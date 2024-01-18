Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.19 комментариев
В Италии арестовали принадлежавший Рудольфу Нурееву курорт
Полиция Италии арестовала курорт, принадлежавший Рудольфу Нурееву
Полиция Италии арестовала курорт на островах Ли Галли, которые ранее принадлежали советскому и французскому артисту балета Рудольфу Нурееву.
Это произошло из-за нарушений положений строительного кодекса республики, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Местная полиция арестовали объекты недвижимости на острове Галло Лунго, крупнейшем из трех островов архипелага Ли Галли. Причиной стала постройка вертолетной площадки, бассейнов и инфраструктуры для спа-процедур без разрешения. Архипелаг обладает государственными статусом природного заповедника, поясняет агентство.
В начале XX века острова приобрел хореограф «Русских сезонов» Сергея Дягилева Леонид Мясин. В разные годы на островах отдыхали актрисы Софи Лорен и Грета Гарбо, режиссер Франко Дзефирелли, первая леди США Жаклин Кеннеди и младшая сестра британской королевы Елизаветы II Маргарет.