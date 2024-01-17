Врач предупредила об опасности каплей для носа

Отоларинголог Марнова рассказала, почему опасны капли для носа для людей с аритмией

Tекст: Вера Басилая

Врач предупредила, что сосудосуживающие препараты в виде капель или спреев снимают отек слизистой носа, но входящие в них ингредиенты имеют массу противопоказаний.

Так, препараты для сужения сосудов в носу нельзя применять при глаукоме, атрофическом рините, феохромацитоме, при лечении депрессии, болезни Паркинсона и нарколепсии, а также после операций на головном мозге. Такими каплями нельзя лечиться людям с аритмией, объяснила Марнова «Газете.Ru».

Кроме того, злоупотреблять такими препаратами нельзя и здоровым людям: они вызывают аллергию, головную боль, нарушение зрения, судороги, угнетение дыхания и замедление сердцебиения. Также Марнова предупредила, что все сосудосуживающие препараты вызывают привыкание, абсолютно безопасного периода их использования нет, но максимальный составляет пять дней, применяют их только при сильной заложенности носа строго по инструкции, лучше использовать спрей.

Отоларинголог рекомендовала при заложенности носа попробовать препараты с сильно соленым раствором – гипертонические растворы, которые можно купить в аптеках.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил о способности сосудосуживающих капель от насморка вызвать зависимость быстрее, чем наркотики.