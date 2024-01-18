Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.20 комментариев
Выборы-2024: Россияне впервые в истории смогут избрать президента онлайн
7 часов
3 минуты
Политик Санжаревский: Выборы позволяют гражданам почувствовать сопричастность к историческим процессам
Независимо от кандидатур на выборах президента, наша страна устремлена в будущее. Сейчас происходят действительно значимые исторические события, и выборы – это способ прикоснуться к истории, сказал газете ВЗГЛЯД политик из Амурской области Роман Санжаревский.
«В этом году на выборах президента впервые будет использовано дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В каких-то регионах в полной мере, где-то частично. Несколько лет назад это показалось бы фантастикой, а прошлые поколения вообще вряд ли могли бы себе такое представить. Как минимум, это исторический и технологический прорыв в самом способе голосования, новшество, которое интересно опробовать», – пояснил Роман Санжаревский, предприниматель, политик из Амурской области.
«В будущем, я уверен, ДЭГ будет абсолютной нормой, ну а сейчас нам выпала уникальная возможность – быть у истоков новых технологий. Считаю, это замечательно. На мой взгляд, также важно, что вне зависимости от кандидатур на пост президента, наша страна устремлена в будущее. Сейчас происходят действительно значимые события. Почему бы не прикоснуться к истории самому, пусть хотя бы участием в голосовании?», – риторически спросил он.
«Я, как впрочем и все мое поколение, уже не воспринимаю выборы как нечто экстраординарное. Ритм жизни сейчас очень высок, распространены технологии и способы получения информации, случается множество событий, многие чуть ли не в прямом эфире. Поэтому сегодня выборы для меня – необходимость и сопричастность к историческим процессам», – подчеркнул спикер.
«Кстати, я всегда с иронией относился к попыткам сделать из голосования какой-то несерьезный праздник с подарками на участках, а также к зазыванию на выборы. Дело это серьезное, и каждый ответственный гражданин должен проголосовать исключительно так, как считает нужным», – резюмировал Санжаревский.