Белгородские школы у границы с Украиной перевели на дистант

Белгородские школы в 20 км от границы с Украиной перевели на дистант

Tекст: Кристина Цыцура

Решение было принято на заседании оперативного штаба. Лекции у студентов профобразования и все допзанятия в приграничных селах и в ряде районов Белгорода будут организованы в дистанционном формате, сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

В Яковлевском городском округе более 70% родителей высказались за очное обучение, поэтому позже будет опубликован список школ и населенных пунктов, где возобновят очное обучение.

Ранее губернатор сообщил, что ТЦ Белгорода решили закрывать на два часа раньше.