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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

    8 комментариев
    11 ноября 2023, 13:20

    В Газпроме рассказали о поставках российского газа в якобы отказавшиеся от него страны

    Глава Газпрома Миллер: Российский газ продолжает поступать в якобы отказавшиеся от него страны Европы

    В Газпроме рассказали о поставках российского газа в якобы отказавшиеся от него страны
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский газ есть на европейском рынке и не в малых объемах, он продолжает поступать в страны, которые якобы от него отказались, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

    Газпром по контрактам поставляет газ в Европу на австрийский хаб, затем голубое топливо из России поступает в другие европейские страны, заявил Миллер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

    «Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены, и мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, которые провозгласили отказ от потребления российского газа», – отметил глава Газпрома.

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль спрогнозировала смещение поставок российского газа в Центральную Азию вместо Запада.

    10 ноября 2023, 16:44
    В Финляндии определились с основной версией повреждения газопровода Balticconnector

    Финская полиция заявила, что газопровод Balticconnector поврежден якорем от китайского судна

    В Финляндии определились с основной версией повреждения газопровода Balticconnector
    @ IMAGO/Heikki Saukkomaa/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Повредивший эстонско-финский газопровод Balticconnector якорь, скорее всего, принадлежит китайскому судну Newnew Polar bear, заявил комиссар финской полиции Ристо Лохи.

    Лохи заявил, что техническое расследование продолжается, хотя на месте происшествия оно уже завершено. По его словам, предварительно можно утверждать, что Balticconnector повредил якорь от китайского судна, передает «Интерфакс».

    Центральная криминальная полиция Финляндии отмечает, что основной линий расследования инцидента по-прежнему остается выяснение участия в нем Newnew Polar bear.

    Отмечается, что правительство Финляндии связалось с китайскими коллегами и подготовило международный запрос о юридической помощи для получения информации и углубления сотрудничества.

    Ранее Финляндия уведомила Россию о продолжении расследования аварии на Balticconnector. Эстонские власти заявили, что причиной утечки на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией мог стать зацепившийся за трубу якорь.

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    10 ноября 2023, 17:32
    Средства ПВО сбили за неделю восемь украинских боевых самолетов

    Минобороны: Средства ПВО за неделю сбили четыре МиГ-29, два Су-27 и 32 ракеты HIMARS ВСУ

    Средства ПВО сбили за неделю восемь украинских боевых самолетов
    @ РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за неделю сбили четыре Миг-29, два Су-27, два штурмовика Су-25, а также 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что средствами ПВО в течение недели ВС РФ сбили восемь боевых украинских самолетов, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты «Нептун», две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 205 украинских беспилотников.

    Отмечается, что на Запорожском направлении Российская армия отразила 14 атак ВСУ в районах Вербового и Работина Запорожской области, а потери Киева за минувшую неделю составили до 495 военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также шесть орудий полевой артиллерии.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили два подразделения морской пехоты ВСУ при их попытке высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра.

    Коментарии (18)
    10 ноября 2023, 15:36
    В ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на оказание помощи Украине

    Reuters: ЕС сможет обойти вето Венгрии на предоставление помощи Украине в 50 млрд евро

    В ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на оказание помощи Украине
    @ Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз сможет обойти потенциальное вето Венгрии на предоставление финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро, попросив правительства стран-членов ЕС разработать собственные пакеты помощи для Киева, сообщили официальные лица Евросоюза агентству Reuters.

    Как заявил один из чиновников Евросоюза, вопрос о деньгах для Украины так или иначе будет решен. Киев получит поддержку ЕС, если Венгрия станет препятствием для необходимого единогласия, чтобы сделать это через бюджет ЕС, страны-члены найдут другой способ, например, межправительственное соглашение или национальные гарантии, передает ТАСС.

    Ожидается, что страны Евросоюза проголосуют по пакету помощи для Киева на саммите 14–15 декабря.

    Ранее газета Politico со ссылкой на дипломата сообщила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере 50 млрд евро.

