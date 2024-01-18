Эксперт назвал цифровые идеи ключевыми элементами выставки «Россия»

Эксперт Владимир Сакович: Цифровые идеи и продукты – ключевые элементы выставки «Россия»

«Цифровые идеи и продукты – ключевые элементы в экспозиции многих регионов и корпораций. Мы видим, что серьезная доля этих идей связана с цифровизацией компаний, с повышением удобства общения регионов с гражданами, что приводит к росту их экономических показателей. Выставка - хороший срез того, что сегодня происходит в стране», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Эксперт рассказал, что исторически около половины компаний в России были иностранными, что во многом мешало развиваться отечественному сегменту. В 2022 году многие из иностранных организаций покинули рынок. Это сиюминутно освободило огромные ниши для российских компаний, многие из которых смогли вырасти на 50-100% в год, кратно увеличить штат сотрудников. Говоря об отъезде специалистов за рубеж, глава «СК Капитал» обратил внимание на то, что многие из уехавших из России в 2022 году вернулись и намерены остаться.

«Они посмотрели, как устроен мир, и осознали, что лучше города, чем Москва и лучше страны, чем Россия, для жизни и развития нет. Многие из тех, кто остался за границей, все равно так или иначе работают на российские компании. В этом есть ряд плюсов. Первое – специалисты находятся в разных часовых поясах, и компании могут организовать работу 24 на 7. Второе – ребята обогащаются знаниями, полученными в других странах», – рассказал Сакович.

Обсуждая тренды на ближайшие годы, эксперт отметил, что в России ожидается увеличенное число первых размещений на бирже. За эти годы уже прошло несколько крупных российских IPO, например, Astra Linux, Positive Technologies и Softline. «Компании стали лучше, и внутри страны появилось больше денег, которые инвесторы хотят вложить. 2024 и 2025 годы должны стать «бумовыми» с точки зрения размещений на IPO. Есть большая поддержка от государства. Президент с начала 2023 года регулярно совместно с Минфином, Центробанком и ВЭБ.РФ работает над тем, чтобы упростить инвесторам возможность размещать капитал в технологических компаниях, а этим компаниям делать IPO на Московской бирже», – пояснил Сакович.

Выход на биржу российских ИТ-компаний, отмечает эксперт, важен сразу по нескольким причинам. «Это возможность не только пользоваться удобными сервисами для граждан, но и зарабатывать на них. Еще один эффект – развитие карьеры для молодежи и мотивация развиваться внутри страны», – добавил гендиректор. Следующий этапом за развитием цифровых сервисов для населения Сакович называет цифровизацию промышленности. Это сложный процесс, считает эксперт, но в нем кроется колоссальный потенциал. Другой точкой роста он называет экспорт цифровизации.

«Есть нефть, есть зерно, а есть цифровые продукты. Это укрепление дипломатических отношений с партнерами в рамках многополярного мира. Это дополнительные рынки для наших ИТ-компаний. Они с большим вниманием смотрят на Россию, которая смогла построить цифровой суверенитет. Наши ИТ-решения стали куда более привлекательными для иностранных клиентов, потому что не ангажированы политически. Чем успешнее Россия в экспорте, тем больше инвесторы заработают на наших ИТ-продуктах», – подчеркнул Сакович.

«Лучшие сервисы появятся только в условиях конкуренции, и ее нужно поддерживать. Многие регионы находятся далеко от Москвы и ориентируют свои ИТ-продукты сразу на мировой рынок, который для них бывает ближе. Это невероятная возможность для России в силу ее масштаба. Например, в Якутии очень много компаний, которые ориентировались сразу на международный рынок», – сказал гендиректор «СК Капитал».