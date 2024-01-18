  • Новость часаЧисло погибших от авиаударов Пакистана в Иране увеличилось до девяти человек
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    Авиация Пакистана нанесла удары по территории Ирана
    В Венгрии не исключили создания военного союза со Словакией
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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв От иллюзии братства Болгарии пора избавиться

    Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Давос – развлечение и война в одном пакете

    США и Европа стремительно настраивают все доступные им инструменты на защиту собственных особых позиций в мировых делах. Военная функция Давоса становится не менее важной, чем традиционная развлекательно-коммерческая.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Свобода давно не там, где ее ищут

    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    21 комментарий
    18 января 2024, 12:25

    Аэропорт Внуково приостановил прилеты и вылеты

    ТАСС: Столичный аэропорт Внуково приостановил прилеты и вылеты

    Tекст: Ольга Никитина

    Воздушное пространство в районе столичного аэропорта Внуково временно закрыто, сообщили в авиационных службах.

    Источник ТАСС уточнил, что вылеты и прилеты из воздушной гавани приостановлены.

    Ранее в Минобороны сообщали, что украинские беспилотники минувшей ночью были перехвачены над Московской и Ленинградской областями системой ПВО.

    17 января 2024, 19:36
    Высокоточным ударом уничтожено 60 французских наемников в Харькове

    ВС России нанесли высокоточный удар по пункту дислокации наемников в Харькове

    Высокоточным ударом уничтожено 60 французских наемников в Харькове
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по пункту дислокации иностранных боевиков в городе Харькове, основу которых составляли французские наемники, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что в результате удара здание, в котором находились наемники, было полностью разрушено. По данным ведомства, было уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 солдат доставили в больницы.

    Между тем военкоры опубликовали фотографии, предположительно, здания, по которому был нанесен удар. Украинские власти сообщали, что удар пришелся по «недействующему медцентру», а в Минздраве страны сообщили о восьми раненых, следует из сообщения в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ.

    Коментарии (59)
    17 января 2024, 21:12
    Оскорбившего участников СВО главу узбекского землячества призвали лишить гражданства РФ

    Генерал МВД Ворожцов: Оскорблявшие участников СВО высказывания главы узбекского землячества Баратова могли быть сделаны по заказу из-за рубежа

    Оскорбившего участников СВО главу узбекского землячества призвали лишить гражданства РФ
    @ кадр из видео

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Необходимо поставить вопрос о лишении российского гражданства главы узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова, оскорбившего участников спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов. Он считает, что такое высказывание могло быть сделано Баратовым по заказу из-за рубежа для обострения обстановки в России перед выборами.

    «Что касается высказывания главы узбекского землячества, то здесь необходимо привлекать его к соответствующей ответственности в соответствии с российским законодательством. А тот факт, что он возглавляет эту организацию, может и должен стать отягчающим обстоятельством, ведь он выразил не свое личное мнение, а высказался как глава общественной организации. Как я понимаю, он является гражданином Российской Федерации, а значит должен соблюдать законы нашей страны. Но поскольку мнение человека распространено на всю диаспору, следует поставить вопрос о лишении его гражданства нашей страны», – говорит Ворожцов.

    Он отмечает, что любое землячество – это общественная организация, которая регулируется соответствующим законодательством. «У этой организации должен быть устав, который утверждается министерством юстиции, а в его основе должны быть прописаны все полномочия, сферы деятельности и ответственность этой организации. Люди, которые состоят в землячестве, принадлежат к одной этнической общности, но находятся они в нашей стране, поэтому тоже должны соблюдать законы РФ», – отмечает генерал МВД.

    Он напомнил, что по российскому законодательству все общественные организации должны оказывать содействие правоохранительным органам в обеспечении безопасности, поддержке общественного порядка и помогать в борьбе с преступностью и терроризмом.

    Но, отметил Ворожцов, перед значимыми политическими событиями – например, выборами – нередко противники нашего государства пытаются расшатывать ситуацию внутри страны, пытаясь создать дополнительные этнические и конфессиональные противоречия.

    «Это наводит на мысль, не было ли это заявление сделано специально по заказу зарубежных спецслужб, антироссийских сил для того, чтобы дополнительно обострить внутриполитическую социальную обстановку в Российской Федерации в канун выборов президента? Выглядит вполне логично», – заключил Ворожцов.