    Коментарии (13)
    11 ноября 2023, 01:59
    В Британии узнали об отказе Германии выделять Украине 20 млрд евро по линии ЕС

    Reuters: Германия и некоторые другие члены ЕС выступили против предоставления военной помощи Украине на 20 млрд евро

    В Британии узнали об отказе Германии выделять Украине 20 млрд евро по линии ЕС
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Германия и некоторые другие страны ЕС выступают против предоставления военной помощи Украине в размере до 20 млрд евро, сообщил дипломатический источник Reuters.

    По словам неназванного дипломата, план Евросоюза по выделению Украине до 20 млрд евро в качестве военной помощи встречает сопротивление со стороны некоторых стран ЕС и может претерпеть изменения. Как сообщается, среди стран, которые заняли такую позицию, оказалась Германия, передает РИА «Новости».

    «Я пока не назову его (план) мертвым на данном этапе. Но, конечно, всегда можно его улучшить... У Германии возникло много вопросов... и вполне обоснованно. Речь идет о больших деньгах», – заявил дипломатический источник.

    Ранее в США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине из-за нехватки финансирования.

    Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.

    Коментарии (9)
    11 ноября 2023, 10:38
    Российские военные рассказали о бое на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ
    Российские военные рассказали о бое на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Вооруженных Сил (ВС) России рассказали о сложном бое, в ходе которого удалось захватить в плен 11 военнослужащих морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра.

    Один из сослуживцев командира Золто Арсаланова, руководившего боем, рассказал, что сражение было быстрым, тяжелым и скоротечным, передает РИА «Новости». Он отметил слаженную работу бойцов ВС РФ и грамотную работу командира, который после получения ранения продолжил участие в бою.

    Двое бойцов с позывными «Шеф» и «Француз» зашли с фланга и обезвредили украинского пулеметчика, ударив его прикладом, пока тот менял боеприпасы к орудию. Помощник пулеметчика, поняв, что для него «все закончилось», сдался.

    Еще один сослуживец Арсаланова назвал его хладнокровным и спокойным, уверенность командира передавалась бойцам, отметил он. В ходе боя российские военнослужащие взяли в плен семь человек, еще четыре сдались сами.

    Украинские бойцы, взятые в плен, рассказали, что во время высадки офицеры находились в тылу и не ставили им задачи, а только выдали место дислокации в момент переправы.

    «Нас отобрали, определенную группу людей, посадили в лодки и переправили на другой берег. Сказали, что нужно переправиться через дорогу, там есть наши люди, и нужно будет эвакуировать раненых. Мы перешли дорогу и попали в засаду. Лодки уплыли, они выгружают сразу и отплывают», – рассказал один из пленных.

    Бойцы ВСУ добавили, что подготовка перед отправкой в зону боевых действий была крайне короткой – около месяца. В ходе нее украинцы основном роют окопы и изучают теорию, стрельбы проводятся порядка двух раз, при этом пострелять удается не всем.

    Ранее сообщалось, что рота группировки «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожила большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, еще 11 боевиков ВСУ были взяты в плен. Бойцов представили к наградам за мужество.

    Коментарии (9)
    10 ноября 2023, 16:59
    Российские военные пресекли попытку высадки ВСУ на островах около Херсона

    Минобороны: Российские военные поразили военных ВСУ при попытках высадиться на островах около Херсона

    Российские военные пресекли попытку высадки ВСУ на островах около Херсона
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные уничтожили два подразделения морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ) при их попытке высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра, заявили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Херсонском направлении ВСУ предпринимали неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской украинской пехоты.

    Отмечается, что потери Киева за минувшую неделю составили до 505-ти военнослужащих, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей, а также в течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих.

    Как указали в Минобороны, за прошедшую неделю ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базам горюче-смазочных материалов противника. Кроме того, Российская армия поразила пункты размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников, все назначенные объекты поражены.

    В пресс-службе уточнили, что на Купянском направлении российские  войска в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 18 атак противника. В ведомстве добавили, что Украина потеряла более 710-ти военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии.

    В Минобороны подчеркнули, что на Краснолиманском направлении российские военнослужащие отразили девять атак штурмовых групп 1-й бригады специального назначения, 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины, и общие потери Киева составили свыше 725-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 13 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО.

