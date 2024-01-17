Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.3 комментария
В Москве на Крещение спрогнозировали сложную погоду из-за сильного снега
Вильфанд: В Москве на Крещение прогнозируется сложная погода из-за сильных осадков
Сложная погода прогнозируется в Москве на Крещение из-за сильных осадков и плохой видимости, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, ночью, и в первой половине дня 19 января будет очень сложная погода, из-за большого количества снега и плохой видимости, передает ТАСС.
По словам метеоролога, в эти дни прогнозируется от 10 до 15 миллиметров осадков и сильный ветер, который будет способствовать заносам на дорогах.
Также днем 19 января будет оттепель, а к вечеру произойдет понижение температуры до минус 12 градусов. «Снег не только будет в кристаллическом виде, но и мокрый снег, <…> метель и налипание мокрого снега, снежные заносы», – отметил Вильфанд.