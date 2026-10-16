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Российский космонавт Федяев призвал человечество беречь Землю
Космонавт Федяев призвал защищать Землю как космический корабль
Земля представляет собой летящий в космосе корабль, который человечеству необходимо защищать и беречь, а не разрушать, заявил российский космонавт Андрей Федяев.
«Мы – единый экипаж. Безопасность экипажа и станции зависит от действий всего экипажа и каждого из нас. Если человечество придет к такому выводу, что наша планета Земля такой же корабль, летящий в космосе, то поймет, что мы должны беречь, а не разрушать ее», – заявил Федяев на пресс-конференции в Космическом центре имени Джонсона.
Космонавт отметил, что система тренировок к нештатным ситуациям на МКС в Центре подготовки космонавтов полностью себя оправдывает, передает ТАСС.
Он добавил, что благоприятный климат внутри экипажа является важным фактором успеха экспедиции наряду с исправностью техники.
Федяев в составе миссии Crew-12 с астронавтами НАСА и Европейского космического агентства вернулся на Землю 8 октября после 237-дневной экспедиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле космонавт Петр Дубров возглавил российский сегмент МКС.
В январе экипаж Crew-11 начал досрочное возвращение на Землю из-за медицинского инцидента.