    В сообщении говорится, что на Донецком направлении за минувшую неделю ВС РФ отразили 16 атак противника, и потери Украины составили около 1590 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО.

    В ведомстве пояснили, что на Южно-Донецком направлении Российская армия отразила три атаки ВСУ, а общие потери Украины составили более 800 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля.

    Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены восемь орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО, а также в районе Богатыря ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

    Ранее в Минобороны сообщили, что дежурными силами ПВО два украинских беспилотника перехвачены над Крымом, еще один сбит над Тульской областью.

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    10 ноября 2023, 19:48
    В МИД назвали сроки эвакуации россиян из сектора Газа

    Замглавы МИД Богданов: Эвакуация россиян из сектора Газа может занять до трех дней

    В МИД назвали сроки эвакуации россиян из сектора Газа
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Эвакуация россиян через контрольно-пропускной пункт Рафах, расположенный на границе сектора Газа с Египтом, займет не более трех дней, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

    Как указал Богданов, это три дня максимум, все зависит от пропускной способности самого КПП, передает ТАСС.

    Он также добавил, что работа Рафаха была заблокирована 10 ноября, но проблема будет решена. «Мы ведем плотные контакты со всеми вовлеченными сторонами», – подчеркнул замглавы МИД.

    Ранее сообщалось, что в пятницу через КПП Рафах первые 85 россиян покинут сектор Газа.

    Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в России были по-настоящему шокированы словами израильского посла в Москве Александра Бен Цви, который заявил, что согласование эвакуации россиян из сектора Газа может занять до двух недель.

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    11 ноября 2023, 11:50
    Появились кадры ювелирной работы оператора дрона по позиции ВСУ
    Появились кадры ювелирной работы оператора дрона по позиции ВСУ
    @ @mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские расчеты ударных и разведывательных беспилотников обнаружили и нейтрализовали в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) узел связи, использовавшийся украинскими военными.

    Российские бойцы атаковали узел связи с помощью FPV-дрона «Гастелло», цель находилась на крыше ТЦ «Дом быта» в городе Середина-Буда Сумской области, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны показало уничтожение FPV-дронами бронетехники ВСУ.

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    10 ноября 2023, 14:59
    Кнайсль дала прогноз о направлении поставок российского газа

    Кнайсль: Россия вместо Запада снова направит поставки газа в Центральную Азию

    Tекст: Ольга Никитина

    Поставки российского газа все больше будут смещаться в Центральную Азию вместо Запада, тем более что азиатский регион обладает демографическими и географическими преимуществами, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    Кнайсль на V Международном муниципальном форуме БРИКС+ отметила, что российский газ все больше будет поставляться на Восток и Юг. Пока газ из России еще поставляется на Запад, однако уже сейчас фокус в этом вопросе сместился на Центрально-Азиатский регион, передает ТАСС слова бывшего министра иностранных дел Австрии.

    Причины, по ее мнению, две – это демография и география. Данные факторы нельзя не принимать во внимание, уверена Кнайсль.

    Причем в Азиатском регионе, как подчеркнула она, ситуация гораздо более привлекательная. В пример она привела Индию с ее молодым населением. При этом в странах Западной Европы население стареет, добавила политик.

    Она также отметила, что эта тенденция наглядно отражается в работе по направлению создания «тройственного газового союза» России, Узбекистана и Казахстана.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил компании «Газпром» разработать дорожную карту по газификации Биробиджана до 2032 года.

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    11 ноября 2023, 04:52
    Венгрия пригрозила судом Болгарии за введение сбора за транзит газа из России

    Венгрия обратилась в ЕК с требованием расследовать введение Болгарией дополнительной платы за транзит российского газа

    Tекст: Антон Никитин

    Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока сообщил о своем обращении в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой немедленно расследовать решение Болгарии установить дополнительную плату за транзит российского газа по своей территории, пригрозив в случае бездействия Брюсселя обратиться в Европейский суд.

