпасы.

    Кроме того, представитель компании добавил, что дрону нет необходимости зависать над окопами, он бросает бомбы в движении, что резко повышает выживаемость беспилотников, радиус действия БПЛА составляет пять километров.

    Напомним, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны нарастит поставки наиболее востребованных образцов вооружения, в частности, будет формировать серийную линейку беспилотников различных классов – от сверхмалых до тяжелых ударных аппаратов.

    Президент России Владимир Путин на расширенном заседании Минобороны заявил о необходимости наращивания производства БПЛА. «Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу, но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию», – цитирует главу государства сайт Кремля.

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    18 января 2024, 23:21
    Украина начала подготовку к мобилизации осужденных

    Минюст Украины заявил о подготовке изменений в законы для мобилизации осужденных

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство юстиции Украины подготовило законодательные изменения, которые позволят осужденным вступить в ряды вооруженных сил страны, сообщила заместитель главы ведомства Елена Высоцкая.

    «Сегодняшняя действующая норма законодательства не позволяет осужденным присоединиться к рядам... Мы наработали законодательные изменения и подали их в комитет», – приводит заявление Высоцкой ТАСС .

    Она добавила, что речь идет не только о тех, кто отбывает наказание сейчас, но и о тех, кто были осуждены ранее и уже вышли на свободу.

    При этом она назвала предложения мобилизовать осужденных «очень дискуссионными».

    При этом замглавы Минюста Украины заявила, что законопроект о новых правилах мобилизации будет принят в январе или феврале 2024 года.

    Ранее замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова заявила, что украинское правительство передаст в Раду новую редакцию резонансного законопроекта о правилах мобилизации в ближайшие несколько недель.

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    16 января 2024, 03:43
    Минобороны: ПВО сбила над Воронежем три украинских беспилотника

    Минобороны России: Средства ПВО сбили над Воронежем три украинских беспилотника

    Минобороны: ПВО сбила над Воронежем три украинских беспилотника
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

    «16 января текущего года с 01:50 до 02:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что атака украинских беспилотников на регион была отражена дежурными средствами ПВО.

    По словам Гусева, пострадавших нет, в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна.

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    16 января 2024, 08:41
    Противопехотную мину нелетального действия повышенной эффективности разработали в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны запатентовало противопехотную мину нелетального действия с увеличенной площадью поражения, что повысит ее эффективность.

    Как говорится в описании изобретения, заявляемая противопехотная мина нелетального действия за счет разлета пиротехнических элементов под углом к горизонту создает зону нелетального поражения увеличенной площади, что повышает эффективность действия боеприпаса, передает ТАСС.

    В патенте указано, что изобретение может быть применимо при разработке новых противопехотных мин, в которых заложен эффективный принцип нелетального поражения путем воздействия на него раздражающих веществ в незначительных концентрациях, возбуждающих чувствительные нервные окончания кожных покровов, слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей.

    Разработчики уточнили, что результатом такого воздействия является временное лишение человека способности к проявлению физической агрессии или активным целенаправленным действиям.

    Ранее ОАК запатентовала маскировочную окраску для Су-75 Checkmate.

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    16 января 2024, 05:43
    Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки украинских БПЛА

    Режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронеже после атаки украинских беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Городской режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронеже после атаки на город украинских беспилотников, сообщил мэр Вадим Кстенин.

    «На пострадавшем доме и соседних, как и по территории, отработает комиссия по оценке ущерба – и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городского ЧС», – приводит ТАСС слова Кстенина.

    По его словам, сейчас строители оценивают масштабы повреждения дома на улице Тепличная, в который попал беспилотник.

    «Считаем, сколько окон требует замены, наши строители уже дали номенклатуру изделий, будут помогать», – отметил мэр, отметив, что уже заказано изготовление первых 30 окон.

    Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ранения получила десятилетняя девочка, в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе, еще в нескольких домах выбиты окна.