    Ранее президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов опубликовал оскорбительный пост в адрес участников спецоперации, после чего председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение о возбуждении уголовного дела.

    Комментируя это дело, заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой назвал национальные диаспоры, землячества и общины легализованными мафиозными структурами и призвал «заканчивать с межнациональным либерализмом». По мнению депутата, в России не должно быть параллельных структур «со своими законами, обычаями и властью».

    Коментарии (113)
    17 января 2024, 14:57
    Предсказавший развал СССР французский историк раскрыл неожиданное будущее России

    Предсказавший развал СССР французский историк Тодд заявил о будущем сближении России и Германии

    Предсказавший развал СССР французский историк раскрыл неожиданное будущее России
    @ Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Поражение НАТО на Украине приведет к тому, что Россия и Германия сблизятся, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Journal du Dimanche.

    Он заявил, что Вашингтон с 2004 года одержим идеей отдалить Москву и Берлин, но этот план окажется провальным. По мнению ученого, Москва и Берлин больше не могут находиться в конфронтации, их экономики предназначены друг друга взаимно дополнять, передает РИА «Новости».

    Тодд уверен, поражение США на Украине сблизит Германию и Россию. Если США уйдут из Европы, тогда мы с удивлением увидим, как над умиротворенной планетой встает солнце, заключил он.

    Эммануэль Тодд – антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге «Окончательный провал».

    Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что Вашингтон начал подготовку подрыва «Северных потоков» еще до того, как Россия начала СВО на Украине.

    Коментарии (41)
    17 января 2024, 14:32
    Захарова назвала ужасающим число содержащихся «в застенках киевского режима» россиян
    Захарова назвала ужасающим число содержащихся «в застенках киевского режима» россиян
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала страшным и ужасающим число россиян, находящихся «в застенках киевского режима».

    Во время брифинга журналисты поинтересовались у Захаровой, есть ли в украинских тюрьмах российские граждане. Она ответила, что есть, а также добавила, что в МИД поступает «большое количество обращений по поводу наших граждан или наших соотечественников, которые стали жертвами киевского режима», передает ТАСС.

    Захарова пояснила, что такие обращения в основном идут и рассматриваются по линии аппарата уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

    «Цифры страшные, цифры ужасающие. Они, к сожалению, опять же, только растут», – добавила Захарова.

    По ее словам, Россия практически ежедневно призывает международное сообщество «хоть что-то сделать для того, чтобы облегчить страдания ни в чем не повинных людей».

    Ранее в Госдепе США подтвердили, что журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира действительно скончался в украинской тюрьме.

    О смерти Лиры одним из первых сообщил известный американский журналист Такер Карлсон. Он утверждал, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».

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    17 января 2024, 18:07
    Арнольда Шваценеггера задержали в аэропорту Германии

    Bild: Арнольда Шваценеггера задержали на таможне в Мюнхене из-за дорогих наручных часов

    Арнольда Шваценеггера задержали в аэропорту Германии
    @ IMAGO/Jeffrey T. Mayer/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На таможне в аэропорту Мюнхена задержали известного американского актера Арнольда Шварценеггера, сообщило немецкое издание Bild.

    Как пишет Bild со ссылкой на свои источники, Шварценеггер был задержан в среду при прохождении таможенного контроля, он находится под стражей, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что актер прилетел в Мюнхен, чтобы впоследствии отправиться на Всемирный климатический саммит, который проходит в городе Кицбюэле в Австрии. Таможенников заинтересовали дорогие наручные часы актера швейцарской фирмы Audemars Piguet. Шварценеггер утверждает, что намеревался продать их на аукционе.

    В 2021 году гражданина Китая задержали на таможне в Пулково с драгоценностями в тортах.

    Коментарии (33)
    17 января 2024, 17:07
    Карлсон: Украина выкачала из США полтриллиона долларов
    Карлсон: Украина выкачала из США полтриллиона долларов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США, финансируя ВСУ, могут уничтожить Украину, заявил американский журналист Такер Карлсон в программе Tucker Carlson Uncensored.

