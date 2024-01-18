Форумом «Родные – Любимые» решили открыть Год семьи на выставке «Россия»

Форум объединит семьи и семейные династии со всей страны для живого общения, обмена опытом, традициями, ценностями, совместного творчества детей и родителей. Кроме того, там представят достижения отраслей и компаний, которые помогают сохранять и развивать семьи, семейные традиции и ценности.

Мероприятие откроется концертом с участием семейных коллективов. Хор Первых и популярные российские исполнители споют песни, знакомые всем с детства. Также выступят представители семейных династий, деятели культуры и искусства, пройдут семейные мастер-классы, турниры и кинопоказы. Участники форума смогут исследовать свою родословную и присоединиться к творческим конкурсам.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что участниками специальной программы форума «Родные – Любимые» станут семейные династии из каждого региона страны, профессиональные династии корпораций и ведомств, чьи экспозиции представлены на выставке-форуме «Россия», многодетные, молодые и приемные семьи, потомки выдающихся российских первооткрывателей, семьи героев России и ветеранов СВО, а также семьи активистов Движения Первых.

Также пройдет конкурс «Династии России». Семьи проведут экскурсии по экспозициям своих регионов, расскажут о достижениях земляков и памятных местах своей малой Родины, приготовят блюда по семейным рецептам и будут участвовать в межпоколенческой викторине.

В открытой программе смогут принять участие и посетители выставки-форума «Россия». В павильонах выставки будут организованы семейные дни с мастер-классами, интерактивными лекциями, конкурсами, семейным катанием на коньках, уличными гуляниями, театрализованными постановками, авторскими экскурсиями, дегустациями национальных блюд и ярмарками.

Ключевые планы Года семьи на специальной презентационной сессии форума «Родные – Любимые» 22 января представят глава оргкомитета Года семьи, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и руководители профильных министерств и ведомств.

На форуме пройдут интересные лекции и интервью, где участники расскажут о собственных семейных ценностях и традициях, поделятся личным опытом, как они вдохновляют своих детей профессионально развиваться, как выстраивают с ними доверительные отношения, и поделятся секретами успеха.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева рассказала, что к участию в форуме приглашены династии со всей страны, которые на протяжении многих лет вносят вклад в развитие своих регионов, развивают целые отрасли.

Год семьи проводится в соответствии с Указом президента Владимира Путина для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения семейных ценностей, особенное внимание в этот период будет уделено многодетным и многопоколенным семьям.