    Венгерский министр сообщил, что отправил письмо в Европейскую комиссию с просьбой немедленно открыть дело против Болгарии в связи с неправомерным введением нового энергетического сбора. Бока призвал ЕК обязать Болгарию приостановить введение этого сбора до завершения так называемой процедуры нарушения. Он предупредил, что, если Брюссель не примет никаких мер против Софии, Будапешт обратится в Европейский суд, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал совместный с Сербией ответ на решение болгарской стороны повысить стоимость транзита российского газа по своей территории.

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    11 ноября 2023, 11:36
    Конфликт на Украине сказался на гигиене немцев

    Berliner Morgenpost: Немцы стали реже мыться после начала спецоперации России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители Германии стали реже принимать душ из-за роста цен после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, пишет Berliner Morgenpost.

    Немцы сократили потребление воды из-за роста цен на энергоносители после начала СВО на Украине, принятие душа для них стало более короткой, редкой и холодной процедурой, пишет немецкая газета Berliner Morgenpost, передает РИА «Новости». В прошлом году об этом заявил 51% опрошенных, в этом – 57%.

    По данным газеты, каждый второй немец оборудовал свое жилье водо- и энергосберегающими системами, 19% заявили, что планируют сделать это в будущем. Тем, кто не хочет переплачивать за «лишнее» потребление воды, издание рекомендует заменить принятие ванны душем, а также мыть фрукты и овощи в мисках, а не под проточной водой.

    Ранее глава министерства энергетики России Николай Шульгинов рассказал, когда в Европе подешевеет газ.

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    10 ноября 2023, 18:01
    Дети рассказали о самых интересных аттракционах на выставке «Россия»
    Дети рассказали о самых интересных аттракционах на выставке «Россия»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    На выставке есть много интересных стендов: здесь можно залезть на гору, сделать ежика из ферромагнитной стружки, прокатиться на взрослом велосипеде и узнать много нового о вулканах. Об этом корреспонденту газеты ВЗГЛЯД рассказали юные посетители выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

    «Мне очень понравилось на стенде, где можно поиграть с ферромагнитной железной пылью. Когда к ней подносишь магнитную палку, на ней образуется своеобразный ежик. Довольно увлекательное занятие и получаются причудливые формы», – рассказал девятилетний Даниил.

    «Еще очень круто сделан павильон Амурской области, там много прикольных игр. Но больше всего меня впечатлила возможность отправить себе послание в будущее. Там есть специальный стенд, где можно сделать виртуальную открытку, выставить любую дату, указать почту – и готово!» – делится впечатлениями юноша.

    «Я вот указал ноябрь 2025 года. Интересно проверить, будет ли отправлено письмо через такое время. Но если честно, больше всего мне понравилось огромное количество интерактивных экранов, мониторов и плазм. Я уже решил, что хочу стать айтишником, даже хожу на программирование. И эта выставка меня просто нереально заряжает», – подчеркнул Даня.

    «А я уже успела посидеть на коленях у настоящего Деда Мороза. Меня мама с ним сфотографировала, но я торопилась и не успела загадать новогоднее желание. Хотя я подумала, чего хочу, поэтому он, наверное, сам все понял», – рассказывает семилетняя Аксиния.

    «Вообще, мы с семьей уже много что посмотрели – видели картину богатыря, и мне даже нарисовали красивый аквагрим. Мне тут очень нравится, поэтому я пойду еще что-то посмотрю», – добавила девочка, отбегая в сторону другого павильона.

    А семилетний Леша даже согласился отвлечься от игры в настольный хоккей. «Тут очень классно. Я уже много где побывал – видел необычные деревянные игрушки, даже на машинах покатался», – рассказал он. «В павильоне Ленинградской области есть симуляторы гонок, там можно нажимать на газ, тормоз, рулить. У меня неплохо получалось и было интересно», – добавил Алексей.

    «Я еще не умею кататься на настоящем велосипеде, но в павильоне Калужской области его как-то специально поставили, и я смогла покататься как взрослая. А потом я залезла на гору. Она, конечно, не настоящая была, но страховку мне надели. Я прямо до верхушки долезла!» – делится эмоциями Ульяна, 7 лет.

