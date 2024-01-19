Взрывы снарядов под Рязанью в 2020 году привели к ущербу в более 21 млрд рублей

Ущерб от взрывов снарядов на складе под Рязанью в 2020 году составил более 21 млрд рублей

Tекст: Денис Тельманов

Эту сумму российское военное ведомство попросило взыскать с бывшего командира воинской части Алексея Кожевникова, которого суд приговорил к четырем годам условно за халатность, повлекшую пожар в арсенале.

Рязанский гарнизонный военный суд удовлетворил иск Минобороны к Кожевникову частично, взыскав с офицера запаса 4 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.



При этом суд отказал в удовлетворении гражданских исков двух потерпевших на общую сумму около 3 млн 850 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что экс-командир части под Рязанью получил четыре года условно по делу о взрывах снарядов в 2020 году. Суд признал Кожевникова виновным в халатности.

Склад боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области загорелся 7 октября 2020 года, огонь на территорию хранения снарядов перешел с загоревшейся травы.

После того, как штатные военные базы не справились с пожаром, Минобороны стянуло к месту ЧП 194 единицы спецтехники. В тушении были задействованы более 650 военных, от огня пострадали 13 человек. В районе пожара был введен режим чрезвычайной ситуации, который сняли только через сутки.



С утра 8 октября в целях тушения пожара на арсенале боеприпасов в Рязанской области совершили 12 вылетов самолеты Ил-76 Военно-космических сил, более 200 сбросов воды произвели вертолеты Ми-8 и Ми-26. В общей сложности сброшено на очаги возгорания в районе ЧС более 1,4 тыс. тонн воды.