    По его словам, власти США, вероятно, выкачивают из американских налогоплательщиков в общей сложности полтриллиона долларов, передает РИА «Новости».

    Карлсон отметил, что справедливым был бы вопрос: что они получат взамен? «Ну, целое поколение мертвых украинцев. Полностью стертую с лица земли Украину. И прежде всего Америку, ставшую гораздо слабее и гораздо беднее», – заявил журналист.

    Карлсон считает, что республиканцы уже не хотят вкладывать деньги в Украину, хотя до этого придерживались другой позиции. Очевидным он назвал результат трат Вашингтона – бессмысленные смерти и разрушения.

    Ранее в Белом доме заявили, что у США пока нет планов по составлению новых пакетов военной помощи Украине. Последний пакет был выделен 27 декабря.

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    18 января 2024, 08:24
    Спецназ «Ахмат» заметил на Кременском участке фронте женскую роту ВСУ

    Боец спецназа «Ахмат»: Женская рота ВСУ зашла на Кременской участок фронта

    Спецназ «Ахмат» заметил на Кременском участке фронте женскую роту ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рота, состоящая из женщин, зашла на позиции ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе, рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

    По его словам, на участок местности в Серебрянском лесничестве, известный как «болото», зашла женская рота, которая состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ, передает РИА «Новости».

    Как пояснил боец, с таким ВС России еще не сталкивались и сначала подумали, что это такие акустические ловушки, но радиоперехваты подтвердили, что да, там женщины стоят.

    Он уточнил, что женщины на этом участке фронта выполняют функции операторов БПЛА и снайперов.

    Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что присоединение к ВСУ является «лучшим волонтерством» для украинцев в 2024 году.

    Коментарии (65)
    17 января 2024, 22:39
    Зеленский резко ответил Трампу на слова про окончание конфликта на Украине
    Зеленский резко ответил Трампу на слова про окончание конфликта на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский ответил экс-президенту США Дональду Трампу «думай – потом говори» в ответ на заявление о скором завершении конфликта на Украине.

    По словам Зеленского, в случае если Украине будет передано вооружение, но взамен забраны какие-либо запасы, «Россия может занять всю территорию Украины», передает РИА «Новости».

    Он признал, что боится этого, и призвал Трампа «сначала думать, а потом говорить».

    При этом Зеленский заверил, что готов «работать со всеми» в случае избрания президентом Штатов Трампа.

    Ранее Трамп заявил, что действующее руководство Соединенных Штатов Америки – это дураки.

    Напомним, Трамп одержал убедительную победу в штате Айова. Другой претендент на пост президента от Республиканской партии, бизнесмен Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки и поддержке Трампа.

    Коментарии (29)
    17 января 2024, 15:07
    «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового товарного знака

    Автозавод в Петербурге подал заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака

    «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового товарного знака
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший завод Nissan в Петербурге – «Автозавод Санкт-Петербург», перезапущенный «АвтоВАЗом» в июне 2023 года, подал заявку на регистрацию новых товарных знаков.

    Оба варианта выполнены в одном стиле в виде буквы X, размещенной в овале, передает ТАСС.

    Под новой эмблемой будут выпускать электромобили, автомобили на водородом топливе, автомобильные запчасти и аксессуары, а также игрушечные модели.

    Ранее в «АвтоВАЗе» назвали число переданных Госдуме автомобилей Lada Vesta.

    Коментарии (30)
    17 января 2024, 14:12
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за прошедшие сутки поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Ракетные войска и артиллерия, ударные беспилотники ВС России также поразили базу горючего для украинской военной техники, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 119 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Российская ПВО за сутки сбила 11 снарядов РСЗО «Ольха» и чешской Vampire, а также уничтожила 21 украинский беспилотник в районах Золотаревки, Белогоровки ЛНР, Новониколаевки, Горловки и Песков ДНР.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 779 БПЛА, 450 ЗРК, 14 658 танков и других бронемашин, 1202 РСЗО, 7759 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 560 единиц спецтехники.

