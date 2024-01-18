«Волонтеры Победы» провели мероприятия в память о героях блокады Ленинграда

Tекст: Валерия Городецкая

Начиная с 18 января, в день прорыва блокады Ленинграда, и до 27 января, когда будет отмечаться 80-летие со дня полного освобождения от нее города, волонтеры будут навещать ветеранов Великой Отечественной войны, которые участвовали в прорыве фашистской блокады и находились в осажденном городе. Также добровольцы будут проводить акцию «Блокадный хлеб» и уроки памяти, вспомнят подвиг героев, проведя памятные церемонии возложения цветов к мемориалам, посвященным блокаде, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«18 января 1943 была прорвана блокада Ленинграда. То, что пережили наши предки во время блокады, – это пример стойкости духа, мужества и героизма не только для жителей России, но и всего мира. И с сегодняшнего дня до 27 января мы с помощью различных форматов познакомим современное молодое поколение, а также всех неравнодушных жителей страны с историей стойкости, выдержки и храбрости – историей освобождения Ленинграда от фашистской блокады», – отмечает исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова.

В Петербурге памятные события начались на Ленинградском комбинате хлебопродуктов им. Кирова. Там представители движения и общественности дали старт акции «Блокадный хлеб». В ходе акции добровольцы расскажут об одном из символов блокады, а также героизма и стойкости жителей города – кусочке хлеба весом в 125 граммов. В Петербурге на старте акции присутствовала ветеран Великой Отечественной войны, защитник Ленинграда Александра Петровна Лещук.

Акцию «Блокадный хлеб» планируется провести не только в Петербурге, но и других городах России. Кроме того, представители движения проводят уроки памяти для воспитанников образовательных организаций.

В Петербурге, Москве, Воронеже, Кирове и других регионах России состоялись церемонии возложения цветов к мемориалам, посвященным блокаде. В мероприятиях приняли участие «Волонтеры Победы», общественные деятели, неравнодушные жители страны, а также живые очевидцы тех событий.

Добровольцы также навещают ныне живущих защитников Ленинграда. Так, в Воронежской области волонтеры пришли в гости к ребёнку войны, жителю блокадного Ленинграда Антонине Брониславовне Закржевской.

В Республике Башкортостан добровольцы навестили Нину Ивановну Телегову и вручили ей письма с теплыми поздравлениями, памятные подарки, а в Ульяновской области «Волонтеры Победы» подарили тепло и заботу Валентине Николаевне Мельниковой.