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По делу о взрывах снарядов в 2020 году вынесен условный приговор
Экс-командир части под Рязанью получил четыре года условно по делу о взрывах снарядов в 2020 году
Рязанский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командира воинской части, расположенной возле поселка Желтухино в Рязанской области, Алексея Кожевникова к четырем годам колонии условно.
Суд признал Кожевникова виновным в халатности, которая в 2020 году привела к пожару и взрывам на складе артиллерийских боеприпасов, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Наазначенное Кожевникову наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком три года, в течение которых он должен своим поведением доказать свое исправление», – говорится в приговоре судьи Дмитрия Охременко.
Отмечается, что за этапе следствия Кожевникову вменялось злоупотребление должностными полномочиями (ст. 286 УК России), за которое могли назначить 10 лет лишения свободы.
Склад боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области загорелся 7 октября 2020 года, огонь на территорию хранения снарядов перешел с загоревшейся травы. После того, как штатные военные базы не справились с пожаром, Минобороны стянуло к месту ЧП 194 единицы спецтехники. В тушении были задействованы более 650 военных, от огня пострадали 13 человек. В районе пожара был введен режим чрезвычайной ситуации, который сняли только через сутки.
С утра 8 октября в целях тушения пожара на арсенале боеприпасов в Рязанской области совершили 12 вылетов самолеты Ил-76 Военно-космических сил, более 200 сбросов воды произвели вертолеты Ми-8 и Ми-26. В общей сложности сброшено на очаги возгорания в районе ЧС более 1,4 тыс. тонн воды.