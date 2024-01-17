Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.10 комментариев
В Австрии заявили о заинтересованности в получении газа из России
Глава OMV Штерн: Санкции не влияют на поставки газа из России в Австрию
Австрийский нефтегазовый концерн OMV намерен соблюдать свои обязательства в рамках долгосрочного контракта с Газпромом на поставку газа из России, сделка не попала под санкции, заявил глава компании Альфред Штерн в интервью газете Presse.
Штерн подчеркнул, что OMV всегда соблюдает санкции и закон, но на поставки российского газа рестрикции не влияют. По его словам, все контракты на поставку газа связаны с обязательствами «бери или плати», которые нельзя безосновательно игнорировать, передает ТАСС.
Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что российский газ продолжает в больших объемах поступать в страны Европы, которые якобы от него отказались.