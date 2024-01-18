Сенатор Кастюкевич призвал повышать престиж муниципальной службы

«Местное самоуправление – фундамент любой власти, я всегда это говорил, потому что убежден в этом. Ведь муниципалы – самые близкие к народу. От их работы зависит уровень доверия и одобрения ко всей вертикали со стороны жителей», – приводит его слова PublicO.

«Однако, на деле оказывается, что муниципалы во властной иерархии играют роль низшей ступени, на которую списывают все огрехи и проблемы, зачастую, регионального характера. Как следствие – отток квалифицированных кадров из МСУ, их нехватка, а также отсутствие заинтересованности в помощи жителям и создании благоприятных и комфортных условий на вверенной территории, нередко срыв федеральных программ и проектов, слабое исполнение поручений президента, не способность оперативно реагировать на негатив и нивелировать социальную напряженность. С другой стороны, мы иногда становимся свидетелями ситуаций, когда муниципалы относятся к вверенной им территории, как своей собственности. Что в конечном итоге тоже сказывается самым неблагоприятным образом на жизни людей», – отметил Кастюкевич.

По его словам, успех региона всегда складывается именно из успеха населенных пунктов и районов, деревень и малых городов. «Муниципальное хозяйство – крайне непростой сектор работы. Там нужно трудиться с полной отдачей и фактически круглосуточно быть на связи и с жителями, и с вышестоящими инстанциями. Зачастую, постоянно чего-то не хватает: денег, времени, знаний, ресурсов. Это наша жизнь. Проблемы были, есть и будут. Но именно от того, насколько эффективны и результативны управленцы на местах, в итоге зависит отношение людей ко всей власти в целом. Зависит «социальный климат» в том или ином населенном пункте», – подчеркнул сенатор.

Он отметил, что престиж муниципальной службы, однозначно, нужно повышать. «В сферу должны приходить профессионалы, которые предпочитают «поднимать родное село, город или район». Тогда ситуация в МСУ будет постепенно выправляться в лучшую сторону, и муниципалы действительно начнут создавать фундамент национального развития. Как это и должно быть», – подчеркнул он.

Кастюкевич добавил, что в 2023 году впервые в России учредили премию для муниципалов – «Служение». Первым ее победителям вручал награду президент Владимир Путин. «Это говорит о том, что важность и значимость муниципалов понимают на государственном уровне! Кроме того, 16 января был подписан Указ об установлении Почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ», получить которое смогут те, кто проработал не менее 20 лет в сфере», – напомнил он.