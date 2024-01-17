Путин поручил продумать способы защиты учителей от травли в соцсетях

Tекст: Ольга Никитина

«Правительству России подготовить совместно с Советом при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека и представить предложения по реализации правовых механизмов обеспечения защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников, в том числе с учетом распространения и публичной оценки информации о них в социальных сетях и с использованием современных информационно-коммуникационных технологий», – говорится в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, и опубликованном на сайте Кремля.

Соответствующие предложения Путин ждет до 1 июля 2024 года.

На декабрьском заседании СПЧ одна из участниц встречи пожаловалась, что сейчас «кто угодно может спокойно вылить грязь на любого учителя в соцсети, в СМИ, выложить видео, прокомментировать, выложить переписку и дискредитировать действия». По ее словам, в таких условиях педагоги чувствуют себя незащищенными.

Кроме того, Путин потребовал принять меры по регламентации обязанностей и учебной нагрузки учителей общеобразовательных организаций. Соответствующие поручения даны правительству совместно с администрацией президента и комиссией Госсовета по направлению «Образование».

Путин отвел срок на выполнение этой задачи до 1 июля, назначив ответственными премьер-министра Михаила Мишустина, руководителя администрации президента Антона Вайно и губернатора Севастополя Михаила Развожаева, возглавляющего рабочую группу Госсовета.

На заседании СПЧ уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода пожаловалась на чрезмерную нагрузку учителей, их дополнительные обязанности. Президент заметил, что использование информационных технологий направлено как раз на то, чтобы разгрузить учителя, дебюрократизировать его работу. Глава государства тогда обещал дать поручение рассмотреть данный вопрос.

Путин, выступая на заседании Государственного совета в декабре, назвал улучшение условий труда педагогов в России важнейшим вопросом.