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    16 января 2024, 05:34
    Десантники под Артемовском из «Вербы» сбили украинский БПЛА «Фурия»

    Российские десантники уничтожили из ракетного комплекса «Верба» украинский БПЛА «Фурия» на Артемовском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Ивановские десантники уничтожили из переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» разведывательный беспилотник ВСУ «Фурия», который барражировал вдоль российских позиций на Артемовском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

    «Была обнаружена воздушная цель, которую идентифицировали как разведывательный беспилотный летательный аппарат «Фурия» украинских формирований. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена пуском ракеты из ПЗРК «Верба» ивановских десантников», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что за время проведения СВО расчеты ПВО ВДВ сбили сотни украинских беспилотников.

    Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА.

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    16 января 2024, 15:12
    Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря

    Минобороны: Два Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили семичасовой полет над нейтральными водами Японского моря в сопровождении Су-35С и Су-30СМ, сообщили в Минобороны.

    Как сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, полет прозодил в строгом соответствии с международными правилами, передает ТАСС.

    Он отметил, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, Тихого океана, Северной Атлантики и Арктики.

    Ранее в Минобороны сообщали, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями.

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    17 января 2024, 08:23
    Названа цель проводимого ЕС аудита поставок вооружений Киеву

    Эксперт Грациани: Аудит поставок вооружений Киеву ставит целью давление на страны-«отказники»

    Tекст: Ольга Никитина

    Аудит, проводимый Брюсселем в отношении поставленных киевскому режиму вооружений, может быть направлен на оказание давления на сопротивляющиеся страны, такие как Венгрия и Словакия, а также на выяснение имеющихся у каждой из стран запасов, заявил президент итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

    Грациани заявил РИА «Новости», что такая информация позволила бы получить данные не только о фактических поставках, но и о типе вооружений.

    Кроме того, он считает, что такой аудит может быть связан с разгорающимся в Европе экономическим кризисом, поскольку не все страны «могут вносить свой вклад». Так, в Германии и Франции, допустил Грациани, могут утвердиться партии евроскептиков, которые предпочтут пересмотреть вопрос отправки оружия киевскому режиму.

    Ранее Financial Times сообщила, что Брюссель начал аудит вооружений, переданных странами Евросоюза Украине, в связи с заявлениями о том, что некоторые из них не смогли выполнить обязательства по поставкам оружия Киеву.

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    17 января 2024, 02:15
    Польша ужесточила наказание в случае уклонения от призыва во время войны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польские власти приняли новый призывной билет на случай мобилизации или войны, по нему мобилизованным придется прибыть к месту явки не позднее шести часов после получения, в случае уклонения предусмотрено лишение свободы до трех лет.

    Закон о новом образце призывного билета вступил в силу 13 января, мобилизованному в случае получения такого билета предстоит прибыть к назначенному месту не позже, чем за шесть часов, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF24.

    При этом те, кто не явится на указанное место в указанный срок во время мобилизации или войны, могут быть наказаны лишением свободы на срок не меньше трех лет.

    Призывники, игнорирующие повестку с целью «постоянного уклонения от службы», могут получить срок от пяти лет.

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    17 января 2024, 08:53
    Улучшенный кассетный боеприпас для установки минных полей разработали в России

    Улучшенный кассетный боеприпас для установки минных полей при помощи РСЗО разработали в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кассетный боеприпас для дистанционной установки противотанковых мин при помощи РСЗО разработали в России, проведены его полигонные испытания, следует из описания изобретения к патенту.

    Как говорится в документе, изобретение позволит повысить эффективность дистанционного минирования с использованием РСЗО за счет установки минных полей из противотанковых мин на местности за короткий промежуток времени и на больших дальностях, передает ТАСС.

    В патенте указано, что на заявляемый кассетный блок разработана техническая документация и проведены полигонные испытания в головных частях реактивных снарядов.

    Разработчики уточняют, что изобретение относится к кассетным блокам для дистанционного минирования местности противотанковыми кумулятивными минами.

    Ранее в России разработали противопехотную мину нелетального действия повышенной эффективности.

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