Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.12 комментариев
Белгородские школы у границы с Украиной перевели на дистант
Белгородские школы в 20 км от границы с Украиной перевели на дистант
Ученики школ в Белгородской области в 20 км от границы с Украиной будут переведены на дистанционное обучение до конца третьей четверти, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Решение было принято на заседании оперативного штаба. Лекции у студентов профобразования и все допзанятия в приграничных селах и в ряде районов Белгорода будут организованы в дистанционном формате, сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
В Яковлевском городском округе более 70% родителей высказались за очное обучение, поэтому позже будет опубликован список школ и населенных пунктов, где возобновят очное обучение.
Ранее губернатор сообщил, что ТЦ Белгорода решили закрывать на два часа раньше.