    Коментарии (8)
    17 января 2024, 21:52
    Президент Аргентины заявил об угрозе социализма

    Президент Аргентины Милей заявил об опасности социализма для Запада

    Президент Аргентины заявил об угрозе социализма
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад находится в опасности, поскольку его элиты все больше отдают предпочтение социалистической повестке, а не «модели свободы», заявил президент Аргентины Хавьер Милей.

    «Запад находится в опасности, потому что те, кто должен его защищать, оказываются во власти видения социализма, <…> отказались от модели свободы ради коллективистских экспериментов», – заявил аргентинский лидер в ходе сессии Всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС.

    По словам Милея, после принятия Аргентиной коллективистской модели страна потеряла статус мировой державы и опустилась на 140 место в рейтинге, а аргентинцы начали беднеть. Он также назвал социализм «обедняющим явлением, которое потерпело неудачу в экономическом, социальном и культурном отношении, а также привело к гибели миллиардов людей».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как новый президент Аргентины ведет страну в российские девяностые.

    Коментарии (49)
    17 января 2024, 14:45
    Армию России включили в тройку сильнейших в мире

    Портал Global Firepower включил армию России в тройку сильнейших в мире

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские вооруженные силы в 2024 году займут второе место среди 145 стран, включенных в ежегодный рейтинг, составленный американским порталом Global Firepower.

    В сообщении говорится, что первое место занимает армия США, а третье – Китая, передает Ura.ru.

    Ранее американский журнал U.S. News & World Report составил рейтинг, в котором российские ВС опередили американские по мощи.

    Коментарии (52)
    18 января 2024, 04:58
    Politico: Китай нанес неожиданный удар по Зеленскому
    Politico: Китай нанес неожиданный удар по Зеленскому
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Отказ делегации Китая во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским стал для Киева ударом, пишет Politico.

    Издание замечает, что украинское руководство не скрывало своего желания встретиться с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе, однако Зеленский отправился домой, не добившись заветной встречи, передает РИА «Новости».

    Напомним, Пекин отклонил просьбу Киева о встрече Зеленского и премьера КНР Ли Цяна на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

    Коментарии (7)
    17 января 2024, 19:03
    Востоковед объяснил реакцию Пакистана на удары со стороны Ирана

    Востоковед Сафаров: Пакистан давно игнорировал обеспокоенность Ирана террористическими группировками в приграничной зоне

    Востоковед объяснил реакцию Пакистана на удары со стороны Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Поздняков Евгений

    Пакистан понимает, что серия ударов Ирана по объектам, угрожающим безопасности Исламской республики, затронет и его. Однако обстрелы не будут способствовать ухудшению диалога двух стран, поскольку никто из них не заинтересован в военном конфликте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Раджаб Сафаров. Ранее Иран нанес ракетные удары по территории Пакистана.

    «Иран давно выражал обеспокоенность недостаточным вниманием правительства Пакистана к террористическим группам, расположенным в приграничной зоне двух стран. Между тем данные формирования представляют прямую угрозу для Тегерана. Их деятельность зачастую направлена на провоцирование сепаратистских настроений в Исламской республике», – сказал Раджаб Сафаров, гендиректор Центра изучения современного Ирана.

    «Отмечу, что Иран неоднократно передавал соседнему государству доказательства причастности местных группировок к тем или иным терактам. Однако Исламабад не спешил принимать активные меры. Сейчас же Тегеран решился на ряд ракетных ударов по объектам боевиков. Думаю, что уже после инцидентов в Ираке и Сирии руководство Пакистана понимало, чем все должно закончиться», – отмечает он.

    «Между тем на отношения двух стран это никак не повлияет. Их диалог можно назвать умеренно напряженным. У обеих сторон есть широкий список претензий друг к другу, однако географическая близость диктует плотные торговые связи между Тегераном и Исламабадом. Товарооборот между государствами постепенно растет», – указывает эксперт.

    «Думаю, что Пакистан ограничится формальным выражением недовольства от действий Ирана. Сейчас у этой страны имеются куда более сильные противоречия с Индией и талибами (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Добавлять еще один очаг потенциальной нестабильности было бы крайне неразумно. Парадоксально, но Исламабад заинтересован в хороших отношениях с западным соседом куда больше, чем сам Тегеран», – уточняет собеседник.

