Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.24 комментария
Баскетболист Курбанов извинился за употребление кокаина
Баскетболист Курбанов извинился перед болельщиками ЦСКА за употребление кокаина
Трехкратный победитель баскетбольной Евролиги Никита Курбанов извинился перед болельщиками московского ЦСКА за употребление кокаина, его слова приводит пресс-служба ЦСКА.
Спортсмен заявил, что приложит все усилия для скорейшего возобновления карьеры. Он поблагодарил своих родственников, коллег и болельщиков за поддержку в трудную минуту, передает ТАСС.
Ранее РУСАДА дисквалифицировало Курбанова на три месяца за употребление кокаина. 27 октября Курбанов приостановил карьеру. В составе ЦСКА Курбанов выступал с 2002 по 2012 год, далее после перерыва вернулся в команду в 2015 году.