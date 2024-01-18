Проекты по развитию комфортной городской среды сблизили власть и общество

Эксперты и главы городов рассказали о перезагрузке самого близкого к людям уровня власти

Tекст: Евгений Романов

«Проект «Формирование комфортной городской среды» стал третьим по узнаваемости среди граждан. Миллионы граждан принимают участие в улучшении жизни в своем населенном пункте, люди довольны результатами, – рассказала Юлия Талалайкина, замдиректора департамента стратегических проектов Минстроя. – Только в 2023 году в проекте приняли участие 25 млн человек. В этом году пройдет очередное голосование за выбор территорий, которые будут благоустроены. Когда граждане видят, что благоустройство идет именно так, как они хотят, конечно, их интерес к проекту растет»,



Спикер отметила реализацию сотен проектов в самых разных уголках страны. По ее мнению, крупные проекты становятся народной программой, которая дает большой эффект и повышает уровень доверия к местной власти. Параллельно с этим идет процесс создания локальных сообществ на местах. «Поэтому продление проекта «Формирование комфортной городской среды» – это ответ на запрос жителей», – уверена Талалайкина.

Она напомнила, что проект реализуется с 2017 года, когда Владимир Путин поставил задачу привести в порядок города, улучшить качество жизни их жителей. А премия «Служение», по ее словам, показала, что граждане довольны результатами, и «мы идем правильным путем».

Весьма любопытным примером работы местного сообществ стал город Сысерть в Свердловской области. «Это промышленный город, который утратил свое сердце. Он строился вокруг металлургического завода, и когда предприятие перестало работать – город потерял смысл своего существования. Однако люди решили превратить заводскую зону в креативный кластер, причем очень удобный для пребывания», – рассказал Джемал Сурманидзе, руководитель одного из управлений в проекте «Формирование комфортной городской среды».

«Граждане реально включились в самостоятельное решение проблем, с которыми они сталкиваются в части развития территории. Инициативное бюджетирование стало мощным механизмом для движения вперед. Сейчас через него распределяется 45 миллиардов рублей, количество проектов перевалило за 30 тыс.», – отметил Андрей Максимов, председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению ОП.

Например, в деревне Самодед Архангельской области жители организовали строительство моста именно через механизм инициативного бюджетирования. «В селе Родники Алтайского края жители купили и установили в парке колесо обозрения. Таких историй множество», – рассказал Максимов.

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына отметила ключевые инициативы президента, направленные на повышение качества жизни людей. «Национальные проекты – уникальный инструмент для развития территорий. Достижения по нацпроектам фигурируют в изменении общественного сознания. Важно, что формат нацпроектов будет продолжен. Так, например, до 2030 продлены нацпроект «Безопасные и качественные дороги» и нацпроект «Жилье и городская среда», – напомнила эксперт.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» продлена по инициативе президента на следующий год. «Еще один инструмент развития, который реализуется при активной поддержке президента – мастер-планы городов. В 2023 году отдельное внимание было привлечено к мастер-планам городов ДФО, как итог – правительство утвердило мастер-планы для 16 городов Дальнего Востока. Программа распространяется не только на столицы субъектов, но и на агломерации», – подчеркнула Кислицына.

«От того, на каких принципах базируется государственное управление, насколько эффективно работает, живет ли само в себе или взаимодействует с обществом, зависит, будет ли Россия в успешно справляться с новыми задачами и вызовами. И одним из трендов госуправления при Владимире Путине становится повышение эффективности местной политики», – добавила Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО Институт региональных проблем.

Политолог особо отметила тот факт, что Путин включил представителей органов МСУ в состав Госсовета, «а значит сделал представителей местного самоуправления полноправными участниками формирования государственной политики». «Это позволило муниципалитетам поднимать актуальные проблемы развития страны на федеральном уровне. Теперь местное самоуправление начинает полностью соответствовать своему названию», – подчеркнула эксперт.

Она напомнила также, что сейчас в законодательных органах страны идет обсуждение закона об общих принципах организации местного самоуправления. Эксперт согласна с мнением о том, что необходимо провести детальную инвентаризацию всех расходных полномочий, которыми наделены муниципалитеты. «Необходимо актуализировать показатели эффективности органов местного самоуправления и на их базе усовершенствовать механизмы поощрения муниципальных служащих. Необходимо повсеместно совершенствовать обратную связь с жителями», – считает Линдигрин.



«Внимание президента к муниципальной власти неслучайно. Это продолжение комплексной стратегии по реформе госуправления. То, что происходит на земле, является первичными данными, на основе которых происходят важнейшие для всей страны изменения», – отметил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии по общественной экспертизе законопроектов Общественной палаты (ОП). Он особенно отметил встречу президента России Владимира Путина с участниками всероссийского муниципального форума с участием более 7,5 тыс. глав муниципальных образований и вручение премии «Служение» – важнейшей для МСУ.

«Никогда такого не было, чтобы более 7 тыс. глав муниципальных образований разного уровня были представлены на единой площадке. Повестка формировалась, исходя из запроса муниципального сообщества и вопросов, которые существуют на практике», – сказал Руслан Кухарук, глава города Тюмени, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.



Он особо отметил значение премии «Служение», назвав ее благодарностью людям, которые посвятили свои жизни работе в муниципальной власти. «Все это означает, что идет перезагрузка отношения к самому близкому к людям уровню власти. Федеральная власть слышит наш запрос. Такого внимания не было никогда», – уверен Кухарук.

А по мнению главы города Глазов (Удмуртия) Сергей Коновалова, проекты «Формирование комфортной городской среды» и проект инициативного бюджетирования являются наиболее яркими примерами сближения власти и общества.

«Муниципальный уровень – это фундамент всей государственной власти. Мы получили доступ к федеральным проектам, это позволяет решать текущие задачи и смотреть на долгосрочные задачи по развитию своих муниципалитетов», – отмечает спикер.