    «И было очень круто добывать янтарь при помощи экскаватора. Там был такой небольшой карьер, а машиной можно было управлять при помощи кнопок на пульте. Я много камней добыла. Но самое крутое – мы с мамой смотрели на вулкан. Там проектор показывает, что внутри него происходит. Я очень много нового сегодня узнала. Надеюсь, мы с мамой придем еще раз», – заключила Ульяна.

    Выставка-форум о достижениях России открылась на ВДНХ 4 ноября. В первый же день мероприятие посетили 191 тыс. человек, 5 ноября – 123 тыс. человек, 6 ноября – 134 тыс. человек. За первые три дня выставку посетили 448 тыс. человек, что является рекордом ВДНХ. К среде численность перевалила за полмиллиона. Организаторы наградили пятисоттысячного посетителя. Им стал мальчик Матвей из Ростова-на-Дону, он выиграл путевку в Санкт-Петербург.

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    11 ноября 2023, 10:50
    Группировка «Днепр» за сутки уничтожила танк Т-72 и лодку ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы группировки «Днепр» уничтожили танк Т-72 и лодку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении за прошедшие сутки.

    Как сообщил представитель оперативных служб Херсонской области, российские военные потопили лодку ВСУ в районе острова Фролова, танк Т-72 был уничтожен в районе населенного пункта Тягинка, передает ТАСС. Также в районе населенного пункта Крынки было уничтожено скопление живой силы, на херсонском направлении ликвидировано 26 бойцов ВСУ.

    Кроме того, российские бойцы поразили позицию одного из украинских подразделений в островной зоне, на каховском направлении уничтожен пункт временной дислокации военных ВСУ.

    Ранее российские военные рассказали о бое на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ.

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    11 ноября 2023, 14:08
    В ДНР высмеяли сообщения о «ненастоящем» контрнаступлении ВСУ
    В ДНР высмеяли сообщения о «ненастоящем» контрнаступлении ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отреагировал на сообщения украинских СМИ о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) было просто психологической спецоперацией украинских спецслужб.

    «Ненастоящая страна, ненастоящий контрнаступ, ненастоящий клоун президент. Все ненастоящее», – сказал Гагин, передает РИА «Новости». «Только сотни тысяч гробов реальные для украинцев и их семей», – добавил он.

    Гагин заявил, что на самом деле психологической операцией были обещания принять Украину в НАТО и в Евросоюз.

    Ранее стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления.

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    11 ноября 2023, 14:09
    В ЕС призвали не ждать скорой победы Украины над Россией

    Боррель: Победы Украины над Россией в ближайшем будущем не ожидается

    Tекст: Вера Басилая

    Победы Украины над Россией в ближайшее время не ожидается, Евросоюз должен готовиться компенсировать помощь США Киеву, которая может сократиться, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге.

    Боррель признал, что у ЕС очень много проблем, особенно на Украине, где «не ожидается скорой победы над Россией». Он также отметил, что страны Евросоюза должны политически желать победы Украине и поддерживать ее,  а также, скорее всего, придется компенсировать помощь США, которая, вероятно, сократится, передает ТАСС.

    Ранее появились сообщения, что Германия и некоторые другие члены ЕС выступили против предоставления военной помощи Украине на 20 млрд евро.

    В США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине из-за нехватки финансирования.

    Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.

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    «Такого не было никогда за новейшую историю России», заявил Владимир Путин. Российская экономика сильно радует ростом доли перерабатывающей промышленности в ее структуре. Промышленность уже преодолела вынужденный спад после прошлогодних санкций. При этом Россия готовится к запуску новых крупных проектов, которые помогут совершить еще более мощный рывок в наукоемкой промышленности. Подробности

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    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

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    Как увидеть всю Россию за выходные

    Выставка-форум о достижениях России набирает обороты. Только за первые несколько дней ее посетило более полумиллиона человек. И даже в будние дни здесь довольно многолюдно. Сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Подробности

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    Украину ждут новые проблемы на фронте

    Евросоюз не успевает поставить Украине обещанный миллион артиллерийских снарядов к марту следующего года. ВСУ получили меньше трети обещанного. При этом в ЕС говорили не только о желании «победить Россию на поле боя», но и собирались наладить производство боеприпасов на Украине. Почему обещания европейцев оказались невыполненными? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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