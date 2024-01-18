Президент поставил перед федеральными и региональными властями задачу повысить качество жизни и способствовать приросту населения на Дальнем Востоке. Он определил развитие этих территорий национальным приоритетом на весь XXI век. В частности, Владимир Путин поручил сделать высококачественную и технологичную медпомощь одинаково доступной для любого россиянина. Такое поручение было дано профильным федеральным министрам и властям на местах. Глава государства сделал акцент на том, что люди из сельских территорий и отдаленных малых городов должны лечиться по столь же высоким стандартам, что и столичные жители.

В итоге в Якутии запустили новый проект – «Мобильный хирургический центр». Бригады из 12 высококвалифицированных медработников – хирургов разного профиля, анестезиологов и операционных сестер – посетят все районы республики. Врачи из столицы крупнейшего из российских регионов будут консультировать и оперировать местных жителей.

В состав мобильной бригады вошли медики разных профилей республиканской больницы №2 Центра экстренной медицинской помощи: травматологи, гинекологи, ортопеды, колопроктологи, кардиологи, челюстно-лицевые хирурги и другие специалисты, которых в некоторых отдаленных территориях нет. При этом состав команды от места к месту будет меняться в зависимости от того, какая именно помощь наиболее необходима жителям каждой конкретной территории.

К приезду врачей в больницах организуют широкомасштабную предварительную работу – сельские медики обследуют желающих попасть на прием к врачам из Якутска, отберут тех, кому действительно необходима помощь, которую не могут оказать местные специалисты.

Планируется, что в каждом муниципалитете «Мобильный центр» проведет по две недели. Этого достаточно, чтобы принять пациентов, провести им операции, проконтролировать процесс восстановления.

Помимо консультаций и непосредственно операций, столичные хирурги будут заниматься обучением врачей и младшего медперсонала.

Проект «Мобильные хирурги» стал продолжением проекта «Арктические врачи», которых в народе прозвали «летающими докторами».

За год работы проекта арктические врачи посетили все 89 населенных пунктов в 13 районах, расположенных за полярным кругом. Там проживает в общей сложности более 51 тыс. человек. Более половины из них прошли обследование. Каждый третий из принятых пациентов – ребенок. Чтобы охватить всех, были созданы шесть взрослых бригад «Арктических врачей» и одну детскую. Всего к работе привлекли 295 разных врачей и среднего медперсонала.