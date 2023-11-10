Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Кнайсль дала прогноз о направлении поставок российского газа
Кнайсль: Россия вместо Запада снова направит поставки газа в Центральную Азию
Поставки российского газа все больше будут смещаться в Центральную Азию вместо Запада, тем более что азиатский регион обладает демографическими и географическими преимуществами, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
Кнайсль на V Международном муниципальном форуме БРИКС+ отметила, что российский газ все больше будет поставляться на Восток и Юг. Пока газ из России еще поставляется на Запад, однако уже сейчас фокус в этом вопросе сместился на Центрально-Азиатский регион, передает ТАСС слова бывшего министра иностранных дел Австрии.
Причины, по ее мнению, две – это демография и география. Данные факторы нельзя не принимать во внимание, уверена Кнайсль.
Причем в Азиатском регионе, как подчеркнула она, ситуация гораздо более привлекательная. В пример она привела Индию с ее молодым населением. При этом в странах Западной Европы население стареет, добавила политик.
Она также отметила, что эта тенденция наглядно отражается в работе по направлению создания «тройственного газового союза» России, Узбекистана и Казахстана.
Ранее президент России Владимир Путин поручил компании «Газпром» разработать дорожную карту по газификации Биробиджана до 2032 года.