    «Тем не менее Иран также не планирует масштабных военных действий против близлежащих стран. Тегеран всего лишь пытается устранить очаги напряженности, потенциально опасные и для других региональных держав. В целом Тегеран заинтересован в сохранении стабильности на Ближнем Востоке», – резюмирует Сафаров.

    Ранее Иран нанес ракетные удары по территории Пакистана. Об этом сообщает издание Tasnim. При атаке также были задействованы и беспилотники. Целями Тегерана стали два штаба террористической группировки «Джейш аль-Зольм», расположенные в приграничной провинции Белуджистан.

    По данным издания, представители этой организации были причастны к штурму полицейского участка в иранском городе Раске, произошедшему в декабре прошлого года. В ходе перестрелки было убито 11 сотрудников силовых структур Исламской республики.

    Кроме того, в ночь на 10 января, сторонники «Джейш аль-Золм» напали на КПП в районе населенного пункта Джангал, расположенного на юго-востоке Ирана. В результате трагедии погиб один полицейский. Данная группировка несет ответственность и за другие теракты в приграничных территориях двух стран.

    Примечательно, что Иран нанес ракетные удары по Пакистану в тот момент, когда в Чабахаре шли очередные переговоры представителей департаментов промышленности Тегерана и Исламабада. Об этом сообщает «Коммерсант». Кроме того, страны запланировали совместные военно-морские учения в водах Персидского и Ормузского проливов.

    Между тем пакистанское министерство иностранных дел осудило действия Исламской республики. В ведомстве подчеркнули, что ракетный удар – это нарушение воздушного пространства страны, которое может повлечь за собой определенные последствия. Отмечается, что в результате обстрела погибли двое детей.

    Позже Пакистан объявил об отзыве своего посла из Ирана. В МИД страны действия Тегерана охарактеризовали как незаконный шаг.

    В то же время глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел встречу в Давосе с временным премьером Пакистана Анваар-уль-Хаком Караком. «Мы были нацелены на иранских террористов на пакистанской территории», – сказал Абдоллахиан. Он также отметил, что поговорил со своим коллегой, министром иностранных дел Пакистана, и заверил его в том, что Иран уважает суверенитет и территориальную целостность Пакистана.

    Ранее Иран нанес 24 удара по объектам в Ираке и Сирии, которые связывают с США и Израилем. Газета ВЗГЛЯД писала, как эксперты оценили последствия атаки Тегерана по иракскому Эрбилю.

    Коментарии (3)
    17 января 2024, 19:52
    В Бурятии потребовали отменить концерт Кристины Орбакайте

    Ветераны и общественники потребовали отменить концерт Кристины Орбакайте в Бурятии

    В Бурятии потребовали отменить концерт Кристины Орбакайте
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Против концерта имеющей двойное гражданство России и США певицы Кристины Орбакайте в Улан-Удэ выступили активисты организации «Боевое братство» Бурятии.

    Выступление Орбакайте в Улан-Удэ запланировано на 13 марта, но в «Боевом братстве» считают, что артистка, которая живет в США и имеет американское гражданство, не определившаяся со своей позицией по поводу СВО, не должна давать концерты в России из-за заработка и получать общественное одобрение, следует из сообщения организации на странице «ВКонтакте».

    Общественники назвали Орбакайте «иноагентом», которому «не место в публичном пространстве». Также против концерта выступила Бурятская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, которая обвинила певицу в финансировании ВСУ и потребовала от бурятского Минкульта запретить ее выступление.

    Ранее сообщалось, что Орбакайте уехала в США после проведения новогодних корпоративов.

    Коментарии (43)
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    Макрон снабдит Украину оружием нового типа

    Зеленский получит от Франции авиабомбы нового типа, потому что Запад не может «допустить, чтобы Россия одержала победу». Именно такими оказались одни из главных итогов весьма агрессивного выступления французского лидера Эммануэля Макрона. Ответ на свои высказывания президент Франции получил немедленно, в том числе от российских Вооруженных сил. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Гарантии Макрона для Украины

      Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «не дать России победить», анонсировал новые военные поставки для ВСУ и сообщил о скором визите в Киев для подписания договора о «гарантиях безопасности» для Украины. Что это за гарантии? Чего хочет Макрон и что получит в итоге?

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

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