Кнайсль дала прогноз о направлении поставок российского газа

Кнайсль: Россия вместо Запада снова направит поставки газа в Центральную Азию

Tекст: Ольга Никитина

Кнайсль на V Международном муниципальном форуме БРИКС+ отметила, что российский газ все больше будет поставляться на Восток и Юг. Пока газ из России еще поставляется на Запад, однако уже сейчас фокус в этом вопросе сместился на Центрально-Азиатский регион, передает ТАСС слова бывшего министра иностранных дел Австрии.

Причины, по ее мнению, две – это демография и география. Данные факторы нельзя не принимать во внимание, уверена Кнайсль.

Причем в Азиатском регионе, как подчеркнула она, ситуация гораздо более привлекательная. В пример она привела Индию с ее молодым населением. При этом в странах Западной Европы население стареет, добавила политик.

Она также отметила, что эта тенденция наглядно отражается в работе по направлению создания «тройственного газового союза» России, Узбекистана и Казахстана.

Ранее президент России Владимир Путин поручил компании «Газпром» разработать дорожную карту по газификации Биробиджана до 2032 года.